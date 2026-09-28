Βρετανία: Σε θολό τοπίο οι έρευνες για το σχέδιο επίθεσης στην βάση RAF Fairford – Παραμένουν οι φόβοι για εμπλοκή του Ιράν

Οι έρευνες σχετικά με πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βάση RAF Fairford παραμένουν ασαφείς, καθώς αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, παρά τις αρχικές υποψίες για τρομοκρατία και εμπλοκή του Ιράν. Η αστυνομία δεν βρήκε στοιχεία που να δικαιολογούν περαιτέρω ενέργειες, ενώ οι ισχυρισμοί για ιρανική εμπλοκή και μακροχρόνια παρακολούθηση διαψεύστηκαν από τα γεγονότα και τις βρετανικές πηγές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΒΡΕΤΑΝΙΑ - RAF FAIRFORD: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: GUARDIAN
ΒΡΕΤΑΝΙΑ - RAF FAIRFORD: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: GUARDIAN
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε άνδρες συνελήφθησαν κοντά στη βάση RAF Fairford, με υποψίες για τρομοκρατία, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, καθώς ήταν Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο και δεν βρέθηκαν στοιχεία.
  • Παρά την αποφυλάκιση των υπόπτων, το ερώτημα αν το Ιράν έχει εμπλοκή στη φερόμενη συνωμοσία παραμένει ανοιχτό, με τη βάση RAF Fairford να αποτελεί την ευρωπαϊκή έδρα για τα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ.
  • Οι συλλήψεις δεν βασίστηκαν σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ η MI5 έχει «εντοπίσει περισσότερες από 20 δυνητικά επικίνδυνες συνωμοσίες υποστηριζόμενες από το Ιράν μέσα σε μόλις έναν χρόνο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι ερευνητές της αστυνομίας ενδέχεται να απέχουν ακόμη από το να εξακριβώσουν τι ακριβώς οδήγησε πέντε άνδρες με τρία βαν σε ένα χωριό ακριβώς έξω από τη βάση RAF Fairford τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. ωστόσο, το γεγονός ότι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι με εγγύηση χωρίς άμεση απαγγελία κατηγοριών υποδηλώνει ότι δεν θεωρούνται πλέον σοβαρή και βίαιη απειλή.

Τραμπ για επίθεση στην βάση RAF Φέρφορντ: «Τους ερευνούσαμε, ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές»

Σε μια συγκυρία όπου οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις καθιστούν τις εξωτερικές απειλές άμεσα αισθητές, το ερώτημα αν το Ιράν έχει εμπλοκή στη φερόμενη συνωμοσία παραμένει ανοιχτό,σημειώνει ο Guardian Παρ’ όλα αυτά, η αποφυλάκιση των πέντε ανδρών με εγγύηση αποτελεί μια πιο ήπια εξέλιξη σε μια έρευνα που αρχικά φαινόταν ύψιστης σοβαρότητας.

Βέβαια, ο ηγέτης του κόμματος Reform, Νάιτζελ Φάρατζ, ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό στο Fairford «επιβεβαιώνει τις θέσεις του για το Ιράν» και υποστήριξε ότι «σε όσους φτάνουν στη χώρα με μικρές βάρκες δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο». Το τελευταίο αυτό επιχείρημα αποδείχθηκε άσχετο, χάνοντας την όποια ισχύ του όταν η αστυνομία ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι και οι πέντε συλληφθέντες ήταν Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο.

Βρετανία: Ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε συλληφθέντες για το σχέδιο επίθεσης στην αμερικανική βάση – «Καμία εμπλοκή» δηλώνει το Ιράν

Συλλήψεις χωρίς πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες

Παρόλο που οι πέντε συνελήφθησαν με την υποψία κατοχής εκρηκτικών και εμπλοκής σε τρομοκρατικό σχέδιο, έπειτα από περισσότερες από 24 ώρες ερευνών δεν εντοπίστηκε τίποτα που να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί γιατί η MI5 δεν είχε ιδέα ότι οι άνδρες και τα οχήματά τους θα εμφανίζονταν σε απόσταση ενός μιλίου από τη βάση με ασαφείς προθέσεις.

Βρετανοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν την Κυριακή ότι οι συλλήψεις δεν βασίστηκαν σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά σε προειδοποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο πεδίο. Η αντιτρομοκρατική αστυνομία δήλωσε ότι αντιλήφθηκε για πρώτη φορά τα τρία οχήματα να κατευθύνονται προς τη βάση στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ μια τοπική αγρότισσα κάλεσε την άμεση δράση (999) στις 01:36, όταν τα βαν έκλεισαν την είσοδο του κτήματός της.

Συναγερμός στη Βρετανία: Απετράπη τρομοκρατικό χτύπημα σε αμερικανική βάση, 5 συλλήψεις – Πώς μια… αγρότισσα ματαίωσε την επίθεση

Την επομένη, ο Τραμπ προέβη σε έναν χαρακτηριστικά διογκωμένο ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθούσαν τους άνδρες για «μεγάλο χρονικό διάστημα» και ότι εκείνοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά». Τα επίπεδα συναγερμού στο Fairford βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο εδώ και μέρες, δείχνοντας φαινομενικά να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, βρετανικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό σχετιζόταν με ευρύτερες ανησυχίες για απειλές κατά αμερικανικών βάσεων και όχι ειδικά με τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Γιατί είναι σημαντική η βάση RAF Fairford

Η βάση RAF Fairford αποτελεί την ευρωπαϊκή έδρα για τα βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όντας ουσιαστικά μια αμερικανική βάση σε βρετανικό έδαφος. Έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ στην εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν, αφού ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμφώνησε να επιτρέψει αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στον πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ την άνοιξη.

«Νόμιμος στόχος» κατά τους Φρουρούς της Επανάστασης

Επίσης, η βάση αποτελεί αντικείμενο ρητού ενδιαφέροντος για την Τεχεράνη. Στις 23 Ιουλίου, ενώ οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν τη 13η συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμών, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι κάθε βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Fairford, αποτελεί «νόμιμο στόχο».

Αυτό θα έδινε στο Fairford προφανή αξία ως στόχο, αν και παραμένει ασαφές γιατί κάποιος από το Λονδίνο θα είχε το θράσος να επιτεθεί σε μια στρατιωτική βάση, γνωρίζοντας ότι προστατεύεται από ένοπλο προσωπικό. Ορθολογικά σκεπτόμενοι συνωμότες δεν θα ανέμεναν να επιβιώσουν, ενώ θα ανέμεναν τουλάχιστον τις αυστηρότερες προβλεπόμενες ποινές από τον νόμο.

Καθοριστικό είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία από τη βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία σχετικά με το τι είδος εκρηκτικά ή χημικά βρέθηκαν, ή αν θεωρήθηκε ότι υπήρχε λειτουργικός μηχανισμός ή μηχανισμοί στα βαν — πληροφορίες που θα υποδείκνυαν αμέσως τον βαθμό πολυπλοκότητας και τις προθέσεις της όποιας τρομοκρατικής συνωμοσίας.

Η Τεχεράνη προσπαθεί να εντείνει τις επιθέσεις σε δυτικούς στόχους τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς οι σύρραξη στη Μέση Ανατολή εξαπλώθηκε μετά τον Οκτώβριο του 2023, και ιδιαίτερα αφότου ο Τραμπ συμμάχησε με το Ισραήλ ξεκινώντας πόλεμο πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, το ιστορικό της παραμένει μικτό.

Στο στόχαστρο της MI5

Πριν από έναν χρόνο, ο Ken McCallum, επικεφαλής της MI5, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας είχε «εντοπίσει περισσότερες από 20 δυνητικά επικίνδυνες συνωμοσίες υποστηριζόμενες από το Ιράν μέσα σε μόλις έναν χρόνο». Παράλληλα, τον Ιούλιο, δύο Ρουμάνοι κρίθηκαν ένοχοι για την επίθεση με μαχαίρι στο πόδι κατά του Ιρανού δημοσιογράφου Pouria Zeraati στο Γουίμπλεντον δύο χρόνια νωρίτερα — μια επίθεση κατευθυνόμενη από το ιρανικό κράτος. Ο Pouria Zeraati εργαζόταν για το ανεξάρτητο περσικό κανάλι Iran International.

Πεδίο αντιπαράθεσης με την εβραϊκή κοινότητα

Η Yvette Cooper, τότε υπουργός Εσωτερικών, επέβαλε τον Ιούλιο κυρώσεις στην υποστηριζόμενη από το IRGC τρομοκρατική ομάδα «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia», αφού εκείνη ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού τεσσάρων ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας τον Μάρτιο. Αν και τέσσερις άνδρες έχουν ομολογήσει την ενοχή τους, τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμη στο δικαστήριο, με τους εισαγγελείς να αναφέρουν μέχρι στιγμής μόνο ότι υπήρχε «τρομοκρατική σύνδεση».

Ενώ οι προπαγανδιστές του Ιράν ενδέχεται να διατυπώνουν σοβαρές απειλές στο διαδίκτυο σχετικά με στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ρευστή. Τον Απρίλιο, η αστυνομία έκλεισε και ερεύνησε τμήμα των Κήπων του Κένσινγκτον κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο, όταν βίντεο στο διαδίκτυο άφηνε να εννοηθεί ότι το κτίριο είχε στοχοποιηθεί από drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες. Σε εκείνη την περίπτωση, δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ