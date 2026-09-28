Βρετανία: Σε θολό τοπίο οι έρευνες για το σχέδιο επίθεσης στην βάση RAF Fairford – Παραμένουν οι φόβοι για εμπλοκή του Ιράν

Οι ερευνητές της αστυνομίας ενδέχεται να απέχουν ακόμη από το να εξακριβώσουν τι ακριβώς οδήγησε πέντε άνδρες με τρία βαν σε ένα χωριό ακριβώς έξω από τη βάση RAF Fairford τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. ωστόσο, το γεγονός ότι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι με εγγύηση χωρίς άμεση απαγγελία κατηγοριών υποδηλώνει ότι δεν θεωρούνται πλέον σοβαρή και βίαιη απειλή.

Σε μια συγκυρία όπου οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις καθιστούν τις εξωτερικές απειλές άμεσα αισθητές, το ερώτημα αν το Ιράν έχει εμπλοκή στη φερόμενη συνωμοσία παραμένει ανοιχτό,σημειώνει ο Guardian Παρ’ όλα αυτά, η αποφυλάκιση των πέντε ανδρών με εγγύηση αποτελεί μια πιο ήπια εξέλιξη σε μια έρευνα που αρχικά φαινόταν ύψιστης σοβαρότητας.

Βέβαια, ο ηγέτης του κόμματος Reform, Νάιτζελ Φάρατζ, ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό στο Fairford «επιβεβαιώνει τις θέσεις του για το Ιράν» και υποστήριξε ότι «σε όσους φτάνουν στη χώρα με μικρές βάρκες δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο». Το τελευταίο αυτό επιχείρημα αποδείχθηκε άσχετο, χάνοντας την όποια ισχύ του όταν η αστυνομία ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι και οι πέντε συλληφθέντες ήταν Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο.

Συλλήψεις χωρίς πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες

Παρόλο που οι πέντε συνελήφθησαν με την υποψία κατοχής εκρηκτικών και εμπλοκής σε τρομοκρατικό σχέδιο, έπειτα από περισσότερες από 24 ώρες ερευνών δεν εντοπίστηκε τίποτα που να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί γιατί η MI5 δεν είχε ιδέα ότι οι άνδρες και τα οχήματά τους θα εμφανίζονταν σε απόσταση ενός μιλίου από τη βάση με ασαφείς προθέσεις.

Βρετανοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν την Κυριακή ότι οι συλλήψεις δεν βασίστηκαν σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά σε προειδοποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο πεδίο. Η αντιτρομοκρατική αστυνομία δήλωσε ότι αντιλήφθηκε για πρώτη φορά τα τρία οχήματα να κατευθύνονται προς τη βάση στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ μια τοπική αγρότισσα κάλεσε την άμεση δράση (999) στις 01:36, όταν τα βαν έκλεισαν την είσοδο του κτήματός της.

Την επομένη, ο Τραμπ προέβη σε έναν χαρακτηριστικά διογκωμένο ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθούσαν τους άνδρες για «μεγάλο χρονικό διάστημα» και ότι εκείνοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά». Τα επίπεδα συναγερμού στο Fairford βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο εδώ και μέρες, δείχνοντας φαινομενικά να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, βρετανικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό σχετιζόταν με ευρύτερες ανησυχίες για απειλές κατά αμερικανικών βάσεων και όχι ειδικά με τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Γιατί είναι σημαντική η βάση RAF Fairford

Η βάση RAF Fairford αποτελεί την ευρωπαϊκή έδρα για τα βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όντας ουσιαστικά μια αμερικανική βάση σε βρετανικό έδαφος. Έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ στην εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν, αφού ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμφώνησε να επιτρέψει αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στον πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ την άνοιξη.

«Νόμιμος στόχος» κατά τους Φρουρούς της Επανάστασης

Επίσης, η βάση αποτελεί αντικείμενο ρητού ενδιαφέροντος για την Τεχεράνη. Στις 23 Ιουλίου, ενώ οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν τη 13η συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμών, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι κάθε βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Fairford, αποτελεί «νόμιμο στόχο».

Αυτό θα έδινε στο Fairford προφανή αξία ως στόχο, αν και παραμένει ασαφές γιατί κάποιος από το Λονδίνο θα είχε το θράσος να επιτεθεί σε μια στρατιωτική βάση, γνωρίζοντας ότι προστατεύεται από ένοπλο προσωπικό. Ορθολογικά σκεπτόμενοι συνωμότες δεν θα ανέμεναν να επιβιώσουν, ενώ θα ανέμεναν τουλάχιστον τις αυστηρότερες προβλεπόμενες ποινές από τον νόμο.

Καθοριστικό είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία από τη βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία σχετικά με το τι είδος εκρηκτικά ή χημικά βρέθηκαν, ή αν θεωρήθηκε ότι υπήρχε λειτουργικός μηχανισμός ή μηχανισμοί στα βαν — πληροφορίες που θα υποδείκνυαν αμέσως τον βαθμό πολυπλοκότητας και τις προθέσεις της όποιας τρομοκρατικής συνωμοσίας.

Η Τεχεράνη προσπαθεί να εντείνει τις επιθέσεις σε δυτικούς στόχους τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς οι σύρραξη στη Μέση Ανατολή εξαπλώθηκε μετά τον Οκτώβριο του 2023, και ιδιαίτερα αφότου ο Τραμπ συμμάχησε με το Ισραήλ ξεκινώντας πόλεμο πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, το ιστορικό της παραμένει μικτό.

Στο στόχαστρο της MI5

Πριν από έναν χρόνο, ο Ken McCallum, επικεφαλής της MI5, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας είχε «εντοπίσει περισσότερες από 20 δυνητικά επικίνδυνες συνωμοσίες υποστηριζόμενες από το Ιράν μέσα σε μόλις έναν χρόνο». Παράλληλα, τον Ιούλιο, δύο Ρουμάνοι κρίθηκαν ένοχοι για την επίθεση με μαχαίρι στο πόδι κατά του Ιρανού δημοσιογράφου Pouria Zeraati στο Γουίμπλεντον δύο χρόνια νωρίτερα — μια επίθεση κατευθυνόμενη από το ιρανικό κράτος. Ο Pouria Zeraati εργαζόταν για το ανεξάρτητο περσικό κανάλι Iran International.

Πεδίο αντιπαράθεσης με την εβραϊκή κοινότητα

Η Yvette Cooper, τότε υπουργός Εσωτερικών, επέβαλε τον Ιούλιο κυρώσεις στην υποστηριζόμενη από το IRGC τρομοκρατική ομάδα «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia», αφού εκείνη ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού τεσσάρων ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας τον Μάρτιο. Αν και τέσσερις άνδρες έχουν ομολογήσει την ενοχή τους, τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμη στο δικαστήριο, με τους εισαγγελείς να αναφέρουν μέχρι στιγμής μόνο ότι υπήρχε «τρομοκρατική σύνδεση».

Ενώ οι προπαγανδιστές του Ιράν ενδέχεται να διατυπώνουν σοβαρές απειλές στο διαδίκτυο σχετικά με στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ρευστή. Τον Απρίλιο, η αστυνομία έκλεισε και ερεύνησε τμήμα των Κήπων του Κένσινγκτον κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο, όταν βίντεο στο διαδίκτυο άφηνε να εννοηθεί ότι το κτίριο είχε στοχοποιηθεί από drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες. Σε εκείνη την περίπτωση, δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα.