Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σημαντική πρόοδος στη διαχείριση των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ελλάδα, τονίζοντας ωστόσο ότι «εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει». Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα και ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή, με τη συνεργασία να χαρακτηρίζεται «πολύ εποικοδομητική».

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Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι «εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει».
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι «τους τελευταίους μήνες, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της ΚΑΠ και αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα».
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι η επίμαχη επιστολή δεν συνιστά την τελική θέση της, χαρακτηρίζοντάς την «προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι «εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει».

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Απατώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι «τους τελευταίους μήνες, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της ΚΑΠ και αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα», σημειώνεται. «Οι ελληνικές Αρχές ενημερώνουν σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που καταγράφεται στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης», αναφέρεται, σημειώνοντας ότι «αξιολογεί την πρόοδο και διατυπώνει συστάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται».

«Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει», όπως διευκρινίζεται.

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Σε ό,τι αφορά την επιστολή στην οποία αναφέρονταν οι ερωτήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι δεν συνιστά την τελική θέση της και τη χαρακτηρίζει «προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα», και «δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται διαφορετικά».

«Αποτελεί μέρος της συνήθους διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη» και «στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά προβλήματα του παρελθόντος, για την αντιμετώπιση των οποίων εργαζόμαστε από κοινού», σημειώνεται.

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Η συνεργασία, δε, μεταξύ των ελληνικών Aρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως «πολύ εποικοδομητική».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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