Βουλή: Αντιπαράθεση με αιχμή το άρθρο 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις και τα πυρά της αντιπολίτευσης

«Πρέπει να αποκαταστήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα ενισχύσεων αγροτικού τομέα», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς υπερασπιζόμενος το άρθρο 74 περί αγροτικών ενισχύσεων, αν και κατόρθωσε να αναχαιτίσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που ζητά την απόσυρσή του. Νωρίτερα, απορρίφθηκε η ένταση αντισυνταγματικότητας, που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας αν και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τι είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

«Πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα αγροτικών ενισχύσεων που δεν θα είναι στα χέρια των ιδιωτών, αλλά στα χέρια της Ελληνικής Δημοκρατίας και θα υπάγεται στην ΑΑΔΕ», τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στο άρθρο 74, ο ίδιος ανακοίνωσε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες διασφαλίζουν ότι:

Πρώτον, η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης αποτελεί προϋπόθεση. «Χωρίς νομιμότητα της χρήσης της έκτασης δεν υπάρχει λύση», υπογράμμισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Δεύτερον, κανένας έλεγχος δεν σταματά και κανένας έλεγχος δεν επηρεάζεται από την ΑΑΔΕ, από τους εισαγγελείς, από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Δηλαδή, η αντιπολίτευση μας ζητάει να κάνουμε κάτι. Το κάνουμε. Βγάζουμε από την ομηρία 50.000 ανθρώπους και κατηγορείται η κυβέρνηση και ο υπουργός», είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Χωρίς νομιμότητα της χρήσης της έκτασης δεν υπάρχει λύση», υπογράμμισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Στο μεταξύ, ο ίδιος διευκρίνισε ότι: «Το άρθρο 74 αφορά δηλώσεις της περιόδου 2018-2022 για εκτάσεις που είχαν δηλωθεί τότε, στις οποίες υπήρχε πραγματική, επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα, και η παραγωγή πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε». «Δεν αλλάζουμε ούτε έναν όρο επιλεξιμότητας. Δεν νομιμοποιούμε μη δηλωμένες εκτάσεις. Δεν νομιμοποιούμε εκτάσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Δεν σταματάει κανένας έλεγχος και όποιος έκανε ψευδή δήλωση θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη και να υφίσταται τις συνέπειες» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τι προβλέπει το άρθρο 74

Σύμφωνα με το άρθρο 74 προβλέπεται η διαδικασία εκκαθάρισης των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) ετών ενίσχυσης για την περίοδο 2018 έως και 2022. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «κατά την εκκαθάριση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (εφεξής Ε.Α.Ε.) των ετών ενίσχυσης 2018 έως 2022, από τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, για τους σκοπούς της χορήγησης, της πληρωμής, της εκκαθάρισης, του ελέγχου ή της ανάκτησης ενισχύσεων στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, τα αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είχαν δηλωθεί στην Ε.Α.Ε. του οικείου έτους ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου,

β) ήταν καλλιεργούμενα ή τελούσαν σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή υπό άλλη επιλέξιμη κατά το ενωσιακό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής γεωργική δραστηριότητα,

γ) πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου που ίσχυε κατά το οικείο έτος ενίσχυσης για τη χορήγηση αυτής, όπως αποτυπώνονται στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Πληρωμών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση της συνδρομής των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας δεδομένα δασικών χαρτών, ανεξαρτήτως του χρόνου κύρωσης ή αναμόρφωσής τους, σύμφωνα και με την παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και τις σχετικές πράξεις της Διοίκησης του πρώην Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι σχετικές προβλέψεις εφαρμόζονται «αποκλειστικά για τους σκοπούς χορήγησης, πληρωμής, εκκαθάρισης, ελέγχου και ανάκτησης ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής». Η διάταξη «δεν θίγει το ιδιοκτησιακό ή το δασικό καθεστώς των εκτάσεων, δεν συνιστά αναγνώριση ή τεκμήριο κυριότητας ή άλλου εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, δεν επηρεάζει τις διαδικασίες κύρωσης, διόρθωσης ή αναμόρφωσης των δασικών χαρτών και δεν επηρεάζει την αποδεικτική ισχύ των δασικών χαρτών έναντι κάθε άλλης διοικητικής ή δικαστικής αρχής», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

«Ενώ συστηματικά η Νέα Δημοκρατία έχει καλύψει την ανομία και την ευθύνη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα η κυβέρνηση λέει ότι θα λύσει τα προβλήματα και ενώ στο μεταξύ άφησε ένα ολόκληρο νησί, τη Λέσβο, να καταστραφεί, γιατί δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε για τις ζωονόσους», επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

«Παρότι έχει μεσολαβήσει η δυσώδης υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα επί αυτού, αποτελούν παραδοχή ότι κάτι δεν έγινε καλά στην κατάστρωση του άρθρου», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος είπε: «Είναι αδύνατο να υπάρξει αξιοπιστία στις πληρωμές όταν διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς των στρεμματικών ενισχύσεων». «Το σύστημα αποζημιώσεων που θέτει εκτός χιλιάδες πραγματικούς αγροτοκτηνοτρόφους», υπογράμμισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος. «Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπήρχε σύστημα αλλά το πρόβλημα είναι ο προσανατολισμός αυτής της πολιτικής που στόχο έχει την ενίσχυση των πολυεθνικών εμπορίας πρώτων υλών, του αγροτοβιομηχανικού συμπλέγματος που κλέβει την παραγωγή των βιοπαλαιστών αγροτών, για ένα κομμάτι ψωμί», τόνισε.

«Το άρθρο 74 νομιμοποιεί τους απατεώνες με τα βοσκοτόπια», είπε σε υψηλό τόνο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας κάλεσε την κυβέρνηση να το αποσύρει. «Πράγματι υπάρχουν αγρότες που έχουν πρόβλημα αλλά εσείς εδώ πάτε να νομιμοποιήσετε τους απατεώνες», είπε ο Κωνσταντίνος Χήτας και κάλεσε τον Μαργαρίτη Σχοινά να απαντήσει αν έχει ενημερωθεί για την… «μπούκα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην ΑΑΔΕ», η οποία ανέλαβε να χειριστεί όλο το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είστε σκληρός τεχνοκράτης. Θα σας έπαιρνε κάποιος στην εταιρεία του. Δεν μπορεί το άρθρο 74 σε μια εταιρεία να γινόταν αποδεκτό. Είναι παράνομο, δεν το βλέπετε;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.

«Θα συνεχίσει ένα σύστημα αποτυχημένο και διεφθαρμένο;», ρώτησε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας. «Αυτό μας λέτε, για να υπάρξει συναίνεση; Λυπούμαστε πάρα πολύ αλλά η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συναινέσει σε μια τέτοια πολιτική συνέχειας, στη διαφθορά, την αποτυχία και την ταπείνωση των αγροτών», είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας απευθυνόμενος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. «Η κυβέρνηση έχει συλλογική ευθύνη για όσα έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεπώς ο κ. Σχοινάς δεν είναι μόνος για να επαγγέλλεται ότι θα τα αλλάξει όλα», τόνισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

«Το άρθρο 74 δεν προήλθε από εσάς. Δυστυχώς είστε ένας ακόμα υπουργός που συνεχίζει αυτά που επιβάλλει Μαξίμου και ΕΕ και έχει καταστρέψει και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους. Αμφιβάλλω ότι είναι από εσάς όλα αυτά», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης», Σπύρος Τσιρώνης.