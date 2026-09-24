Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με πάνω από 30 θεσμικούς επενδυτές – «Το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από 4 χώρες του G7»

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με πάνω από 30 θεσμικούς επενδυτές, υπογραμμίζοντας τη συνετή δημοσιονομική πολιτική που επιτρέπει την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους και χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερις χώρες του G7.
  • Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας και μεσοπρόθεσμα η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μισθούς.
  • Υπογραμμίστηκε η σημασία της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα και συζητήθηκαν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομηχανία, data centers, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, ενώ ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό τεσσάρων τουλάχιστον χωρών του G7.

Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μεσους ονομαστικούς μισθούς.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές χώρες στην Ευρώπη.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services.

Ο πρωθυπουργός μίλησε, ακόμα, για τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ενώ αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές σε τομείς όπως η ενέργεια και η υγεία.

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