Θάνατος Μαζωνάκη: «Όταν με κάλεσαν, τους καθοδήγησα βήμα προς βήμα» λέει ο προμηθευτής του απινιδωτή – Οι κλήσεις της γιατρού από το κινητό της νοσηλεύτριας

Νέα στοιχεία για την αδυναμία ενεργοποίησης του απινιδωτή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, κατά τη διάρκεια του περιστατικού με τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσίασε το μεσημέρι της Πέμπτης η εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Ο προμηθευτής της συσκευής υποστήριξε ότι ο απινιδωτής είχε παραμείνει στο κουτί του επί τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα, όπως εκτίμησε, να έχει αχρηστευτεί η μπαταρία του.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν πληροφορίες για τις τηλεφωνικές κλήσεις που φέρεται να πραγματοποίησε νοσηλεύτρια μετά την απώλεια των αισθήσεων του τραγουδιστή, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να προμηθευόταν προποφόλη.

Σύμφωνα με την εκπομπή, η γιατρός φέρεται να προμηθευόταν την ουσία από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος διαθέτει γνωστή φαρμακαποθήκη και με τον οποίο διατηρούσε επαγγελματική συνεργασία επί σειρά ετών.

Οι δύο τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό της νοσηλεύτριας

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του και η κατηγορούμενη γιατρός δεν κατάφερε να τον επαναφέρει, ζήτησε τη συνδρομή μιας νοσηλεύτριας, η οποία εκείνη την ώρα παρείχε θεραπεία σε άλλη ασθενή, σε διπλανό δωμάτιο του ιατρείου.

Η γιατρός φέρεται να κάλεσε εσπευσμένα τη νοσηλεύτρια στον χώρο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής και να της ζήτησε να πραγματοποιήσει δύο τηλεφωνικές κλήσεις από το προσωπικό της κινητό τηλέφωνο, παρότι διέθετε και εκείνη δική της συσκευή.

Η πρώτη κλήση έγινε προς τον άνθρωπο που είχε προμηθεύσει το ιατρείο με τον απινιδωτή, προκειμένου να δώσει οδηγίες για την ενεργοποίησή του. Στη συνέχεια, η νοσηλεύτρια φέρεται να επικοινώνησε με αναισθησιολόγο, ζητώντας καθοδήγηση για τις ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε να επανέλθει ο τραγουδιστής.

Οι δύο συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με την εκπομπή, με ανοιχτή ακρόαση, ώστε οι παρευρισκόμενοι να μπορούν να ακούνε τις οδηγίες. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη δεν είχε αναλάβει προηγουμένως τη φροντίδα του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο με άλλη ασθενή.

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Η μαρτυρία του προμηθευτή για τον απινιδωτή

Για όσα συνέβησαν κατά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μίλησε στην εκπομπή ο προμηθευτής του απινιδωτή, ο οποίος είχε διαθέσει τη συσκευή στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, ο οποίος διαθέτει φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά και αισθητήρα για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η συσκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα χωρίς ιατρικές γνώσεις.

Ο προμηθευτής υποστήριξε ότι, κατά την αγορά, είχε εξηγήσει στους γιατρούς τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος και τους είχαν δοθεί οι σχετικές οδηγίες χρήσης. Ωστόσο, όπως ανέφερε, όταν δέχθηκε την τηλεφωνική κλήση στις 9 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε ότι ο απινιδωτής είχε παραμείνει ανενεργός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περιγράφοντας την επικοινωνία με το προσωπικό του ιατρείου, δήλωσε:

«Μας κάλεσαν από το ιατρείο στις 9 Σεπτεμβρίου για να μας ρωτήσουν σχετικά με τη λειτουργία του απινιδωτή. Το μηχάνημα, όπως το αγόρασαν, το είχαν αφήσει στο κουτί του. Πρέπει να τοποθετείται η μπαταρία στο πάνω μέρος για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Η συσκευή είναι φτιαγμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα που δεν έχουν γνώσεις. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά, ώστε να καθοδηγεί τον χρήστη, ενώ διαθέτει επίσης αισθητήρα για την ΚΑΡΠΑ.

Εγώ, όταν με κάλεσαν, τους καθοδήγησα βήμα προς βήμα. Τους ρώτησα αρχικά αν είχαν πατήσει το ON. Το είχαν πατήσει. Τους είπα ότι κάτω δεξιά υπήρχαν κάποια λαμπάκια και τους ρώτησα αν αναβόσβηνε κάποιο από αυτά. Μου απάντησαν αρνητικά.

Τότε κατάλαβα ότι το μηχάνημα είχε μείνει πάρα πολύ καιρό ανενεργό και είχε καταστραφεί η μπαταρία του. Στις περισσότερες εταιρείες, κάθε έξι μήνες αλλάζουν τις μπαταρίες και περνούν από μια συγκεκριμένη διαδικασία για να επαναλειτουργήσουν. Δεν παραμένουν ανενεργές για τέσσερα χρόνια. Αυτή η μπαταρία ήταν αχρηστευμένη».

Παρά τις οδηγίες που έδωσε τηλεφωνικά, το προσωπικό του ιατρείου δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τον απινιδωτή. Σύμφωνα με τον προμηθευτή, η επικοινωνία διήρκεσε αρκετή ώρα, μέχρι που οι συνομιλητές του τον ενημέρωσαν:

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν καταφέραμε να θέσουμε σε λειτουργία τον απινιδωτή».