Θάνατος Μαζωνάκη: «Καίει» τη γιατρό η κατάθεση της νοσηλεύτριας – «Ξέρω ότι έγινε μέθη, γινόνταν δυο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα»

Περίπου 3 ώρες διήρκησε η κατάθεση μίας από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για μία 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνακης έπαθε ανακοπή στο ιατρείο στο Κολωνάκι και είχε καταθέσει στην ΕΛΑΣ. Σήμερα βρέθηκε στο γραφείο του Ανακριτή και κατέθεσε ως μάρτυρας.

Η ίδια φέρεται, τέλος, να επιβεβαίωσε όσα έχει υποστηρίξει ο 58χρονος γιατρός, ότι δηλαδή κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης»

Η μάρτυρας εισέφερε στοιχεία που εκτιμάται ότι είναι σημαντικά για την έρευνα. Μεταξύ αυτών φέρεται να είπε πως στον καλλιτέχνη έγινε μέθη. «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης…Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια» κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι είναι υποχρέωση της να καταθέσει συμπληρωματικά.

Η μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι όταν πήγε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο, η ίδια δεν ήταν εκεί, μετέβη αργότερα. Η μάρτυρας φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό ότι αρχικά η κατάθεση που έδωσε ως προς την άφιξη του τραγουδιστή, ήταν μετά από παραίνεση της κατηγορουμένης ανειδίκευτης γιατρού.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην Αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί» φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια.

«Δυο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα»

Η μάρτυρας είπε πως στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, από την γιατρό, σε διαφορετικά δωμάτια και πως η ίδια ήταν στο διπλανό από αυτό που βρισκόταν ο καλλιτέχνης. «Ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη» κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες.

Η μάρτυρας φαίνεται να επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν στον καναπέ και κοιμόταν, κάτι που έχει ισχυριστεί και ο ίδιος στην απολογία του.

«Είπα την αλήθεια»

«Είπα την αλήθεια. Πολύ πιθανό να δούμε εξελίξεις» ανέφερε η μάρτυρας έξω από την Ευελπίδων.