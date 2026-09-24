Επίθεση με μαχαίρι σε 29χρονο στην Αθήνα – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Ένας 29χρονος αλλοδαπός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Τετάρτης (23/9) στην οδό Φυλής στην Αθήνα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο Αιγύπτιος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» και αναμένεται να διακομιστεί στον «Ερυθρό Σταυρό», ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση για τον εντοπισμό δύο αγνώστων δραστών.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 29χρονος αλλοδαπός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στην οδό Φυλής στην Αθήνα.
  • Ο 29χρονος, Αιγύπτιος στην καταγωγή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» και στη συνέχεια στον «Ερυθρό Σταυρό», καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή.
  • Σύμφωνα με δικούς του ανθρώπους, δέχτηκε επίθεση από δύο άγνωστα άτομα την προηγούμενη ημέρα, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν την υπόθεση για τον εντοπισμό των δραστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ένας 29χρονος αλλοδαπός, το πρωί της Τετάρτης (23/9) στην οδό Φυλής, στην Αθήνα, με την υπόθεση να διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος», ενώ αναμένεται να διακομιστεί στη συνέχεια στον «Ερυθρό Σταυρό», καθώς η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Όπως λένε δικοί του άνθρωποι, που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, ο άνδρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από δύο άγνωστα άτομα χθες. Αρχικά ο ίδιος πήγε σε ένα φαρμακείο και στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι του και κοιμήθηκε. Όμως, σήμερα το πρωί που ξύπνησε, η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί και ζήτησε από τους γνωστούς του να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο.

Την υπόθεση διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, που επιχειρούν να συλλέξουν στοιχεία και μαρτυρίες για να φτάσουν στα ίχνη των δραστών της επίθεσης σε βάρος του 29χρονου.

 

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