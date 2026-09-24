EuroLeague 2026-27: Πρεμιέρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό – Οι 20 ομάδες, οι μεταγραφές και το σύστημα διεξαγωγής

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η EuroLeague 2026-27 ανοίγει την αυλαία της απόψε (24/9), με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αρχίζουν την πορεία τους στη διοργάνωση. Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Παρί στις 21:15 στο Telekom Center Athens, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται στις 21:30 στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια.

Η νέα σεζόν περιλαμβάνει 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, ενώ η Μπεσίκτας αποτελεί τη νέα παρουσία στη διοργάνωση, έχοντας πάρει τη θέση της Μονακό. Παράλληλα, είναι η δεύτερη αγωνιστική περίοδος κατά την οποία εφαρμόζονται τα Competitive Balance Standards (CBS), οι οικονομικοί κανόνες που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ισορροπίας μεταξύ των συλλόγων.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη διοργάνωση ως κάτοχος του τίτλου, μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του στο Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από την πέμπτη διαδοχική παρουσία της σε Final Four και αρχίζει τη νέα σεζόν με στόχο να διατηρηθεί στις κορυφαίες θέσεις της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά, μπαίνει σε μία νέα περίοδο με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και πάλι στην τεχνική ηγεσία, 14 χρόνια μετά την προηγούμενη θητεία του. Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να επιστρέψουν στο Final Four, μετά τον αποκλεισμό τους από τη Βαλένθια στα πλέι οφ της περασμένης σεζόν.

Ολυμπιακός: Με τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός διατήρησε σημαντικό μέρος του βασικού κορμού με τον οποίο κατέκτησε τη EuroLeague τη σεζόν 2025-26, προχωρώντας παράλληλα σε συγκεκριμένες αλλαγές στο ρόστερ του.

Στην περιφέρεια προστέθηκαν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος προέρχεται από τη Βαλένθια, και ο έμπειρος Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ενώ ο Εμπάι Εντιάι ενισχύει τη θέση «4», μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς για την Αρμάνι Μιλάνο.

Από το ρόστερ αποχώρησαν, μεταξύ άλλων, οι Τόμας Ουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο Ουόκαπ συνεχίζει την καριέρα του στην Ντουμπάι.

Στον βασικό κορμό παραμένουν οι Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, ενώ σημαντικό ρόλο εξακολουθεί να έχει ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προέρχεται από μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, ενώ στο ρόστερ βρίσκονται επίσης οι Κόρι Τζόσεφ και Τάισον Ουόρντ.

Στη θέση «5» συνεχίζουν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ.

Ήρθαν: Ζαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Εμπάι Εντιάι, Νίκος Πλώτας.

Έφυγαν: Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Άλεκ Πίτερς, Μουσταφά Φαλ, Φρανκ Νιλικινά, Κώστας Αντετοκούνμπο, Μόντε Μόρις, Τόμας Ουόκαπ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Παναθηναϊκός: Η επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, πολυνίκης προπονητής της EuroLeague με εννέα τίτλους, εκ των οποίων οι πέντε με τον Παναθηναϊκό, επέστρεψε στην Αθήνα διαδεχόμενος τον Εργκίν Αταμάν.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού προχώρησε σε σημαντική ενίσχυση του ρόστερ, αποκτώντας τον Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό, καθώς και τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Άιζακ Μπόνγκα και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Παράλληλα, από την ομάδα αποχώρησαν οι Τσέντι Όσμαν και Τι Τζέι Σορτς, μαζί με τους Μάριους Γκριγκόνις, Κένεθ Φαρίντ, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Βασίλη Τολιόπουλο.

Αρχηγός παραμένει ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς στη Φενερμπαχτσέ και κατέκτησε μαζί του τη EuroLeague το 2017. Στο ρόστερ βρίσκονται επίσης οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Ματίας Λεσόρ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ήρθαν: Άιζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Μουσταφά Φαλ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο.

Έφυγαν: Τσέντι Όσμαν, Μάριους Γκριγκόνις, Κένεθ Φαρίντ, Τι Τζέι Σορτς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος.

Οι υπόλοιπες 18 ομάδες

Ρεάλ Μαδρίτης

Η φιναλίστ της σεζόν 2025-26 και πολυνίκης της διοργάνωσης με 11 τίτλους προχώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μετά τη θητεία του στη Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Παράλληλα, η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, επικρατώντας του Ολυμπιακού στον τελικό.

Με τους Μάριο Χεζόνια και Τρέι Λάιλς να έχουν αποχωρήσει, οι Μαδριλένοι ενίσχυσαν το ρόστερ τους με τους Νικ Σμιθ Τζούνιορ, Ντάμιαν Τζόουνς, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Χάιμε Πραντίγια και Μίκαελ Γιάντουνεν, μεταξύ άλλων.

Ήρθαν: Νικ Σμιθ Τζούνιορ, Χάιμε Πραντίγια, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Μίκαελ Γιάντουνεν, Μαξ Σούλγκα, Ολιβιέ Σαρ, Έλι Εντιαγέ (δανεικός στην Μπανταλόνα).

Έφυγαν: Τρέι Λάιλς, Ομέρ Γιουρτσεβέν, Μάντι Σισόκο, Άλεξ Λεν, Ντέιβιντ Κράμερ, Μάριο Χεζόνια, Ιζάν Αλμάνσα.

Βαλένθια

Η Βαλένθια προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές μετά την προηγούμενη σεζόν. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποχώρησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Τσάβι Άλμπερτ.

Οι Ζαν Μοντέρο και Μπράνκου Μπάντιο μετακινήθηκαν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς προστέθηκε στην περιφέρεια. Η ομάδα απέκτησε επίσης τον Άρμονι Μπρουκς και τον Νίκολα Μίροτιτς.

Ήρθαν: Μουχαμαντού Γκέι, Τι Τζέι Σορτς, Μάριο Σεν-Σουπερί, Ντίλαν Οσετκόφσκι, Γκονσάλο Κορμπαλάν, Λούκας Μαρί, Άρμονι Μπρουκς, Ουμάρ Μπάλο (δανεικός στη Γαλατασαράι), Έλιας Βάλτονεν, Χασιέλ Ριμπέρο, Νίκολα Μίροτιτς.

Έφυγαν: Έλιας Βάλτονεν, Ζαν Μοντέρο, Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, Μπράξτον Κι, Ντάριους Τόμπσον, Ισαάκ Νογκές, Χάιμε Πραδίγια, Σέρχιο Ντε Λαρέα, Μπράνκου Μπάντιο, Ματ Κοστέλο.

Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2025, επέστρεψε στο Final Four το 2026, αλλά αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία, έχοντας πλέον ένα αρκετά διαφοροποιημένο ρόστερ. Μεταξύ των σημαντικότερων προσθηκών είναι οι Σέιν Λάρκιν, Τρεντ Φόρεστ, Γουίλ Κλάιμπερν και Σέιβον Σιλντς.

Ήρθαν: Ίγκνας Σαργκιούνας, Σερτάτς Σανλί, Σαβόν Σιλντς, Τρεντ Φόρεστ, Μπράξτον Κι, Σέιν Λάρκιν, Μάρκους Μπίνγκαμ Τζούνιορ, Γουίλ Κλάιμπερν, Τζόνι Γιούζανγκ.

Έφυγαν: Άρτουρς Ζάγκαρς, Ντέβον Χολ, Κεμ Μπιρτς, Νάντο Ντε Κολό (αποσύρθηκε), Τζίλσον Μπάνγκο, Μπράντον Μπόστον, Αρμάντο Μπέικοτ, Μπόνζι Κόλσον, Μετετσάν Μπιρσέν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μίκαελ Γιάντουνεν.

Αναντολού Εφές

Η Αναντολού Εφές επιχειρεί νέα αρχή μετά τη 19η θέση στην κανονική περίοδο της σεζόν 2025-26. Ο Πάμπλο Λάσο έχει αναλάβει την προσπάθεια επιστροφής της ομάδας σε υψηλότερες θέσεις.

Ο Σέιν Λάρκιν αποχώρησε μετά από οκτώ χρόνια, ενώ η Εφές απέκτησε τον Μάικ Τζέιμς. Στο ρόστερ προστέθηκαν επίσης οι Ματιέ Στραζέλ, Φατς Ράσελ, Κόλιν Μάλκολμ και Μπρούνο Φερνάντο, ενώ ο Ντάριο Σάριτς επέστρεψε στην Ευρώπη.

Ήρθαν: Μάικ Τζέιμς, Μπρούνο Φερνάντο, Ματιέ Στραζέλ, Ντάριο Σάριτς, Σάντι Γιούστα, Κόλιν Μάλκολμ, Φατς Ράσελ.

Έφυγαν: Σέιν Λάρκιν, Βενσάν Πουαριέ, Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ, Ρόλαντς Σμιτς, Σέιμπεν Λι, Κόουλ Σουάιντερ, Σεχμούς Χαζέρ, Ροντρίγκ Μπομπουά.

Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο συνεχίζει με τον Πέπε Ποέτα στην τεχνική ηγεσία και προχώρησε σε σειρά μεταγραφών.

Στο Μιλάνο μετακόμισαν, μεταξύ άλλων, οι Ντάριους Τόμπσον, Ντέβον Χολ, Γκάρισον Μάθιους, Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ.

Ήρθαν: Γκάρισον Μάθιους, Ντάριους Τόμπσον, Τζέισον Μπέρνελ, Άλεκ Πίτερς, Ντέβον Χολ, Νίκολα Ακέλε, Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ (δανεικός στην Τορτόνα), Αρ Τζέι Κόουλ, Μόουζες Ράιτ.

Έφυγαν: Νέιτ Σεστίνα, Αρμόνι Μπρουκς, Κουίν Έλις, Νίκο Μάνιον, Σέιβον Σιλντς, Ζακ ΛεΝτέι, Τζος Νίμπο.

Ντουμπάι

Ο Τσάβι Πασκουάλ διαδέχθηκε τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς στην τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι, η οποία είχε τερματίσει στην 11η θέση στην πρώτη σεζόν της στη EuroLeague.

Μεταξύ των σημαντικότερων κινήσεων ήταν η απόκτηση του Τόμας Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό. Στο ρόστερ προστέθηκαν επίσης οι Τόκο Σενγκέλια, Μαμαντί Ντιακιτέ, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και Έλι Οκόμπο.

Ήρθαν: Τόκο Σενγκέλια, Μαμαντί Ντιακιτέ, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, Έλι Οκόμπο, Ντέιβιον Μιντζ, Γιάνικ Κράαγκ (δανεικός στην Μπανταλόνα), Σιμόνας Λουκοσιούς (δανεικός στην Ουνικάχα), Κέβιν Κοκιλά (δανεικός στη Βίρτους), Τόμας Ουόκαπ.

Έφυγαν: Νέιτ Μέισον, Μπρούνο Καμπόκλο, Τάραν Άρμστρονγκ, Μπούγκι Έλις, Ματ Ράιαν, Αλέκσα Αβράμοβιτς (δανεικός στην Μπαχτσεσεχίρ).

Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Δημήτρης Ιτούδης, κάτοχος δύο τίτλων EuroLeague με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2016 και το 2019, οδήγησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα πλέι οφ τη σεζόν 2025-26.

Για τη νέα χρονιά, η Χάποελ ενίσχυσε το ρόστερ της με τους Τόμας Σατοράνσκι, Αμίρ Κόφι και Ζακ ΛεΝτέι, μεταξύ άλλων.

Οι δύο ισραηλινές ομάδες αναμένεται να αρχίσουν και αυτή τη σεζόν τις εντός έδρας υποχρεώσεις τους εκτός Ισραήλ.

Ήρθαν: Φρεντερίκ Μπουρντιγιόν, Τόμας Σατοράνσκι, Καντίν Κάρινγκτον, Αμίρ Κόφι, Ζακ ΛεΝτέι, Τζέικομπ Τόπιν, Γιουτζίν Τζέρμαν, Ταμίρ Μπλατ, Μαξ Χάιντεγκερ, Μπρούνο Καμπόκλο.

Έφυγαν: Κρις Τζόουνς, Κέσλερ Έντουαρντς, Γιαμ Μαντάρ, Λέβι Ράντολφ, Τζόναθαν Μότλεϊ, Κόλιν Μάλκολμ.

Ζαλγκίρις Κάουνας

Ο Τόμας Μασιούλις οδήγησε τη Ζαλγκίρις Κάουνας στην πέμπτη θέση της κανονικής περιόδου κατά την πρώτη του σεζόν στην τεχνική ηγεσία.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποχώρησε για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος παρέμεινε. Η σημαντικότερη προσθήκη στη γραμμή των ψηλών είναι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από 16 χρόνια στο NBA.

Στο Κάουνας μετακόμισαν επίσης οι Κάρσεν Έντουαρντς, Σέιμπεν Λι, Στέρλινγκ Μπράουν και Μάριους Γκριγκόνις.

Ήρθαν: Στέρλινγκ Μπράουν, Κάρσεν Έντουαρντς, Σέιμπεν Λι, Μάξγουελ Λιούις (δανεικός στους Λόντον Λάιονς), Μάρεκ Μπλάζεβιτς, Γιόνας Βαλαντσιούνας, Μάριους Γκριγκόνις, Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου, Κίναν Έβανς (δανεικός στους Λόντον Λάιονς).

Έφυγαν: Σιλβέν Φρανσίσκο, Μόουζες Ράιτ, Ίγκνας Μπραζντέικις, Λαουρίνας Μπιρούτις, Μάντας Ρουμπστάβιτσιους.

Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας αρχίζει τη σεζόν με νέο προπονητή τον Ίμπον Ναβάρο, πρώην τεχνικό της Μάλαγα.

Η ομάδα του Βελιγραδίου είχε τερματίσει στη 10η θέση και αποκλείστηκε στα Play-In την προηγούμενη περίοδο. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μετακινήθηκε στον Ολυμπιακό, ενώ αποκτήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Κρις Τζόουνς, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Νίκολα Κάλινιτς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Ήρθαν: Κρις Τζόουνς, Νίκολα Τζούρισιτς, Ντέιβιντ Κράμερ, Τζόναθαν Μότλεϊ, Πάτρικ Μπάλντουιν Τζούνιορ, Βόγιν Μεντάρεβιτς, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, Αντρέι Μπιέλιτς.

Έφυγαν: Ντονάτας Μοτιεγιούνας, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Αϊζέια Κέινααν, Χασιέλ Ριμπέρο, Ούρος Πλάβσιτς, Τζόελ Μπολομπόι, Νίκολα Κάλινιτς.

Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ανέθεσε την τεχνική ηγεσία στον Αλεξάντερ Σέκουλιτς, ο οποίος προέρχεται από την Ντουμπάι.

Οι Καταλανοί προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές, καθώς αποχώρησαν οι Τόκο Σενγκέλια, Γουίλ Κλάιμπερν, Νίκολας Λαπροβίτολα, Τόμας Σατοράνσκι και Γιαν Βέσελι, μεταξύ άλλων.

Στις μεταγραφές περιλαμβάνονται οι Τζάστιν Ρόμπινσον, Τζος Νίμπο και Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.

Ήρθαν: Τζος Νίμπο, Τζάστιν Ρόμπινσον, Όλιβερ Ενκαμούα, Ουμότζα Γκίμπσον, Αγκουστίν Ουμπάλ, Στάνλεϊ Ουμούντε, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, Ταϊρίς Μάρτιν, Τόσαν Εβμπουόμγουαν, Γιοάν Μακουντού, Τζάστιν Μινάγια.

Έφυγαν: Τόκο Σενγκέλια, Γουίλ Κλάιμπερν, Νίκολας Λαπροβίτολα, Γιουσουφά Φαλ, Τόμας Σατοράνσκι, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Γιαν Βέσελι (αποσύρθηκε), Μάιλς Νόρις, Μάιλς Κέιλ, Χουάνι Μάρκος.

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Όντεντ Κάτας παραμένει στην τεχνική ηγεσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ισραηλινή ομάδα αρχίζει και τη νέα σεζόν με την προοπτική να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της μακριά από το Ισραήλ.

Στο ρόστερ προστέθηκαν οι Αρμάντο Μπέικοτ, Γιαμ Μαντάρ, Μπόνζι Κόλσον, Ντάνιελ Τάις, Κίτον Ουάλας και Σέιν Χάντερ.

Ήρθαν: Αρμάντο Μπέικοτ, Γιαμ Μαντάρ, Μπόνζι Κόλσον, Ντάνιελ Τάις, Κίτον Ουάλας, Σέιν Χάντερ.

Έφυγαν: Λόνι Γουόκερ IV, Ζακ Χάνκινς, Ταμίρ Μπλατ, Μάρσιο Σάντος.

Παρτίζαν

Η Παρτίζαν συνεχίζει στην εποχή μετά τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο.

Μετά τη 15η θέση της προηγούμενης περιόδου, η ομάδα του Βελιγραδίου προχώρησε σε σημαντική ανανέωση. Οι Αλεσάντρο Παγιόλα, Λούκα Βιλντόσα, Κάιλ Όλμαν και Ίθαν Τόμπσον ενισχύουν την περιφέρεια, ενώ στη γραμμή των ψηλών προστέθηκαν οι Κεβάριους Χέιζ και Ντέρεκ Ουίλις.

Ήρθαν: Λαμάρ Στίβενς, Κεβάριους Χέιζ, Αλεσάντρο Παγιόλα, Νίκολα Τανάσκοβιτς, Λούκα Βιλντόσα, Ντέρεκ Ουίλις, Κάιλ Όλμαν, Ίθαν Τόμπσον.

Έφυγαν: Μπρούνο Φερνάντο, Ντουέιν Ουάσινγκτον, Νικ Καλάθης, Στέρλινγκ Μπράουν, Ντίλαν Οσετκόφσκι, Άιζακ Μπόνγκα, Σέικ Μίλτον, Αλεξέι Ποκουσέφσκι, Μίταρ Μπόσνιακοβιτς.

Παρί

Η Παρί έδωσε την τεχνική ηγεσία στον Μαξ Λεφέβρ, ο οποίος αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή σε αυτό το επίπεδο, μετά την παρουσία του στο προπονητικό επιτελείο των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Ναντίρ Ιφί παραμένει βασικό επιθετικό σημείο αναφοράς, ενώ προστέθηκαν στο ρόστερ οι Τι Τζέι Γουόρεν και Φρανκ Νιλικινά.

Ήρθαν: Αλίζε Τζόνσον, Τέρι Ταρπέι, Μαοζίνια Περέιρα, Τι Τζέι Γουόρεν, Τάισον Ετιέν, Φρανκ Νιλικινά, Νομπέλ Μπουνγκού Κολό.

Έφυγαν: Λαμάρ Στίβενς, Τζάστιν Ρόμπινσον, Ντέρεκ Ουίλις, Τζούλιους Τόμας, Γιακούμπα Ουαταρά.

Βιλερμπάν

Η Βιλερμπάν προέρχεται από τη 20ή και τελευταία θέση της σεζόν 2025-26, την οποία ολοκλήρωσε με απολογισμό 8 νίκες και 30 ήττες.

Ο Τόνι Πάρκερ ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, με τον Πιερίκ Πουπέ να παραμένει στο τεχνικό επιτελείο. Στις μεταγραφές ξεχωρίζουν οι Τζέι Κράουντερ και Πάτι Μιλς, με τον Κράουντερ να μετακινείται στην Ευρώπη έχοντας περισσότερες από 800 συμμετοχές στο NBA.

Ήρθαν: Τζέι Κράουντερ, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ (δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα), Άρμονι Μπρουκς (δανεικός στη Βαλένθια), Μποθ Γκατς, Ιβ Πονς, Πάτι Μιλς, Τζόελ Μπολομπόι, Νέιτ Σεστίνα, Μαρκ-Όουεν Φοντζό Νταντά, Μάιλς Κέιλ, Ουγκό Μπεσόν, Τρέμοντ Ουότερς, Ματίς Ντοσού-Γιοβό, ΤάιΤάι Ουάσινγκτον.

Έφυγαν: Γκλιν Ουότσον, Ζακ Σέλτζας, Πολ Εμπουά, Τομά Ερτέλ, Άνταμ Αταμνά, Σακ Χάρισον, Αρμέλ Τραορέ, Μπράιαν Ανγκόλα, Μπαστιάν Βοτιέ, Αμαντού Σο, Μελβίν Αζινσά, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Μπαγιέ Εντιαγέ.

Μπάγερν Μονάχου

Ο Άντον Γκαβέλ διαδέχθηκε τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την προπονητική καριέρα του.

Από τις μεταγραφικές κινήσεις ξεχωρίζουν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον και ο ΜαρΤζόν Μπότσαμπ, ο οποίος προέρχεται από το NBA. Παράλληλα, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις επιστρέφει μετά την απουσία του λόγω τραυματισμού την προηγούμενη σεζόν.

Ήρθαν: Όστιν Γουάιλι, Ντουέιν Ουάσινγκτον, Γιοχάνες Τίμαν, Τομπάιας Γένσεν, Μάιλς Νόρις, ΜαρΤζόν Μπότσαμπ.

Έφυγαν: Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ, Ελίας Χάρις, Γουένιεν Γκέιμπριελ, Στέφαν Γιόβιτς, Ξαβιέ Ράταν-Μέις, Λέον Κράτσερ, Αϊζάια Μάικ, Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς.

Μπασκόνια

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι συνεχίζει στον πάγκο της Μπασκόνια, η οποία έχασε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τους Τρεντ Φόρεστ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό και Μαμαντί Ντιακιτέ.

Η ισπανική ομάδα προχώρησε στις αποκτήσεις των Ντέιμιον Μπο, Ντι Τζέι Στιούαρτ, Κρις Ντουάρτε, Έι Τζέι Λόσον, Κένεθ Φαρίντ και Άλεξ Λεν.

Ήρθαν: Ντέιμιον Μπο, Ντι Τζέι Στιούαρτ, Κρις Ντουάρτε, Έι Τζέι Λόσον, Κένεθ Φαρίντ, Άλεξ Λεν.

Έφυγαν: Γκίτις Ραντζεβίτσιους, Γιουτζίν Ομορούγι, Τρεντ Φόρεστ, Τζέσι Έντουαρντς, Μαρκίς Νόουελ, Ράφα Βιγιάρ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Μαμαντί Ντιακιτέ, Καλίφα Ντιόπ.

Βίρτους Μπολόνια

Με τον Άλεξ Μουμπρού στην τεχνική ηγεσία, η Βίρτους Μπολόνια παρουσιάζεται αρκετά διαφοροποιημένη σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Οι Μάρκους Καρ, Τρεντ Φρέιζερ, Ρασίντ Μπέλο και Νταβίντε Καζαρίν βρίσκονται μεταξύ των νέων προσώπων, ενώ αποχώρησαν παίκτες με σημαντική εμπειρία στη EuroLeague, όπως οι Κάρσεν Έντουαρντς, Αλεσάντρο Παγιόλα και Λούκα Βιλντόσα.

Ήρθαν: Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ, Νταβίντε Καζαρίν, Τομάζο Μπαλντάσο, Μάρκους Καρ, Ρασίντ Μπέλο, Μπόμπι Κλίντμαν, Κέσλερ Έντουαρντς, Τρεντ Φρέιζερ, Κέβιν Κοκιλά.

Έφυγαν: Σαλιού Νιάνγκ, Άλεν Σμάιλαγκιτς, Λούκα Βιλντόσα, Αλεσάντρο Παγιόλα, Νίκολα Ακέλε, Ματ Μόργκαν, Γιάγκο Ντος Σάντος, Κάρσεν Έντουαρντς, Νέναντ Γιακόλιεβιτς, Καρίμ Τζάλοου.

Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας, φιναλίστ του EuroCup την προηγούμενη σεζόν, πήρε τη θέση της Μονακό στη EuroLeague μετά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο σύλλογος του Πριγκιπάτου.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς διατήρησε βασικά κομμάτια του ρόστερ και πρόσθεσε παίκτες με εμπειρία στη διοργάνωση. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Σκότι Γουίλμπεκιν, Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, Τζέιλεν Νόουελ, Γουένιεν Γκέιμπριελ, Γιουτζίν Ομορούγι και Μάντι Σισοκό.

Ήρθαν: Σκότι Γουίλμπεκιν, Τζέιλεν Νόουελ, ΝταΚουάν Τζέφρις, Μάντι Σισοκό, Φουρκάν Κορκμάζ, Μετετσάν Μπιρσέν, Γιουτζίν Ομορούγι, Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, Γουένιεν Γκέιμπριελ.

Έφυγαν: Σερτάτς Σανλί, Μπράιντον Λεμάρ, Γιγίτ Τσομπάν, Τσανμπέρκ Κους, Γιγίτ Αρσλάν, Ισμαέλ Καμαγκάτε, Τζόνα Μάθιους, Ματ Τόμας, Βίτο Μπράουν.

Το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague

Η EuroLeague διατηρεί τη μορφή των 20 ομάδων και των 38 αγωνιστικών, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη σεζόν 2025-26.

Η κανονική περίοδος αρχίζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου 2027. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες 19 δύο φορές, μία εντός και μία εκτός έδρας.

Οι πρώτες έξι ομάδες της τελικής κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στα πλέι οφ. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την έβδομη έως τη δέκατη θέση θα συμμετάσχουν στα Play-In, από τα οποία θα προκύψουν οι δύο τελευταίες ομάδες της προημιτελικής φάσης.

Play-In: Πώς κρίνονται τα δύο τελευταία εισιτήρια

Τα Play-In θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 23 Απριλίου 2027.

Η έβδομη και η όγδοη ομάδα της κανονικής περιόδου θα αναμετρηθούν σε μονό αγώνα. Η νικήτρια θα προκριθεί στα πλέι οφ ως έβδομη και θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη της βαθμολογίας.

Η ένατη και η δέκατη ομάδα θα παίξουν επίσης σε μονή αναμέτρηση. Η ηττημένη θα αποκλειστεί, ενώ η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την ηττημένη του αγώνα ανάμεσα στην έβδομη και την όγδοη.

Η νικήτρια του τελευταίου αγώνα θα καταλάβει την όγδοη θέση των πλέι οφ και θα αντιμετωπίσει την πρώτη ομάδα της κανονικής περιόδου.

Το πλεονέκτημα έδρας σε όλους τους αγώνες των Play-In θα έχει η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική περίοδο.

Πλέι οφ: Οι τέσσερις σειρές

Τα πλέι οφ έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν στις 27 Απριλίου 2027 και να ολοκληρωθούν στις 12 Μαΐου 2027.

Τα ζευγάρια θα σχηματιστούν ως εξής:

1η – 8η

2η – 7η

3η – 6η

4η – 5η

Κάθε σειρά θα κρίνεται στις τρεις νίκες, σε μορφή best of five. Το πλεονέκτημα έδρας θα έχουν οι ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στην κανονική περίοδο.

Οι τέσσερις νικήτριες θα προκριθούν στο Final Four.

Final Four 2027: Οι ημερομηνίες

Το Final Four της EuroLeague 2027 έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 28-30 Μαΐου, με προορισμό το Άμπου Ντάμπι, εφόσον το επιτρέψουν οι εξελίξεις στην περιοχή.

Οι δύο ημιτελικοί έχουν οριστεί για την Παρασκευή 28 Μαΐου, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Μαΐου 2027.

Οι αριθμοί της EuroLeague

Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της διοργάνωσης, έχοντας κατακτήσει 11 τρόπαια: 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 και 2023.

Ακολουθούν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με οκτώ τίτλους, ο Παναθηναϊκός με επτά, η Μακάμπι Τελ Αβίβ με έξι, η Βαρέζε με πέντε και ο Ολυμπιακός με τέσσερις.

Η Ισπανία είναι η χώρα με τις περισσότερες κατακτήσεις, έχοντας συνολικά 14 τίτλους: 11 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, δύο με την Μπαρτσελόνα και έναν με την Μπανταλόνα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με συνολικά 11 τίτλους. Ο Παναθηναϊκός έχει επτά κατακτήσεις, το 1996, το 2000, το 2002, το 2007, το 2009, το 2011 και το 2024, ενώ ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις, το 1997, το 2012, το 2013 και το 2026.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών σε Final Four με 19 παρουσίες.

Πολυνίκης προπονητής της διοργάνωσης είναι ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, με εννέα τίτλους, τους οποίους κατέκτησε το 1992, το 1994, το 1995, το 2000, το 2002, το 2007, το 2009, το 2011 και το 2017.

Από τους Έλληνες προπονητές, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κατακτήσει δύο EuroLeague με τον Ολυμπιακό, το 2013 και το 2026, ενώ ο Δημήτρης Ιτούδης έχει επίσης δύο τίτλους, το 2016 και το 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Το πρόγραμμα

1η αγωνιστική (24-25/9/2026)

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία) 21:15

Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:30

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

2η αγωνιστική (29-30/9/2026)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

3η αγωνιστική (1-2/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

4η αγωνιστική (7-9/10/2026)

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

5η αγωνιστική (13-14/10/2026)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

6η αγωνιστική (15-16/10/2026)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

7η αγωνιστική (21-23/10/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

8η αγωνιστική (27-28/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

9η αγωνιστική (29-30/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

10η αγωνιστική (4-6/11/2026)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

11η αγωνιστική (11-13/11/2026)

Παρί (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

12η αγωνιστική (17-18/11/2026)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μπασκόνια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

13η αγωνιστική (19-20/11/2026)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

14η αγωνιστική (24-25/11/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

15η αγωνιστική (3-4/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

16η αγωνιστική (10-11/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17η αγωνιστική (15-16/12/2026)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

18η αγωνιστική (17-18/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρτιζάν (Σερβία)

19η αγωνιστική (22-23/12/2026)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)

20ή αγωνιστική (29-30/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Παρτιζάν (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Παρί (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

21η αγωνιστική (6-8/1/2027)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρί (Γαλλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

22η αγωνιστική (12-13/1/2027)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)

23η αγωνιστική (14-15/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρί (Γαλλία)

24η αγωνιστική (21-22/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

25η αγωνιστική (28-29/1/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

26η αγωνιστική (2-3/2/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

27η αγωνιστική (4-5/2/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

28η αγωνιστική (10-12/2/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

29η αγωνιστική (4-5/3/2027)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

30ή αγωνιστική (9-10/3/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

31η αγωνιστική (11-12/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

32η αγωνιστική (18-19/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

33η αγωνιστική (23-24/3/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρί (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

34η αγωνιστική (25-26/3/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Παρτιζάν (Σερβία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

35η αγωνιστική (31/3-1/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Παρί (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

36η αγωνιστική (6-7/4/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Παρί (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

37η αγωνιστική (8-9/4/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

38η αγωνιστική (15-16/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βαλένθια (Ισπανία)

Η Χρυσή «Βίβλος»

1958: ΑSK ΡΙΓΑ

1959: ASK ΡΙΓΑ

1960: ASK ΡΙΓΑ

1961: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1962: ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ

1963: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1964: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1965: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1966: ΣΙΜΕΝΤΑΛ ΜΙΛΑΝΟ

1967: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1968: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1969: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1970: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1971: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1972: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1973: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1974: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1975: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1976: ΜΟΜΠΙΛΤΖΙΡΤΖΙ ΒΑΡΕΖΕ

1977: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

1978: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1979: ΜΠΟΣΝΑ ΣΑΡΑΓΕΒΟ

1980: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1981: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

1982: ΣΚΟΥΙΜΠ ΚΑΝΤΟΥ

1983: ΦΟΡΝΤ ΚΑΝΤΟΥ

1984: ΜΠΑΝΚΟΡΟΜΑ

1985: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

1986: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

1987: ΤΡΕΪΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ

1988: ΤΡΕΪΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ

1989: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

1990: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΛΙΤ

1991: ΠΟΠ 84

1992: ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ

1993: ΛΙΜΟΖ

1994: ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ

1995: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1996: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1997: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1998: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

1999: ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ

2000: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2001: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

2001: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σουπρολίγκα)

2002: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2003: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2004: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2005: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2006: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2007: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2008: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2009: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2010: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2011: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2012: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2013: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2014: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2015: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2016: TΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2017: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

2018: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2019: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2020: –

2021: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

2022: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

2023: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2024: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2025: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

2026: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

* Τη σεζόν 2019-20 η Euroleague δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού