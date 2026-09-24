Χάρι Κέιν: Σκέφτεται το NFL μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας

Πιο σοβαρά φαίνεται πως εξετάζει πλέον ο Χάρι Κέιν το ενδεχόμενο να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο NFL μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έχει εκφράσει κατά το παρελθόν το ενδιαφέρον του τόσο για το γκολφ όσο και για το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Στα 33 του χρόνια, ωστόσο, η προοπτική μιας μελλοντικής μετάβασης στο NFL φαίνεται να αποκτά πιο συγκεκριμένη μορφή, με τον ίδιο να εξετάζει ακόμη και τον ρόλο του kicker.

Ο Κέιν, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν αφορά το άμεσο μέλλον. Ο Άγγλος επιθετικός εξακολουθεί να έχει μπροστά του αρκετά χρόνια ποδοσφαιρικής δράσης και, προς το παρόν, το NFL παραμένει ένα σχέδιο για την επόμενη φάση της καριέρας του.

«Αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσω να εξετάσω λίγο πιο σοβαρά», δήλωσε ο Κέιν στους δημοσιογράφους στο προπονητικό κέντρο της Αγγλίας. «Όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στην καριέρα μου τα επόμενα πέντε ή έξι χρόνια. Το NFL είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από το γκολφ, ας το θέσουμε έτσι».

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου θεωρεί ότι η εμπειρία του στις εκτελέσεις πέναλτι θα μπορούσε να του δώσει ένα αρχικό πλεονέκτημα ως kicker στο NFL, αν και αναγνωρίζει πως η αλλαγή αθλήματος θα απαιτούσε σοβαρή προετοιμασία. «Εκτελώ πέναλτι και υπάρχει πολύ παρόμοια πίεση και τεχνική», ανέφερε.

«Όσον αφορά την προπόνηση, θα ήμουν πιο κοντά σε αυτό απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Αλλά, όπως συμβαίνει με όλα τα αθλήματα υψηλού επιπέδου, όταν τα παρακολουθείς στην τηλεόραση, οι άνθρωποι τα κάνουν να φαίνονται εύκολα. Νομίζεις ότι είναι κάτι που μπορείς να κάνεις, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Αν το έκανα, θα το έπαιρνα σοβαρά. Θα χρειαζόμουν ίσως έξι μήνες έως έναν χρόνο προπόνησης και εξάσκησης πριν».

Ο Κέιν άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής παρουσίας του στο MLS, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στα δύο αθλήματα. «Ίσως, αν βρίσκομαι στο MLS στο μέλλον ή κάπου παρόμοια, να είναι κάτι όπου θα μπορούσες να συνδυάσεις τα δύο, ίσως ανάλογα και με τις σεζόν», είπε.

Harry Kane has raised the possibility that he could combine becoming a specialist NFL kicker with finishing his football career in MLS playing the two sports simultaneously. More from @JackPittBrooke ⬇️https://t.co/NZFWerLjlf pic.twitter.com/51p4CAVSq0 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 23, 2026

Υπάρχουν ήδη παραδείγματα ποδοσφαιριστών που έκαναν τη μετάβαση στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Ο kicker των Ντάλας Κάουμποϊς, Μπράντον Όμπρεϊ, είχε επιλεγεί στον πρώτο γύρο του draft του MLS από την Τορόντο FC το 2017, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει επίσημη συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Ο Τζέικ Μπέιτς, από την πλευρά του, έπαιξε ποδόσφαιρο σε κολεγιακό επίπεδο πριν γίνει kicker των Ντιτρόιτ Λάιονς.

Άμεση προτεραιότητα του Κέιν, πάντως, παραμένει το ποδόσφαιρο. Οι συζητήσεις του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερν Μονάχου για την υπογραφή νέου συμβολαίου βρίσκονται σε καλό δρόμο και η σχετική ανακοίνωση αναμένεται σύντομα.

«Έχουμε καλές συζητήσεις», είπε ο Κέιν. «Υπάρχουν ακόμη κάποια πράγματα που πρέπει να διευθετήσουμε. Είμαι χαρούμενος εκεί. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσει πολύ μέχρι να υπάρξει κάποια ανακοίνωση».