Χακίμι: Οριστικά σε δίκη για την υπόθεση καταγγελίας βιασμού

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Την παραπομπή του Ασράφ Χακίμι σε δίκη για την υπόθεση καταγγελίας βιασμού που αφορά περιστατικό του 2023 επικύρωσε την Τετάρτη γαλλικό δικαστήριο, απορρίπτοντας την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Μαροκινός διεθνής ποδοσφαιριστής.

Ο αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν είχε προσφύγει τον περασμένο Ιούνιο κατά της απόφασης για την παραπομπή του, ωστόσο το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή της δίκης.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία νεαρής γυναίκας, η οποία υποστηρίζει ότι τον Φεβρουάριο του 2023, σε ηλικία 24 ετών, επισκέφθηκε το σπίτι του Χακίμι μετά από γνωριμία τους μέσω Instagram. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο ποδοσφαιριστής προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της και στη συνέχεια τη βίασε.

Η πλευρά της καταγγέλλουσας χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου, με τη δικηγόρο της να αναφέρει ότι, έπειτα από χρόνια δικαστικής διαδικασίας και δημόσιας αντιπαράθεσης με την υπεράσπιση του Χακίμι, η εντολέας της παραμένει αποφασισμένη να διεκδικήσει δικαιοσύνη.

Ο ίδιος ο Χακίμι αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η υπεράσπισή του αμφισβητεί την αξιοπιστία της καταγγελίας, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η γυναίκα δεν υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν παρέδωσε το κινητό της τηλέφωνο για έλεγχο.

Παράλληλα, οι δικηγόροι του έχουν αναφερθεί σε μηνύματα που, σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, δείχνουν ότι η καταγγέλλουσα σχεδίαζε να τον ληστέψει.

Η υπόθεση πλέον οδηγείται σε δίκη, όπου αναμένεται να εξεταστούν τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί και των δύο πλευρών.