Ζελένσκι στον ΟΗΕ: «Κάποιος πρέπει να σταματήσει την Ρωσία – Δεν σκοπεύουμε να πεθάνουμε»

«Η Ρωσία θέλει όλο και περισσότερα εδάφη από την Ουκρανία. Κάποιος πρέπει να την σταματήσει», είπε από το βήμα της 81ης συνέλευσης του ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση για βοήθεια όχι μόνο στις δυτικές χώρες για στήριξη στην δημιουργία αντιπυραυλικών συστημάτων, αλλά και σε 47 χώρες από την Ασία και την Αφρική, που «η Ρωσία σας εμπλέκει σε πόλεμο», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία ως «τον μεγαλύτερο εχθρό», ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στο σώμα των αντιπροσωπειών των χωρών του ΟΗΕ, είπε: «Ο Πούτιν ζήτησε ξανά από τον Τραμπ την περιοχή του Ντονέσκ. Όμως, τo Ντονέσκ δεν είναι αρκετό για αυτόν. Θέλει και την Οδησσό. Θέλει όλη την Ουκρανία». «Δεν σταματά πουθενά. Αλλά πρέπει κάποιος να τον σταματήσει», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η υπομονή του είναι μηδαμινή», υπογράμμισε αναφερόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Είναι ο πιο επικίνδυνος από όλος και πρέπει να σταματήσει να διασπείρει τον φόβο», πρόσθεσε. «Ο στόχος μας είναι να σταματήσει η παραγωγή του πετρελαίου και των όπλων του Πούτιν», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ενισχύστε τις κυρώσεις στη Ρωσία και τους ολιγάρχες της»

Αναφερόμενος στις κυρώσεις, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλλει στη Ρωσία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «πρέπει να είναι πιο ισχυρές». Επίσης, «πρέπει να είναι πιο ισχυρές οι κυρώσεις για τους Ρώσους ολιγάρχες, γιατί έχουν λεφτά για να μας χτυπάνε», πρόσθεσε. «Όταν κάποιος δίνει στη Ρωσία περισσότερα χρήματα μέσω του εμπορίου, δίνει σε αυτόν τον πόλεμο περισσότερο χρόνο. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που επιμένουμε στον περιορισμό του εμπορίου με τον επιτιθέμενο, και ο λόγος που καίμε εμείς οι ίδιοι τα έσοδα της Ρωσίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Τώρα η Ρωσία έχει την δυναμική να φτιάχνει βαλλιστικούς πυραύλους και τα shaheeds (σ.σ. ρωσικά drones). Και μπορούν παράγουν 63.000 shaheeds για να μας χτυπάνε», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Με ενισχυμένο αντι – βαλλιστικό πρόγραμμα θα σώσουμε τη χώρα μας»

Ο ίδιος εξήγησε ότι επενδύει στην άμυνα. «Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο αντι – βαλλιστικό πρόγραμμα με την στήριξη των δυτικών χωρών και παραμένουμε ανοικτοί στη συνεισφορά όποια χώρας για να στηρίξει την προστασία μας». «Πρέπει να παράξουμε αρκετή προστασία για να σώσουμε τη χώρα μας», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η παρούσα παραγωγή δεν είναι επαρκής για την προστασία μας», σημείωσε. «Θέλουμε την στήριξή σας για αυτό», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στις χώρες με ισχυρά οπλικά συστήματα διευκρινίζοντας: «Δεν μιλούμε για όπλα, αλλά για συστήματα άμυνας».

«Δεν σκοπεύουμε να πεθάνουμε»

«Δεν σκοπεύουμε να πεθάνουμε και να χάσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία», διεμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Περισσότεροι από εσάς δεν έχετε γείτονες με πυρηνικά όπλα, που να σας απειλούν. Αλλά η Ουκρανία έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο εχθρό», τόνισε. «Τα δικά μας drones προστατεύουν την χώρα μας και τις υποδομές μας και τα μεταφορικά μας δίκτυα», αντέτεινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι σήμερα υπέγραψε συμφωνία για anti – drone με Φιλανδία και προηγουμένως με την Αυστραλία, ενώ έχω υπογράψει ήδη συμφωνία με τον b. «Και έτσι θα ενισχύσουμε την προστασία μας», σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Για εμάς η ειρήνη περνά μέσα από την προστασία μας», τόνισε.

«Θα είναι επώδυνος ο χειμώνας»

Ο ίδιος επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένος στη διπλωματία, όμως προειδοποίησε ότι «αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για εμάς». «Η Ουκρανία δεν θα έχει καμία άλλη επιλογή από το να κάνει αυτόν τον χειμώνα επώδυνο και για τη Ρωσία», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν και διαβεβαίωσε πως «προσπαθούμε μέσα της διπλωματικής οδού». «Θέλουμε περισσότερη δυνατή ειρήνη και αυτό αφορά την ενέργεια, την διατροφική ασφάλεια γιατί η Ρωσία είναι ένας παγκόσμιος εχθρός», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για τον «μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο».

Στο κλείσιμο της ομιλίας του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε ότι «η Ρωσία επηρεάζει 47 χώρες με τον πόλεμο σε Ασία, Αφρική». «Μιλώ σε εσάς: Να προσέχετε και να μην επιτρέπετε στην Ρωσία να σας σύρει στον δικό της πόλεμο», ήταν το μήνυμα του προέδρου της Ουκρανίας.