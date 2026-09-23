Χάρβεϊ Γουάινστιν: Καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση – «Είχες τα πάντα και τα πέταξες» του είπε ο δικαστής

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Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε την Τετάρτη ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, μετά την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της πρώην βοηθού τηλεοπτικής παραγωγής Μίριαμ Χέιλι το 2006, στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Η νέα ποινή έρχεται έπειτα από χρόνια εφέσεων και επαναληπτικών δικών σε μία από τις πλέον εμβληματικές υποθέσεις που συνδέθηκαν με την ανάδυση του κινήματος #MeToo.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Χέιλι εμφανίστηκε στο δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης και απηύθυνε δήλωση προς το δικαστήριο για τον αντίκτυπο που είχε η υπόθεση στη ζωή της.

Η ίδια αναφέρθηκε στην παρενόχληση και τον δημόσιο διασυρμό που, όπως είπε, υπέστη τα τελευταία επτά χρόνια, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιήθηκε δημόσια από τον Γουάινστιν, την υπεράσπισή του και podcasters που, όπως υποψιάζεται, πληρώθηκαν για να πλήξουν την εικόνα της.

Όπως είπε, η ζωή της μετά την επίθεση υπήρξε ήδη για την ίδια «μια ισόβια καταδίκη».

Η εισαγγελία ζητούσε 20 χρόνια

Η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Νικόλ Μπλούμπεργκ ζήτησε από το δικαστήριο να επιβάλει στον Γουάινστιν ποινή 20 ετών, μαζί με πέντε χρόνια εποπτείας μετά την αποφυλάκισή του.

Υποστήριξε ότι ο πρώην μεγιστάνας του Χόλιγουντ δεν είχε εκφράσει ποτέ πραγματική μεταμέλεια για τις πράξεις του.

Ο Γουάινστιν, ωστόσο, δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι μετανιώνει για όσα συνέβησαν με τη Χέιλι.

«Ζω με πολλές τύψεις και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για τις πράξεις μου», είπε.

Η υπεράσπισή του είχε ζητήσει ποινή εννέα ετών, επικαλούμενη τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του. Ο 74χρονος έχει διαγνωστεί, μεταξύ άλλων, με καρκίνο του αίματος και καρδιοπάθεια.

«Είχες τα πάντα και τα πέταξες»

Πριν ανακοινώσει την ποινή, ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ σημείωσε ότι ο Γουάινστιν δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για τις ταινίες που παρήγαγε, αλλά και ως μία από τις κεντρικές μορφές γύρω από τις οποίες διαμορφώθηκε το κίνημα #MeToo.

Ο δικαστής ανέφερε επίσης ότι ο Γουάινστιν εκμεταλλεύτηκε τα όνειρα της Χέιλι να εργαστεί στον κινηματογραφικό χώρο.

«Είχες τα πάντα. Η κληρονομιά σου θα μπορούσε να είχε εδραιωθεί στη μεγαλοσύνη. Αλλά τα πέταξες όλα επιτιθέμενος στη Μίριαμ Χέιλι», είπε.

Η καταδίκη που ανατράπηκε και η νέα δίκη

Ο Γουάινστιν είχε καταδικαστεί το 2020 σε 23 χρόνια φυλάκισης, αφού σώμα ενόρκων τον είχε κρίνει ένοχο για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της Χέιλι και για βιασμό της ηθοποιού Τζέσικα Μαν.

Ωστόσο, το 2024, το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε τις καταδίκες, κρίνοντας ότι η αρχική δίκη είχε επηρεαστεί από την απόφαση του δικαστή να επιτρέψει να καταθέσουν γυναίκες που είχαν καταγγείλει τον Γουάινστιν για σεξουαλική επίθεση, χωρίς να είναι ενάγουσες στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ακολούθησε νέα δίκη το 2025, στην οποία ο Γουάινστιν κρίθηκε και πάλι ένοχος για εγκληματική σεξουαλική πράξη σε βάρος της Χέιλι.

Οι ένορκοι τον αθώωσαν από ξεχωριστή κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης που αφορούσε την πρώην μοντέλο Κάγια Σοκόλα, ενώ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε απόφαση για την κατηγορία βιασμού που αφορούσε την Τζέσικα Μαν.

Η συγκεκριμένη κατηγορία επανεκδικάστηκε νωρίτερα φέτος, όμως το σώμα των ενόρκων δεν κατέληξε και πάλι σε ομόφωνη απόφαση. Τελικά, η κατηγορία αποσύρθηκε αφού η Μαν δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει ακόμη μία δίκη.

Εκκρεμεί και νέα ποινή στην Καλιφόρνια

Ο Γουάινστιν αναμένει παράλληλα νέα επιμέτρηση ποινής σε ξεχωριστή υπόθεση βιασμού στην Καλιφόρνια.

Τον Ιούνιο, εφετείο της πολιτείας επικύρωσε την καταδίκη του το 2022 για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος Ιταλίδας μοντέλου σε δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια κινηματογραφικού φεστιβάλ.

Είναι πιθανό να εκτίσει πρώτα την ποινή της Καλιφόρνιας και στη συνέχεια εκείνη της Νέας Υόρκης. Ο δικαστής Φάρμπερ ανέφερε ότι η Καλιφόρνια θα αποφασίσει τελικά εάν οι ποινές θα εκτιθούν διαδοχικά ή ταυτόχρονα.

Πάνω από 80 γυναίκες έχουν διατυπώσει καταγγελίες

Οι καταγγελίες και οι ποινικές υποθέσεις σε βάρος του Χάρβεϊ Γουάινστιν αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς καταλύτες για τη δημιουργία και διεθνή εξάπλωση του κινήματος #MeToo.

Περισσότερες από 80 γυναίκες έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες σε βάρος του πρώην ισχυρού παραγωγού του Χόλιγουντ για σεξουαλική επίθεση ή ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.