«Βαθαίνει» το μυστήριο της Κιβωτού του Νώε – Νέα ευρήματα στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ προβληματίζουν τους επιστήμονες

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της Κιβωτού του Νώε, με τις συνεχείς ανακαλύψεις στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ στο όρος Αραράτ να προσφέρουν νέα στοιχεία αλλά και ακόμη περισσότερες ερωτήσεις.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναζήτησης της Κιβωτού του Νώε, ερευνητές στον Σχηματισμό Ντουρουπινάρ, κοντά στο όρος Αραράτ στην ανατολική Τουρκία συνέλεξαν νέα θραύσματα κεραμικών και σχεδόν 1.000 δείγματα εδάφους.

Τα τελευταία ευρήματα έρχονται σε συνέχεια των ασυνήθιστων ενδείξεων που κατέγραψε το γεωραντάρ τον Αύγουστο, θέτοντας νέα ερωτήματα σχετικά με το τι κρύβεται κάτω από τον σχηματισμό. Με τα δείγματα πυρήνα να έχουν πλέον αποσταλεί στην Άγκυρα για εργαστηριακή εξέταση, οι ερευνητές προετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο ενός προγράμματος που αναμένεται να αποδώσει τα πρώτα ολοκληρωμένα επιστημονικά ευρήματά του το 2027.

Νέα θραύσματα κεραμικών και 1.000 δείγματα

Με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Cenker Atila του Πανεπιστημίου Cumhuriyet του Σίβας, η διεθνής ομάδα πέρασε περίπου 90 ημέρες ερευνώντας τον αρχαιολογικό χώρο κοντά στο Ντογκουμπαγιαζίτ, στην επαρχία Αγκρί. Περίπου 20 ερευνητές από πέντε χώρες συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου των ανασκαφών, οι αρχαιολόγοι ανέσυραν θραύσματα αγγείων που πιστεύουν ότι ενδέχεται να ανήκουν σε μια περίοδο που προηγήθηκε του κατακλυσμού που περιγράφεται στη θρησκευτική παράδοση. Η χρονολόγησή τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών αναλύσεων, αλλά οι ανακαλύψεις αυτές έχουν προσθέσει μια νέα αρχαιολογική διάσταση στην έρευνα.

Οι ερευνητές συνέλεξαν επίσης περίπου 1.000 δείγματα εδάφους από 150 σημεία σε ολόκληρο τον σχηματισμό. Οι έρευνες με ραντάρ διείσδυσης εδάφους (γεωραντάρ) βοήθησαν στον εντοπισμό των περιοχών δειγματοληψίας, ενώ οι μετρήσεις GPS και οι λεπτομερείς δισδιάστατοι και τρισδιάστατοι χάρτες κατέγραψαν την περιοχή.

Τα δείγματα πυρήνα που εξήχθησαν από το έδαφος έχουν σταλεί στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τον Δρ. Cenker Atila, η ομάδα θα επικεντρωθεί στο οργανικό υλικό και στα πιθανά υπολείμματα ξύλου, ενώ τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένεται να διασαφηνίσουν τη φύση των υλικών που ανακτήθηκαν.

Τι αποκάλυψε το γεωραντάρ;

Τον περασμένο τον Αύγουστο, χρησιμοποιώντας προηγμένο εξοπλισμό υπόγειας απεικόνισης, οι ερευνητές εντόπισαν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά κάτω από τον σχηματισμό σε σχήμα βάρκας, μεταξύ των οποίων πιθανά κενά και ανωμαλίες με σχετικά κανονικά όρια.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτά φαινόταν να τέμνονται υπό ορθή γωνία. Η ερευνητική ομάδα υπέθεσε ότι αυτά τα μοτίβα θα μπορούσαν να αποτελούν ίχνη διαμερισμάτων ή άλλων δομικών στοιχείων, αν και η προέλευσή τους παραμένει αβέβαιη.

Οι αρχικές μετρήσεις του εδάφους αποκάλυψαν επίσης μια ενδιαφέρουσα διαφορά. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, τα επίπεδα άνθρακα στα δείγματα από το εσωτερικό του σχηματισμού ήταν περίπου 40 τοις εκατό υψηλότερα από αυτά που καταγράφηκαν έξω από αυτόν. Ο Δρ. Cenker Atila πρότεινε ότι τα αυξημένα επίπεδα ενδέχεται να σχετίζονται με οργανικό υλικό, το οποίο πιθανώς περιλαμβάνει ξύλο.

Τα νέα δείγματα εδάφους και πυρήνων θα επιτρέψουν στους ερευνητές να εξετάσουν αυτά τα προκαταρκτικά ευρήματα πιο προσεκτικά. Η έρευνα έχει πλέον προχωρήσει πέρα από τη χαρτογράφηση του χαρακτηριστικού περιγράμματος που είναι ορατό στην επιφάνεια και έχει φτάσει στην εξέταση υλικού που συλλέχθηκε από κάτω από αυτό.

Οι μυστηριώδεις πέτρες που κάποτε συνδέονταν με την Κιβωτό του Νώε

Ο σχηματισμός του Ντουρουπινάρ δεν είναι το μόνο ασυνήθιστο χαρακτηριστικό της περιοχής που συνδέεται με την Κιβωτό του Νώε. Κοντά στο χωριό Καζάν, παλαιότερα γνωστό ως Αρζάπ, αρκετές τεράστιες πέτρες με τρύπες κοντά στο άνω άκρο τους έχουν από καιρό τραβήξει την προσοχή των εξερευνητών.

Γνωστές ως «Πέτρες Drogue», ερμηνεύτηκαν από τους Ρον Γουάιατ και Ντέιβιντ Φάσολντ ως πιθανές άγκυρες ενός αρχαίου σκάφους. Σύμφωνα με τη θεωρία τους, οι πέτρες θα μπορούσαν να είχαν συνδεθεί με ένα πλοίο με σχοινιά, βοηθώντας στη σταθεροποίησή του σε ταραγμένα νερά.

Ορισμένες από τις πέτρες φέρουν επίσης σταυρούς και άλλα σημάδια που συνδέονται με μεταγενέστερες θρησκευτικές παραδόσεις. Η ασυνήθιστη εμφάνισή τους τις έχει καταστήσει αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης για την Κιβωτό στην περιοχή, αν και ο αρχικός τους σκοπός παραμένει αβέβαιος.

Ο Φάσολντ επανεξέτασε αργότερα την αρχική του ερμηνεία. Σε μια γεωλογική μελέτη του 1996 που δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με τον Λόρενς Γ. Κόλινς, οι ερευνητές ταυτοποίησαν τις πέτρες ως τοπικό ανδεσίτη, αμφισβητώντας την ιδέα ότι μεταφέρθηκαν από τη Μεσοποταμία με πλοίο.

Οι πέτρες δεν περιλαμβάνονται στις πρόσφατα αναφερόμενες ανακαλύψεις του 2026. Παρόλα αυτά, παραμένουν ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του τοπίου γύρω από το Ντουρουπινάρ, όπου οι αρχαιολογικές έρευνες και οι τοπικές παραδόσεις διασταυρώνονται εδώ και δεκαετίες.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων;

Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής περιόδου του 2026, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στα δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι ερευνητές θα εξετάσουν τη σύνθεσή τους, θα αναζητήσουν οργανικά υπολείμματα και, όπου υπάρχει κατάλληλο υλικό, θα πραγματοποιήσουν χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα.

Ο Δρ. Cenker Atila αναμένει να προκύψουν σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2026–2027. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το υλικό που βρίσκεται κάτω από το Ντουρουπινάρ και να συμβάλουν στον προσδιορισμό της ηλικίας τυχόν χρονολογήσιμων οργανικών υπολειμμάτων.

Το ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα ακολουθεί ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα. Το Πανεπιστήμιο Cumhuriyet του Σίβας στοχεύει στην ολοκλήρωση των προγραμματισμένων ερευνών το 2027, ενώ τα ευρήματα του πρώτου έτους θα δημοσιευθούν σε έναν τόμο με τίτλο «Έρευνα για τον Σχηματισμό του Ντουρουπινάρ 2026» και θα παρουσιαστούν μέσω τριών εισηγήσεων σε διεθνή συνέδρια.

Εξετάζεται επίσης η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών για τα επόμενα έτη. Προς το παρόν, τα θραύσματα κεραμικών, οι υπόγειες ανωμαλίες και τα πρόσφατα συλλεχθέντα δείγματα προσφέρουν στους ερευνητές διάφορες κατευθύνσεις έρευνας, καθώς συνεχίζουν να διερευνούν τις ρίζες του σχηματισμού.