Στρατιώτες που αναζητούσαν νάρκες ανακάλυψαν τυχαία ένα αρχαίο όπλο – Το μυστικό που έκρυβε ο ορείχαλκος

Ένα μικρό χάλκινο κανόνι που ανακαλύφθηκε στο όρος Geumseong της Νότιας Κορέας ταυτοποιήθηκε ως το παλαιότερο διασωζόμενο όπλο πυρίτιδας της χώρας, παρέχοντας σπάνιες στοιχεία για τη στρατιωτική τεχνολογία της ύστερης περιόδου Goryeo ή της πρώιμης περιόδου Joseon. Επιγραφή στο σώμα του καταγράφει όχι μόνο το όνομα και το βάρος του, αλλά και τις ταυτότητες του αξιωματούχου που επέβλεψε την κατασκευή του και του τεχνίτη που το έφτιαξε.

Το όπλο, γνωστό ως Hwangja Hwatong, παρουσιάστηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Naju στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ύστερα από τρία χρόνια επιστημονικής εξέτασης και αξιολόγησης από ειδικούς. Οι ερευνητές έχουν περιορίσει τη χρονολογία κατασκευής του είτε στο 1377 είτε στο 1437, τοποθετώντας το σε μια σημαντική περίοδο για την ανάπτυξη των κορεατικών πυροβόλων όπλων.

Μια αναπάντεχη ανακάλυψη στο όρος Geumseong

Το αντικείμενο εντοπίστηκε τον Νοέμβριο του 2023 κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής επιχείρησης ανίχνευσης ναρκών στο όρος Geumseong στο Naju. Στρατιώτες ήλεγχαν μια περιοχή που θεωρούνταν ύποπτη για ύπαρξη ναρκών ξηράς πριν από την κατασκευή ενός μονοπατιού πεζοπορίας, όταν ανακάλυψαν το αντικείμενο περίπου 10 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Το βουνό δεσπόζει πάνω από την περιοχή του ποταμού Yeongsan, η οποία υπήρξε ιστορικά μια στρατηγικής σημασίας περιοχή στη νοτιοδυτική Κορέα. Η κορυφή του έχει επίσης χρησιμοποιηθεί από τον στρατό, με μια μονάδα αεράμυνας να σταθμεύει εκεί από το 1966. Οι συνθήκες της ανακάλυψης είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστες, καθώς το όρος βρέθηκε κατά τη διάρκεια μιας σύγχρονης επιχείρησης ασφαλείας και όχι στο πλαίσιο μιας συμβατικής αρχαιολογικής ανασκαφής.

Το Hwangja Hwatong έχει μήκος 23,75 εκατοστά, διάμετρο κάννης 1,66 εκατοστά και βάρος 1.032 γραμμάρια. Οι σχετικές μικρές διαστάσεις του υποδεικνύουν ότι σχεδιάστηκε ως φορητό πυροβόλο όπλο και όχι ως μεγάλο κομμάτι πυροβολικού.

Το όπλο αποτελείται από τρία κύρια μέρη: το στόμιο από το οποίο εξερχόταν το βλήμα, τον θάλαμο για την πυρίτιδα και μια υποδοχή που προοριζόταν για ξύλινη λαβή. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αντιπροσωπεύει έναν πρώιμο τύπο όπλου πυρίτιδας που χρησιμοποιούνταν για τη εκτόξευση βελών ή άλλων βλημάτων.

27 χαρακτήρες αποκαλύπτουν τη μεσαιωνική του προέλευση

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ανακάλυψης είναι μια επιγραφή που είναι χαραγμένη απευθείας πάνω στον ορείχαλκο. Είκοσι επτά χαρακτήρες εμφανίζονται σε έξι στήλες στην υποδοχή της λαβής, ενώ ένας επιπλέον χαρακτήρας είναι χαραγμένος κοντά στο στόμιο.

Το κείμενο ταυτοποιεί το αντικείμενο ως Hwangja Hwatong και αναφέρει ότι κατασκευάστηκε τον δωδέκατο μήνα ενός έτους Jeongsa. Καταγράφει επίσης το αρχικό του βάρος ως ένα geun και δεκατέσσερα nyang, παραδοσιακές κορεατικές μονάδες μέτρησης.

Το πιο ασυνήθιστο είναι ότι η επιγραφή ονομάζει δύο άτομα που εμπλέκονται στην κατασκευή του. Ο επιβλέπων αξιωματούχος ήταν ο An Hyu-bo, ο οποίος κατείχε τη θέση του noksa, ενώ ο τεχνίτης που ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή του όπλου ονομαζόταν Seok.

Ο όρος Hwangja αναφέρεται σε ένα σύστημα ταξινόμησης που βασίζεται στη σειρά των χαρακτήρων του Κλασικού των Χιλίων Χαρακτήρων, ενός κειμένου που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά σε ολόκληρη την Ανατολική Ασία. Ο χαρακτήρας που είναι χαραγμένος κοντά στο στόμιο, ο οποίος σημαίνει «οκτώ», ενδέχεται να χρησίμευε ως αριθμός παραγωγής ή απογραφής.

Συνολικά, αυτές οι λεπτομέρειες παρέχουν αποδείξεις ότι τα πρώιμα κορεατικά όπλα πυρίτιδας κατασκευάζονταν στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος επίσημης επίβλεψης. Τα ιστορικά αρχεία επιβεβαιώνουν ανεξάρτητα ότι αξιωματούχοι με τον τίτλο noksa εμπλέκονταν στην παραγωγή όπλων τόσο κατά την ύστερη περίοδο Goryeo όσο και κατά την περίοδο Joseon.

Κατασκευάστηκε το κανόνι το 1377 ή το 1437;

Η ημερομηνία παραμένει το κύριο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί. Επειδή η επιγραφή χρησιμοποιεί το παραδοσιακό εξηνταετές κυκλικό ημερολόγιο, οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει δύο πιθανές χρονιές παραγωγής: το 1377 και το 1437.

Η παλαιότερη ημερομηνία θα τοποθετούσε το όπλο στις τελευταίες δεκαετίες της δυναστείας Goryeo. Το 1377, η κυβέρνηση ίδρυσε το Hwatong Dogam, μια υπηρεσία υπεύθυνη για την κατασκευή πυρίτιδας και πυροβόλων όπλων, κατόπιν των προσπαθειών του στρατιωτικού μεταρρυθμιστή Choe Mu-seon.

Εάν το κανόνι κατασκευάστηκε το 1437, ανήκει στη βασιλεία του βασιλιά Sejong, όταν το κράτος Joseon βελτίωνε ενεργά τα όπλα πυρίτιδας που διέθετε. Αυτό θα το τοποθετούσε και πάλι πριν από τη τυποποίηση των νέων σχεδίων πυροβόλων όπλων το 1445.

Η ερευνητική ομάδα δεν μπορεί ακόμη να εξακριβώσει ποια ημερομηνία είναι η σωστή, καθώς λείπει το απαραίτητο συγκριτικό υλικό. Ωστόσο, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες καθιστά το Hwangja Hwatong το παλαιότερο γνωστό διασωζόμενο κορεατικό όπλο πυρίτιδας με αναγνωρίσιμα στοιχεία για την κατασκευή του.

Η ανάλυση του ορείχαλκου αποκαλύπτει την πρώιμη μηχανική των πυροβόλων όπλων

Η εσωτερική κατασκευή του όπλου παρέχει επιπλέον αποδείξεις για την πρώιμη χρονολόγησή του. Ο θάλαμος πυρίτιδας διαθέτει στρογγυλεμένο εσωτερικό, ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται με παλαιότερα πυροβόλα όπλα στα οποία η πυρίτιδα και το βλήμα καταλάμβαναν τον ίδιο σωλήνα.

Μεταγενέστερα πυροβόλα όπλα που αναπτύχθηκαν κατά τη βασιλεία του βασιλιά Sejong ενσωμάτωναν ξύλινες τάπες (παρεμβύσματα) για την αποτελεσματικότερη μεταφορά της εκρηκτικής πίεσης στο βλήμα. Το Hwangja Hwatong στερείται της αντίστοιχης διαμόρφωσης θαλάμου, γεγονός που υποδηλώνει ότι προηγείται αυτών των βελτιώσεων.

Η επιστημονική εξέταση διαπίστωσε επίσης ότι το όπλο χυτεύτηκε από ορείχαλκο που αποτελούνταν κυρίως από χαλκό, κασσίτερο και μόλυβδο. Η περιεκτικότητα σε κασσίτερο διατηρήθηκε κάτω από το 10% κατά βάρος, μια σύνθεση που οι ερευνητές ερμηνεύουν ότι παρείχε τόσο αντοχή όσο και επαρκή ελαστικότητα, ώστε να βοηθά την κάννη να αντέχει την πίεση της πυροδότησης.

Η μικροσκοπική ανάλυση εντόπισε προσμίξεις όπως θείο, πυρίτιο και άργυρο, ευρήματα που συνάδουν με τους περιορισμούς των ιστορικών τεχνικών καθαρισμού μετάλλων. Σε συνδυασμό με την επιγραφή και τον φυσικό σχεδιασμό του όπλου, αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν την ταυτοποίησή του ως αυθεντικού πρώιμου κορεατικού πυροβόλου όπλου και όχι ως σύγχρονου αναπαραγωγής.

Επομένως, η ανακάλυψη προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα πρώιμο παράδειγμα οπλισμού πυρίτιδας. Συνδέει τη διασωζόμενη τεχνολογία με τα ιστορικά αρχεία της κρατικά επιβλεπόμενης κατασκευής όπλων, ενώ παράλληλα διασώζει τα ονόματα των ατόμων που ενεπλάκησαν άμεσα στην παραγωγή ενός μεσαιωνικού όπλου.

Το Hwangja Hwatong θα εκτεθεί στο Εθνικό Μουσείο Ανακτόρων της Κορέας στη Σεούλ από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να εξετάσει από κοντά ένα έκθεμα από μια διαμορφωτική περίοδο της κορεατικής στρατιωτικής ιστορίας.