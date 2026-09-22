Γιώργος Μαζωνάκης: Οι αντιφάσεις στην κατάθεση της γραμματέως, τα ερωτήματα για τη χορήγηση μέθης και η προσφυγή που εξετάζει ο παθολόγος

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα φέρεται να προηγήθηκαν της ανακοπής που υπέστη ο τραγουδιστής στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου προκύπτουν από τη νεότερη κατάθεση της 28χρονης γραμματέως. Οι Αρχές εξετάζουν τις αντιφάσεις σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή, τις κινήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών και το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης και προποφόλης κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα, η γραμματέας φέρεται να κατήγγειλε ότι η προφυλακισμένη γιατρός επικοινώνησε μαζί της πριν από την πρώτη κατάθεσή της στην Αστυνομία, ζητώντας να ακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι κοινή γραμμή. Την ίδια ώρα, ο 58χρονος παθολόγος εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αίτημα για αποφυλάκιση με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ οι ανακριτικές Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι αντιφάσεις για την ώρα άφιξης και τις κινήσεις του παθολόγου

Η 28χρονη γραμματέας, η οποία είχε καταθέσει δύο φορές κατά την προανάκριση, οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον του ανακριτή. Στην πρώτη κατάθεσή της είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού για τις 13:00-13:30, έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 15:30 και κατευθύνθηκε αμέσως στο γραφείο της γιατρού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία από κάμερες και μαρτυρίες, ο τραγουδιστής φέρεται να είχε φτάσει περίπου στις 14:00. Κατά τη νεότερη εξέτασή της, η γραμματέας υποστήριξε ότι βρισκόταν στο ιατρείο πριν από τις 15:30, διαφοροποιώντας την αρχική εκδοχή της.

Αντιφάσεις καταγράφονται και στις αναφορές της για τις κινήσεις του προφυλακισμένου παθολόγου. Η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ο γιατρός εξέταζε ασθενή από τις 15:30 έως τις 16:10 και ότι στις 16:06 προχώρησε σε συνταγογράφηση. Το σχετικό έγγραφο είχε προσκομίσει ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, ωστόσο, η γραμματέας φέρεται να ανέφερε: «Ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ στις 15:30. Είχε ραντεβού με ασθενή του. Ενημερώθηκε στις 16:10 για τον Μαζωνάκη».

Η μάρτυρας έχει επίσης υποστηρίξει ότι, περίπου 45 λεπτά μετά την άφιξη του τραγουδιστή και ενώ ο γιατρός μπαινόβγαινε στο εξεταστήριο, της ζητήθηκε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ.

Όπως ισχυρίστηκε, κάλεσε το ΕΚΑΒ τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο, ενώ υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής ήταν ακόμη εν ζωή όταν τον παρέλαβαν οι διασώστες. Η συγκεκριμένη αναφορά φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουν γίνει γνωστά από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Τη γραμματέα συνόδευσε ο συνήγορος των δύο προφυλακισμένων γιατρών, κ. Αγαπηνός, ο οποίος ανέφερε ότι η μάρτυρας προσήλθε για να καταθέσει έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο της επίμαχες ώρες.

Η αναφορά σε μέθη και προποφόλη και η καταγγελία για το τηλεφώνημα

Σύμφωνα με τον Alpha, δύο από τα βασικά ζητήματα που εξετάστηκαν κατά τη νεότερη κατάθεση της γραμματέως ήταν το ενδεχόμενο χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών στον τραγουδιστή και η επικοινωνία που φέρεται να είχε με την προφυλακισμένη γιατρό πριν καταθέσει στην Αστυνομία.

Η 28χρονη φέρεται να ανέφερε ότι, ενώ βρισκόταν στον διάδρομο του ιατρείου την ημέρα του περιστατικού, άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη». Από την αναφορά της, πάντως, δεν προκύπτει εάν χορηγήθηκε κάποια ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε ποιος ενδεχομένως προχώρησε στη χορήγησή της.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την καταγγελία της για τηλεφώνημα που φέρεται να δέχθηκε από την προφυλακισμένη γιατρό το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, πριν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, η γιατρός επικοινώνησε μαζί της για να πληροφορηθεί τι σκόπευε να αναφέρει στις αστυνομικές Αρχές. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, φέρεται επίσης να της ζήτησε να ακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιατρείου κοινή γραμμή στις καταθέσεις τους.

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Η απάντηση του ΙΣΑ στις εισαγγελικές Αρχές

Παράλληλα, το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας τα όσα ισχυρίστηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στις εισαγγελικές Αρχές μετά τις καταγγελίες για ελλιπείς ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος επιμένει ότι είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στο ιατρείο, ωστόσο τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν μόνο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ταυτόχρονα στην απάντησή του γίνεται αναφορά και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε κέντρα ευεξίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ελέγχθηκαν 25 περιπτώσεις, έπειτα από καταγγελίες, ενώ σε κάποιες από αυτές επιβλήθηκαν πρόστιμα και τέσσερις περιπτώσεις διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές Αρχές.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι τα κέντρα ευεξίας δεν αποτελούν καθ’ αυτό αντικείμενο αρμοδιότητας του Ιατρικού Συλλόγου. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί στον Σύλλογο.

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Οι εξετάσεις και η άρση του απορρήτου

Σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία, σύμφωνα με το Mega, αναμένονται εντός του επόμενου μήνα.

Οι εξετάσεις αναμένεται να συμπληρώσουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα και να συμβάλουν στη διερεύνηση του ενδεχομένου χορήγησης μέθης, της κατάστασης του οργανισμού του τραγουδιστή και της πιθανής σύνδεσης του θανάτου του με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν την έγκριση για την άρση του απορρήτου. Στο πλαίσιο της έρευνας προβλέπεται να εξεταστούν τηλεφωνικές κλήσεις, διαγραμμένα μηνύματα, συνομιλίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονική αλληλογραφία, τόσο των δύο προφυλακισμένων γιατρών όσο και εργαζομένων στο ιατρείο.

Στη Δικαιοσύνη έχει αποσταλεί και υπόμνημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει το ιστορικό των ελέγχων που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο και στα μηχανήματά του.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει αρχικά επιφυλάξεις για την πλασμαφαίρεση, αλλά στη συνέχεια πείστηκε να προχωρήσει στη διαδικασία. Δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, ποια πρόσωπα φέρονται να τον επηρέασαν.

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Το τρίτο πρόσωπο στη συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή, το ταξίδι στο εξωτερικό και η πίεση για πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα μηνύματα που φέρονται να αντάλλαξαν πριν από την πλασμαφαίρεση, η προφυλακισμένη γιατρός με το υπνοθεραπευτή, αλλά και η υδροθεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής λιγότερο από 24 ώρες νωρίτερα.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί επίσης ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη γιατρό περίπου δύο ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, στο οποίο ανέφερε: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Η συνάντηση στο Ψυχικό και η παρουσία τρίτου προσώπου

Η αλληλουχία των γεγονότων, σύμφωνα με το Mega, αρχίζει τη Δευτέρα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με τον υπνοθεραπευτή στο πατάρι καταστήματος στο Ψυχικό. Στη συνάντηση παρευρισκόταν μία γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως νέο πρόσωπο στην υπόθεση και φέρεται να συνδέει τον τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Μαζωνάκης εξέφρασε την επιθυμία να υποβληθεί σε θεραπείες που θα τον βοηθούσαν να αισθανθεί καλύτερα ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Μάλιστα, φέρεται να σχεδίαζε ταξίδι στο εξωτερικό για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να του πρότεινε να απευθυνθεί στην προφυλακισμένη γιατρό που διατηρούσε ιατρείο στο Κολωνάκι, αντί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ο τραγουδιστής τη γνώριζε ήδη από το 2021, όταν είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία.

Μετά τη συνάντηση στο Ψυχικό, ακολούθησε ανταλλαγή αρκετών SMS μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού. Τα μηνύματα αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος των στοιχείων που παρουσιάστηκαν για τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου του Μαζωνάκη.

Η υδροθεραπεία και το χρονικό διάστημα μέχρι την πλασμαφαίρεση

Τα μηνύματα και τα στοιχεία που διαθέτει ο υπνοθεραπευτής δείχνουν ότι ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία την Τρίτη, μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η υδροθεραπεία φέρεται να προκάλεσε σημαντική απώλεια υγρών και να επιβάρυνε τον οργανισμό του τραγουδιστή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των δύο διαδικασιών. Ειδικοί υποστηρίζουν στο Mega ότι, όταν πραγματοποιείται υδροθεραπεία για σοβαρούς ιατρικούς λόγους, η πλασμαφαίρεση πρέπει να ακολουθεί έπειτα από 48 έως 72 ώρες.

Στην περίπτωση του Μαζωνάκη, οι δύο διαδικασίες φέρονται να πραγματοποιήθηκαν με διαφορά μικρότερη των 24 ωρών. Η συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία αποτελεί ένα από τα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί ότι συνδέεται αιτιωδώς με τον θάνατό του.

Τα SMS και ο δισταγμός του τραγουδιστή

Η επικοινωνία μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των επιφυλάξεων που φέρεται να είχε εκφράσει ο Γιώργος Μαζωνάκης σχετικά με την προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση της Τετάρτης.

Όπως μετέδωσε το Mega, μετά την υδροθεραπεία της προηγούμενης ημέρας, ο τραγουδιστής εμφανιζόταν διστακτικός να μεταβεί στο ιατρείο. Η επιφυλακτικότητά του φέρεται να αποτυπώνεται σε μηνύματα που αντάλλαξαν η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Σε ένα από αυτά, η γιατρός φέρεται να αναφέρει ότι ο Μαζωνάκης «δεν θέλει να έρθει για την πλασμαφαίρεση».

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να απαντά: «Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλα μηνύματα, πέραν εκείνων που έχουν δημοσιοποιηθεί, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του υπνοθεραπευτή και σχετίζονται με τις επιφυλάξεις του Μαζωνάκη.

Το μήνυμα δύο ώρες μετά τον θάνατο

Ένα ακόμη στοιχείο αφορά μήνυμα το οποίο φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην κατηγορούμενη γιατρό περίπου δύο ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο συγκεκριμένο SMS φέρεται να αναγράφεται η φράση «σε πήρα στον λαιμό μου».

Το περιεχόμενο του μηνύματος δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με όσα είχαν προηγηθεί, τις συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή στην απόφαση του τραγουδιστή να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του Κολωνακίου.

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Το ενδεχόμενο αποφυλάκισης με ηλεκτρονική επιτήρηση

Σύμφωνα με το Star, ο προφυλακισμένος παθολόγος εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αποφυλάκισή του με ηλεκτρονική επιτήρηση, ώστε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο συνήγορος των δύο γιατρών αναμένεται να αποφασίσει έως το τέλος της εβδομάδας εάν θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, εντός της προβλεπόμενης δεκαήμερης προθεσμίας, ή εάν θα υποβάλει απευθείας αίτημα αποφυλάκισης στον ανακριτή.

Σε αυτό το στάδιο, το ενδεχόμενο υποβολής σχετικού αιτήματος αφορά μόνο τον 58χρονο παθολόγο. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο γιατρός περνά μεγάλο μέρος της ημέρας του στο κελί, παρακολουθώντας τηλεόραση και διαβάζοντας, ενώ αποφεύγει να βγαίνει συχνά από αυτό.