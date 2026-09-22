Τραμπ για τη συνάντηση με Ζελένσκι: Στο τραπέζι τα πλήγματα στη Ρωσία και οι Patriot – «Θα ξανασυναντήσω τον Πούτιν»

Τα ουκρανικά πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, η ενίσχυση της αεράμυνας του Κιέβου και το ενδεχόμενο παραγωγής πυραύλων Patriot στην Ουκρανία βρέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Λίγο πριν αρχίσουν οι συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα με τον Ουκρανό ομόλογό του, ενώ προανήγγειλε και νέα συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να δεσμευτεί για τριμερή σύνοδο ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας.

Καθισμένος δίπλα στον Ζελένσκι και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από τις συνομιλίες τους, ο Τραμπ είπε ότι οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο και τις προοπτικές για τον τερματισμό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζητά συχνά το θέμα τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Για τα ουκρανικά πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας με συστήματα Patriot και τις προοπτικές νέων διαπραγματεύσεων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θεωρεί βέβαιο πως θα συναντηθεί ξανά με τον Ρώσο ομόλογό του, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για τριμερή συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας.

Καθισμένος δίπλα στον Ζελένσκι, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν ο Πούτιν θα δεχόταν μια τριμερή συνάντηση στο Μαϊάμι με τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Η απάντησή του ήταν επιφυλακτική.

«Είχαμε μια συνάντηση στην Αλάσκα και πιστεύω ότι θα έχουμε άλλη μία. Δεν ξέρω για το Μαϊάμι», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, ο Πούτιν επιθυμεί να δει τον πόλεμο να τερματίζεται.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα από το βήμα του ΟΗΕ ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται στενά με τις ηγεσίες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου.

Συζήτηση για τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι στη συνάντησή του με τον Ζελένσκι θα συζητούσε το ζήτημα των ουκρανικών πληγμάτων βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές «σοβαρό πλήγμα» για τη Ρωσία, αναφέρθηκε όμως παράλληλα στις συνέπειες που έχουν οι επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων στην αγορά του ντίζελ.

Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς τα ουκρανικά drones έχουν προκαλέσει ζημιές σε σημαντικές ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές του ντίζελ βρίσκονται ήδη υπό έντονη πίεση λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και των προβλημάτων στην παγκόσμια διύλιση.

«Πιθανή» η παραγωγή Patriot στην Ουκρανία

Ο Τραμπ ρωτήθηκε ακόμη εάν θα μπορούσαν στο μέλλον να παράγονται αντιβαλλιστικοί πύραυλοι Patriot στην Ουκρανία.

«Πιθανό. Θα μιλήσουμε γι’ αυτό τώρα», απάντησε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τους Ουκρανούς «εκπληκτικά ικανούς ανθρώπους».

Η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που έφερε ο Ζελένσκι στη συνάντηση. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος επρόκειτο να συζητήσει με τον Τραμπ τρόπους εξασφάλισης αμερικανικών Patriot ενόψει του χειμώνα, καθώς η Ρωσία έχει αυξήσει τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και drones στις επιθέσεις της.

Ο Ζελένσκι πιέζει για συμφωνία στα ενεργειακά πλήγματα

Στην ατζέντα του Ουκρανού προέδρου βρίσκεται επίσης η πιθανότητα μιας συμφωνίας για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι εάν η Ρωσία σταματήσει να πλήττει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, τις κρίσιμες υποδομές και τις εξαγωγές τροφίμων, η Ουκρανία θα μπορούσε να προχωρήσει σε αντίστοιχα βήματα αποκλιμάκωσης. Μέχρι στιγμής, πάντως, η Μόσχα δεν έχει δώσει ένδειξη ότι είναι έτοιμη να σταματήσει τον αεροπορικό πόλεμο.

Το ίδιο θέμα έχει συζητήσει με τον Τραμπ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε ότι εξετάστηκαν προτάσεις για μορατόριουμ στα ενεργειακά πλήγματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Καμία δέσμευση για τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι

Παρά τις ερωτήσεις για ενδεχόμενη κοινή συνάντηση των τριών ηγετών, ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε ούτε τόπο ούτε ημερομηνία για τριμερείς συνομιλίες.

Περιορίστηκε στη δήλωση ότι αναμένει νέα συνάντηση με τον Πούτιν, μετά τις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιήσει στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι πραγματοποιείται ενώ συνεχίζονται οι εντατικές διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να βρίσκεται επίσης στην πόλη για επαφές με την αμερικανική πλευρά.