Ερντογάν στον ΟΗΕ: Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους και επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο

Εμφανίζοντας την Τουρκία ως αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης, ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ζήτησε «ισότιμη μεταχείριση» του ψευδοκράτους, προκειμένου «να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση», όπως χαρακτηριστικά είπε. Ταυτόχρονα, ζήτησε επίλυση για «υπάρχοντα», όπως τα χαρακτήρισε, ζητήματα «στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Συγκεκριμένα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Πρέπει να εδραιωθεί η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υπόκειται. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος».

«Επιθυμούμε τα υπάρχοντα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για μια Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλει στη δημιουργία κοινού εδάφους», ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί νησί σταθερότητας εν μέσω συγκρούσεων», καθώς διαθέτει «αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, η οποία παραμένει ανθεκτική στους κραδασμούς οικονομία της».

«Ως αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης, η χώρα μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ευημερίας και της ασφάλειας της ηπείρου», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, την οποία φιλοξενήσαμε με επιτυχία τον Ιούλιο, ήταν μια απτή απόδειξη της δέσμευσής μας στην κοινή μας ασφάλεια». «Το λέω ανοιχτά: Είναι αδύνατο για την Ευρώπη να είναι ισχυρότερη και ασφαλέστερη χωρίς να αποκλειστεί η Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλείας της. Διαμορφώνουμε το μέλλον μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το στρατηγικό όραμα. Αναμένουμε ότι το ίδιο όραμα θα μοιραστούμε και από κοινού».

Σφοδρή επίθεση Ερντογάν σε Ισραήλ για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα. «Η Γάζα είναι το πιο απάνθρωπο, το πιο ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την δυσφορία του για το γεγονός ότι στη φετινή γενική συνέλευση του ΟΗΕ απαγορεύτηκε η είσοδος του Προέδρου του Κράτους της Παλαιστίνης, Μαχμούτ Αμπάς στις ΗΠΑ.

Για τον αποκλεισμό του Μαχμούτ Αμπάς

«Ο αξιότιμος Πρόεδρος του Κράτους της Παλαιστίνης, κ. Μαχμούτ Αμπάς, το οποίο αναγνωρίζεται επίσημα από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών, δεν μπορεί να παρευρεθεί σε αυτή την αίθουσα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Αυτή η αδικία σε βάρος των Παλαιστίνιων αδελφών μας πληγώνει τις συνειδήσεις», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την έναρξη της ομιλίας του, υπενθυμίζοντας ότι το κράτος της Παλαιστίνης είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ.

Με την επισήμανση ότι ο σκοπός του ΟΗΕ είναι «ειρηνευτικός» για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διατήρηση της δικαιοσύνης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Έχουν περάσει περισσότερα από 81 χρόνια από τη συνθήκη αυτή. Όμως η ανθρωπότητα εξακολουθεί να περιμένει με λαχτάρα τις μέρες που θα σαρκωθεί εκείνη η ισχυρή βούληση».

Τα πολεμικά μέτωπα αρχής γενομένης από τη Γάζα

«Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Αρκεί μια ματιά στην εικόνα μόλις του τελευταίου έτους. Κοιτάξτε, οι 12 μήνες που αφήσαμε πίσω μας καταγράφηκαν ως μία από τις πιο αιματηρές περιόδους των τελευταίων 30 ετών, με περισσότερες από 60 συγκρούσεις και πολέμους», είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία και τη Ρωσία, από τη Μιανμάρ μέχρι το Νταρφούρ, από το Ιράν μέχρι τον Λίβανο, 250 χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», υπογράμμισε. «Πολύ περισσότεροι έζησαν ανείπωτους πόνους. Εκατοντάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη γη όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν», σημείωσε.

Κάνοντας ειδική αναφορά στη Γάζα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «τα τελευταία τρία χρόνια, 74 χιλιάδες αδέλφια μας, στην πλειονότητά τους παιδιά και γυναίκες, έπεσαν θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ».

«Ο λαός της Γάζας εξακολουθεί να ψάχνει τους αγαπημένους του κάτω από τα συντρίμμια, να ανασύρει τις σορούς των συζύγων, των παιδιών, των γονιών του. Αθώα παιδιά που έχασαν τα χέρια και τα πόδια τους στις επιθέσεις του Ισραήλ προσπαθούν να πάνε σχολείο και να κρατηθούν από τη ζωή με ξύλινα τεχνητά μέλη», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Στα νοσοκομεία της Γάζας, λόγω της έλλειψης καυσίμων, περισσότερο από το 70% των γεννητριών δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουν», πρόσθεσε.

«Γάζα: Το πιο ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης»

«Ως πατέρας και παππούς που αγωνιά για τα παιδιά και τα εγγόνια του, είμαι υποχρεωμένος να εκφράσω από αυτό το βήμα, με τη συνείδησή μας κομματιασμένη, το εξής: Η Γάζα σήμερα δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο. Ταυτόχρονα είναι η περιοχή με το υψηλότερο ποσοστό ακρωτηριασμών παιδιών παγκοσμίως», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Γάζα είναι το πιο απάνθρωπο, το πιο ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας. Ακόμη και μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ και τη συμβολή χωρών στις οποίες συμμετέχουμε κι εμείς, ο αριθμός των δολοφονημένων Παλαιστινίων στη Γάζα ξεπέρασε τους 1.500», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στην κυβέρνηση του Ισραήλ λέγοντας: «Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν υποχωρεί στο να σταματήσει την κατοχή. Στη Δυτική Όχθη ζούμε την πιο βαριά περίοδο της τρομοκρατίας των εποίκων». «Στην Ιερουσαλήμ εμποδίζεται η πρόσβαση Μουσουλμάνων και Χριστιανών στους ιερούς τόπους. Η UNRWA, που αποτελεί κοινή μας πρωτοβουλία, επιχειρείται να καταστραφεί», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.