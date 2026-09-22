Καιρός: Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σήμερα – ΧΑΡΤΗΣ

Ο καιρός χάλασε σήμερα, Τρίτη (22/9), με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν πολλές περιοχές της Ελλάδας. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου, με την Κύμη Ευβοίας να σημειώνει 115.6 mm βροχής έως τις 17:40.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χάλασε ο καιρός σήμερα, Τρίτη (22/9) με βροχές και καταιγίδες να «χτυπούν» πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα.
  • Βροχές και τοπικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.
  • Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Κύμη Ευβοίας με 115.6 mm, ενώ αξιόλογα ύψη σημειώθηκαν και σε Αρκαδία (75 mm) και Αχαΐα (40 mm).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χάλασε ο καιρός σήμερα, Τρίτη (22/9) με βροχές και καταιγίδες να «χτυπούν» πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα.

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Βροχές και τοπικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στην Κύμη Ευβοίας, όπου σημειώθηκαν 115.6 mm έως τις 17:40 της Τρίτης 22.09. Σημειώνεται ότι κατά τόπους αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σε τμήματα της Αρκαδίας και της Αχαΐας όπου έως τις 17:40 της Τρίτης έχουν σημειωθεί περισσότερα από 75 και 40 mm αντίστοιχα, όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη και τον πίνακα με τα 8 υψηλότερα ύψη βροχής.

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