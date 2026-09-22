Καιρός: Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σήμερα – ΧΑΡΤΗΣ

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Χάλασε ο καιρός σήμερα, Τρίτη (22/9) με βροχές και καταιγίδες να «χτυπούν» πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στην Κύμη Ευβοίας, όπου σημειώθηκαν 115.6 mm έως τις 17:40 της Τρίτης 22.09. Σημειώνεται ότι κατά τόπους αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σε τμήματα της Αρκαδίας και της Αχαΐας όπου έως τις 17:40 της Τρίτης έχουν σημειωθεί περισσότερα από 75 και 40 mm αντίστοιχα, όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη και τον πίνακα με τα 8 υψηλότερα ύψη βροχής.