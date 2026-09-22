Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 36χρονος με περισσότερα από 300 κιλά κάνναβης σε φορτηγό – Ξεπερνά το 1,2 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη αξία

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Περισσότερα από 300 κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) εντόπισαν οι Αρχές σε επικαθήμενο φορτηγού στον λιμένα Ηγουμενίτσας, το απόγευμα της Δευτέρας (21/9). Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 36χρονος επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών από το εξωτερικό. Το προσδοκώμενο κέρδος από τη διακίνησή τους εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για τη φερόμενη δράση του 36χρονου. Οι αστυνομικοί ανέλυσαν και διασταύρωσαν δεδομένα, εξακρίβωσαν χώρους και στοιχεία προσώπων και προχώρησαν στην κατάρτιση προφίλ, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό του.

Πώς εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά στο φορτηγό

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο σκύλος ανιχνευτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Κατά τον έλεγχο στο φορτηγό του 36χρονου, οι Αρχές εντόπισαν 296 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους περίπου 300 κιλών και 880 γραμμαρίων.

Οι συσκευασίες βρίσκονταν μέσα σε 24 χαρτοκιβώτια, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε παλέτες, μαζί με το νόμιμο φορτίο που μετέφερε το επικαθήμενο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά λίγες ημέρες νωρίτερα από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας, με σκοπό να τα εισαγάγει στην Ελλάδα.

Είχε παραβιάσει περιοριστικό όρο

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 36χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος του είχε επιβληθεί με διάταξη του Ανακριτή Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.

Εκτός από την ποσότητα κάνναβης, οι Αρχές κατέσχεσαν τον τράκτορα και το επικαθήμενο, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 1.755 ευρώ.

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κάνναβης εκτιμάται από την Αστυνομία ότι θα υπερέβαινε τα 1.200.000 ευρώ.

Ο 36χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα και σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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