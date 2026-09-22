Κηφισιά: Ανήλικοι επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε έναν 16χρονο και έναν 17χρονο – Πέντε συλλήψεις

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Πέντε νεαροί ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν στην Κηφισιά, αφού νωρίτερα επιτέθηκαν με γροθιές και κλωσιές σε βάρος δύο νεαρών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Κυριακής, οι κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους δράστες, προσέγγισαν δύο νεαρούς, ηλικίας 16 και 17 ετών, σε πάρκο της Κηφισιάς. Εκεί τους επιτέθηκαν σε διάφορα σημεία του σώματός τους, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ ένας από τους δράστες αφαίρεσε μπλούζα από τον 16χρονο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς συνελήφθησαν την 20-9-2026, -5- νεαροί, ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε βάρος -2- νεαρών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 20-9-2026, οι -5- κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους δράστες, προσέγγισαν -2- νεαρούς, ηλικίας 16 και 17 ετών, σε πάρκο της Κηφισιάς και εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τους, με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός τους, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ ένας από τους δράστες αφαίρεσε με τη χρήση βίας την μπλούζα από τον 16χρονο.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, μετά από επισταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου αφού ταυτοποιήθηκαν από τους παθόντες, συνελήφθησαν.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της εγκληματικής τους δράσης, αποτελεί το γεγονός ότι ένας εκ των κατηγορουμένων είχε στην κατοχή του την αφαιρεθείσα μπλούζα, η οποία και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.