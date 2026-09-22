Πάτρα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε σε αυτοκίνητα και σπίτια κατοίκων

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (22/9/2026) στον Άγιο Βασίλειο Πατρών, όταν ένας άνδρας φέρεται να προκάλεσε διαδοχικά επεισόδια στην περιοχή, εισβάλλοντας σε αυτοκίνητα και προκαλώντας ζημιές σε σπίτια κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, το περιστατικό ξεκίνησε, όταν ο νεαρός μπήκε με τη βία σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι και αρνούνταν να βγει από αυτό. Το ζευγάρι κατάφερε τελικά να φύγει και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του στην οδό Μικράς Ασίας.

Έσπασε τζαμαρίες στο σπίτι του ζευγαριού

Ο άνδρας, ωστόσο, φέρεται να τους ακολούθησε μέχρι την κατοικία, όπου μπήκε στο εσωτερικό της και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε ζημιές σε διάφορα σημεία του σπιτιού.

Η συμπλοκή και η αναζήτηση από την Αστυνομία

Η κατάσταση ξέφυγε, όταν ο άνδρας του ζευγαριού προσπάθησε να τον απομακρύνει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο νεαρός φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι και στη συνέχεια να απομακρύνθηκε, τρέχοντας από το σημείο.

Το ζευγάρι ενημέρωσε την Αστυνομία και λίγο αργότερα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο αργότερα, αφού φέρεται να είχε μπει σε ένα ακόμη αυτοκίνητο, ενός άλλου ζευγαριού, που βρισκόταν επίσης στην περιοχή.