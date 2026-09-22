Θάνατος Μαζωνάκη: «Είπαν ότι ο απινιδωτής δεν είχε μπαταρία» – Τι αποκάλυψε η εργαζόμενη του ιατρείου του Κολωνακίου

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Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», μέσα από τη μαρτυρία εργαζόμενης που βρισκόταν στον χώρο την ημέρα του περιστατικού.

Μιλώντας στην εκπομπή, η εργαζόμενη υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε καλή κατάσταση όταν έφτασε στο ιατρείο. Όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει την ακριβή ώρα άφιξής του, ωστόσο οι εργαζόμενοι υπολόγισαν ότι εισήλθε περίπου στις 14:00, όταν είχε ολοκληρωθεί το προηγούμενο ραντεβού της γιατρού.

«Δεν ήταν πολύ καλά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο τραγουδιστής κατευθύνθηκε αμέσως στο γραφείο.

«Φώναζε από το πουθενά τον γιατρό και μετά το χάος»

Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, η εργαζόμενη επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα του περιστατικού, αλλά όχι στο δωμάτιο όπου είχε εισέλθει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Φώναζε από το πουθενά κάποια στιγμή τον γιατρό και μετά το χάος», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι στο παρελθόν είχαν σημειωθεί λιποθυμικά επεισόδια στον χώρο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ανάλογο περιστατικό: «Αυτό ποτέ».

Σε ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος, υποστήριξε ότι η γιατρός ήταν η μοναδική που το χειριζόταν. «Εννοείται. “Κανένας δεν θα το πειράξει”», είπε χαρακτηριστικά.

Η περιγραφή της μεταφοράς και η αναφορά στον απινιδωτή

Η εργαζόμενη περιέγραψε επίσης την κατάσταση στην οποία, όπως υποστήριξε, βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν απομακρύνθηκε από το ιατρείο.

«Τον πήραν με καρέκλα, ανοιχτό μάτι, ήταν άσπρος με ένα πλαστικό πράγμα στο στόμα του, καθιστός, και του κρατάγανε το μέτωπο πίσω», ανέφερε.

Ερωτηθείσα εάν έγινε προσπάθεια ανάνηψης και εάν λειτούργησε ο απινιδωτής, απάντησε: «Είπαν ότι δεν είχε μπαταρία».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ένας ακόμη γιατρός, ο οποίος βρισκόταν στο ιατρείο εκείνη την ώρα, ήταν απασχολημένος με άλλον ασθενή. Κατά την εκτίμησή της, δεν είχε ευθύνη για το περιστατικό.

Οι οδηγίες προς τις εργαζόμενες μετά το περιστατικό

Η μαρτυρία περιλαμβάνει και όσα ακολούθησαν μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ιατρείο.

Όπως υποστήριξε η εργαζόμενη, δόθηκε εντολή στο προσωπικό να καθαρίσει τον χώρο και να ακυρώσει τα ραντεβού της επόμενης ημέρας, καθώς οι εργαζόμενες είχαν καταλάβει ότι οι γιατροί δεν επρόκειτο να επιστρέψουν.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο καθαρισμός του ιατρείου και η ακύρωση των προγραμματισμένων ραντεβού αποτελούσαν συνήθη διαδικασία όταν αποχωρούσαν οι γιατροί.

Ανέφερε ακόμη ότι περίμενε μία από τις γιατρούς να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη μεταφορά του, κάτι που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δεν συνέβη.

«Τα μεγάλα ονόματα ήταν απευθείας με εκείνη»

Η εργαζόμενη αναφέρθηκε και στην πελατεία του ιατρείου, υποστηρίζοντας ότι αρκετά γνωστά πρόσωπα επικοινωνούσαν απευθείας με τη συγκεκριμένη γιατρό.

«Οι famous, famous… ήταν απευθείας με εκείνη, όλα τα ονόματα τα μεγάλα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν το ιατρείο επισκέπτονταν πολλοί επώνυμοι πελάτες.