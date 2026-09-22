Τηλεθέαση (21/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Δευτέρας;

Αναλυτικά τα στοιχεία τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, καταγράφουν την επίδοση διαφόρων προγραμμάτων σε δύο χρονικές ζώνες (5-10 και 10-1).

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στη ζώνη 5-10, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ξεχώρισε, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.
  • Στη ζώνη 10-1, το «Live You» προηγήθηκε στο γενικό κοινό, ενώ το «Χαμογέλα και Πάλι!» ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 19,3%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 17,5%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 13,7%
4 ALPHA Happy Day 13,6%
5 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 12%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8,8%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,7%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 4,3%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Live You 16,8%
2 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 15,9%
3 ANT1 Το Πρωινό 13,7%
4 OPEN 10 Παντού 12,7%
5 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 12,1%
6 ALPHA Super Κατερίνα 10,5%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,6%
8 STAR Stars System 6,8%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,7%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 17,2%
2 ALPHA Happy Day 15,7%
3 ΣΚΑΪ Σήμερα 9%
4 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8,5%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 7,3%
6 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 6%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 4,1%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,7%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 16%
2 ANT1 Το Πρωινό 15,2%
3 ALPHA Super Κατερίνα 12,9%
4 STAR Stars System 12,4%
5 ΣΚΑΪ Live You 11,4%
6 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 10,4%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,8%
8 OPEN 10 Παντού 5,1%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 0,6%
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