Τηλεθέαση (21/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Δευτέρας;

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|19,3%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|17,5%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|13,7%
|4
|ALPHA
|Happy Day
|13,6%
|5
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|12%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8,8%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,7%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|4,3%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Live You
|16,8%
|2
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|15,9%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|13,7%
|4
|OPEN
|10 Παντού
|12,7%
|5
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|12,1%
|6
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10,5%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|7,6%
|8
|STAR
|Stars System
|6,8%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,7%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|1,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|17,2%
|2
|ALPHA
|Happy Day
|15,7%
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|9%
|4
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8,5%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|7,3%
|6
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|6%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|4,1%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,7%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|16%
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|15,2%
|3
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|12,9%
|4
|STAR
|Stars System
|12,4%
|5
|ΣΚΑΪ
|Live You
|11,4%
|6
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|10,4%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|7,8%
|8
|OPEN
|10 Παντού
|5,1%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,9%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|0,6%