Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι – Τι αναμένεται να καταθέσει

Ένας νέος κύκλος καταθέσεων άνοιξε ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί το ζευγάρι των γιατρών του ιδιωτικού ιατρείου της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου ο γνωστός τραγουδιστής είχε μεταβεί για να κάνει θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Μετά την χθεσινή κατάθεση του υπνοθεραπευτή, σήμερα πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου του και η γραμματέας, η οποία εργαζόταν στην απογευματινή βάρδια του ιατρείου, την μοιραία ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Σχετικό αίτημα είχε υποβάλει η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Η συγκεκριμένη μάρτυρας είχε καταθέσει δύο φορές στην αστυνομία, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Τι θα υποστηρίξει η γραμματέας

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η 28χρονη αναμένεται να υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 15:30 το μεσημέρι, πήγε στο γραφείο και ένας ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος κοιμόταν, σε έναν καναπέ του ιατρείου. Μέχρι τις 16:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβη σε συνταγογράφηση, αναμένεται να καταθέσει η γραμματέας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι η γραμματέας, στην αρχική κατάθεσή της στους αστυνομικούς, είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί την μοιραία ημέρα το ιατρείο στις 15:30, ενώ το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για το διάστημα μεταξύ 13:00 και 13:30 το μεσημέρι. Φέρεται, επίσης, να έχει καταθέσει ότι ήταν αυτή που είχε καλέσει το ΕΚΑΒ από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου και πως οι διασώστες είχαν μεταφέρει τον τραγουδιστή εν ζωή στο νοσοκομείο.

Ο ανακριτής αναμένεται να κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις στην 28χρονη γραμματέα, σχετικά με τα όσα έχει καταθέσει.

Ως μάρτυρες αναμένεται να κληθούν, εξάλλου, και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς φέρεται να έχει προκύψει ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η υπεράσπιση του 58χρονου παθολόγου αναμένεται να αποφασίσει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας εάν θα καταθέσει τελικά προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης ή απευθείας αίτηση αποφυλάκισης στον ανακριτή, ζητώντας να τεθεί σε κατ´οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

«Κλειδί» η άρση απορρήτου επικοινωνιών των δύο γιατρών

Πάντως το πρωί της Τρίτης (22/9) η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» και στους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, όταν ρωτήθηκε αν ερευνάται συγκεκριμένα τρίτο πρόσωπο για την υπόθεση, ξεκαθάρισε πως «επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που ερευνάται».

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η άρση απορρήτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισθέντων γιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εάν επιβεβαιωθεί πιθανότατα θα στρέψει τις έρευνες και σε άλλη κατεύθυνση.

Κατέθετε επί 2,5 ώρες ο υπνοθεραπευτής

Χθες, ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, προσήλθε αυτοβούλως ενώπιον του ανακριτή και έδωσε νέες πληροφορίες για την υπόθεση.

«Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλω, ώστε να διαφωτιστούν κάποιες πτυχές της υπόθεσης και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα, καθώς η έρευνα της Δικαιοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή.

Αποχωρώντας και εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο υπνοθεραπευτής είπε: «Σας ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Συνήγορος υπνοθεραπευτή: «Εστάλη φωτογραφία με άκομψο τρόπο»

Χθες, ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την στιγμή της πλασμαφαίρεσης.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε, ο υπνοθεραπευτής παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές και κατέθεσε ως μάρτυρας για περίπου 2,5 ώρες, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η πρώτη επαφή του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, ύστερα από πρωτοβουλία συνεργάτη του τραγουδιστή. Τόνισε ότι πραγματοποιήθηκε μία αρχική συνάντηση σε δημόσιο χώρο, κατά την οποία ξεκίνησε η λήψη του ιστορικού, ενώ είχε προγραμματιστεί δεύτερο ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης, μετά την πλασμαφαίρεση που θα έκανε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η διαδικασία για την οποία είχε μεταβεί ο τραγουδιστής στο ιδιωτικό ιατρείο δεν συνδεόταν με την υπνοθεραπεία και δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την προγραμματισμένη συνεδρία.

Αναφορικά με τη σχέση του υπνοθεραπευτή με το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών, επιβεβαίωσε ότι υπήρχε επαγγελματική συνεργασία τον τελευταίο χρόνο, μέσω σύμβασης διεπιστημονικής συνεργασίας. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι ο πελάτης του δεν ήταν αυτός που σύστησε το συγκεκριμένο ιατρείο στον Γιώργο Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι οι δύο γιατροί και ο τραγουδιστής γνωρίζονταν ήδη πριν από το επίμαχο περιστατικό.

Τι είπε για την φωτογραφία

Σχετικά με την φωτογραφία που φέρεται να εστάλη στον υπνοθεραπευτή από τη γιατρό στις 14:44 το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφεται ο τραγουδιστής στο ιατρικό κρεβάτι, υποστήριξε, πως η αποστολή της φωτογραφίας είχε χαρακτήρα απλής ενημέρωσης ότι η διαδικασία εξελισσόταν κανονικά και ότι ο τραγουδιστής θα μπορούσε στη συνέχεια να μεταβεί στο προκαθορισμένο ραντεβού.

«Εστάλη φωτογραφία με άκομψο τρόπο. Ήταν αποδέκτης ενός μηνύματος. Ότι είναι εδώ και μετά θα έρθει σε σένα. Τίποτα περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη.

Σε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες που κάνουν λόγο για πρόσθετα μηνύματα ή επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι σχετικό στη δικογραφία που να αφορά τον πελάτη του, διευκρινίζοντας πάντως ότι οποιοδήποτε νέο στοιχείο προκύψει θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ηθικής αυτουργίας ή άλλης εμπλοκής του υπνοθεραπευτή, σημειώνοντας ότι από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει σύνδεση με τις πράξεις για τις οποίες διώκονται οι δύο γιατροί.

Τέλος, ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε ότι ο πελάτης του ουδέποτε παρουσιάστηκε ως γιατρός, επισημαίνοντας ότι διαθέτει σπουδές και πιστοποιήσεις στον τομέα της υπνοθεραπείας και δραστηριοποιείται επαγγελματικά με νόμιμη έναρξη επαγγέλματος. Όπως ανέφερε, η συνεργασία του με άλλους επαγγελματίες υγείας δεν συνιστά από μόνη της λόγο αμφισβήτησης της ιδιότητάς του ή ότι συνδέεται με την υπόθεση που ερευνάται.