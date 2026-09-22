Καισαριανή: Έριξε κουτουλιά και χτύπησε 2 γυναίκες αστυνομικούς επειδή του έκοψαν κλήση

Ένας 48χρονος οδηγός επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς στην Καισαριανή το πρωί της Δευτέρας 21/9/2026, αφού του επέβαλαν πρόστιμο για οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα. Ο δράστης, ο οποίος προέβη σε άσκηση λεκτικής και σωματικής βία, συνελήφθη με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙΑΣ και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (21/9/2026) στην Καισαριανή, όταν 48χρονος οδηγός επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς.
  • Ο δράστης εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα σε μονοδρομημένο δρόμο και, κατά τη διαδικασία βεβαίωσης προστίμου, προχώρησε σε λεκτική και σωματική επίθεση.
  • Για την ακινητοποίηση και σύλληψή του χρειάστηκε η επέμβαση της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα.

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Πρωτοφανές περιστατικό βίας, σε βάρος αστυνομικών, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (21/9/2026) στην περιοχή της Καισαριανής, όταν 48χρονος οδηγός, επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς, οι οποίες επιχείρησαν να του βεβαιώσουν τροχαία παράβαση. Ο δράστης συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 09:15 στην οδό Θηρώνος, όταν κλιμάκιο της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) εντόπισε το όχημα του 48χρονου, να κινείται αντίθετα σε μονοδρομημένο δρόμο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βεβαίωσης του διοικητικού προστίμου, ο οδηγός επιδείνωσε τη στάση του, ασκώντας λεκτική βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 48χρονος, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις, φωνάζοντας προς τις αστυνομικούς «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Αμέσως μετά, πέρασε στις χειροδικίες, καταφέροντας αγκωνιά στην κοιλιακή χώρα της μιας αστυνομικού και κουτουλιά στο κεφάλι της δεύτερης, ενώ παράλληλα αποπειράθηκε να αποσπάσει βίαια το τετράδιο βεβαίωσης παραβάσεων.

Για την ακινητοποίηση και τη σύλληψη του δράστη, απαιτήθηκε η άμεση επέμβαση της Ομάδας ΔΙΑΣ, η οποία σπεύδοντας στο σημείο, συνέδραμε στη μεταγωγή του στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής. Σε βάρος του 48χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα για βία κατά υπαλλήλων, σωματική βλάβη, απείθεια και εξύβριση.

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