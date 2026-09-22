Κρήτη: Βαρύ πένθος για τον αιφνίδιο θάνατο 14χρονης

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Μαλεβιζίου, στην Κρήτη, ο αιφνίδιος θάνατος ενός κοριτσιού, μόλις 14 ετών.
Ο θάνατος της ανήλικης έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, που καλείται να αποχαιρετήσει το παιδί, τόσο πρόωρα.
Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου.
Η σορός της 14χρονης Ελένης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 16:00, μία ώρα πριν από την κηδεία, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να της πουν το τελευταίο «αντίο».