Κρήτη: Βαρύ πένθος για τον αιφνίδιο θάνατο 14χρονης

Ο αιφνίδιος θάνατος μιας 14χρονης στην τοπική κοινωνία του Μαλεβιζίου, στην Κρήτη, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και βαρύ πένθος στην οικογένειά της. Η εξόδιος ακολουθία για την ανήλικη Ελένη θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Μαλεβιζίου, στην Κρήτη, ο αιφνίδιος θάνατος ενός κοριτσιού, μόλις 14 ετών.
  • Ο θάνατος της ανήλικης έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, που καλείται να αποχαιρετήσει το παιδί, τόσο πρόωρα.
  • Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Μαλεβιζίου, στην Κρήτη, ο αιφνίδιος θάνατος ενός κοριτσιού, μόλις 14 ετών.

Ο θάνατος της ανήλικης έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, που καλείται να αποχαιρετήσει το παιδί, τόσο πρόωρα.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου.

Η σορός της 14χρονης Ελένης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 16:00, μία ώρα πριν από την κηδεία, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να της πουν το τελευταίο «αντίο».

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