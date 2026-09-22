Τροχαίο έξω από τη Λαμία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε στην παλαιά εθνική οδό, στο ρεύμα προς Δομοκό – ΦΩΤΟ

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Λαμία, λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Τρίτης (22/9) στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Λάρισας, στο ρεύμα προς Δομοκό.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα, εξετράπη της πορείας του στην πρώτη μεγάλη στροφή του δρόμου και ανετράπη λίγα μέτρα πάνω από τη διασταύρωση που οδηγεί στο Νοσοκομείο της Λαμίας.

Το συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς η ορατότητα για τους οδηγούς που κινούνται προς τη στροφή είναι περιορισμένη.

Άμεση κινητοποίηση

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση διερχόμενης οδηγού, η οποία σταμάτησε προκειμένου να βοηθήσει και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην οδηγό, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν σοκαρισμένη από το τροχαίο, αλλά δεν φαινόταν να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Για προληπτικούς λόγους, της τοποθετήθηκε αυχενικό κολάρο και στη συνέχεια διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500-600 μέτρων από το σημείο του τροχαίου.

Σήμανση από την Τροχαία

Σύμφωνα με το .lamiareport.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Τροχαίας Λαμίας. Οι αστυνομικοί φρόντισαν από την πρώτη στιγμή να σημάνουν το σημείο του ατυχήματος, προειδοποιώντας τους διερχόμενους οδηγούς και λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή νέου τροχαίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι πρώτες βροχές κάνουν την οδήγηση περισσότερο απαιτητική. Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, σε συνδυασμό με στροφές και περιορισμένη ορατότητα, μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να κινούνται με αυξημένη προσοχή και προσαρμοσμένη ταχύτητα.