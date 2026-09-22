Τροχαίο στην Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία

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Τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9) επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου προς Αθήνα, πριν από την λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Αιτωλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών και αλυσιδωτές επιπτώσεις στη μετακίνηση των οδηγών.

Το χρονικό του ατυχήματος και οι επιπτώσεις στους δρόμους

Ειδικότερα, λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, μηχανή παρέσυρε πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής, συνθήκες. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί έντονη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία, δεν υπήρξε τραυματισμός και ως εκ τούτου, δεν μετέβη καν το ΕΚΑΒ, στο σημείο.