Τροχαίο στην Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα. σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (22/9) στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν μηχανή παρέσυρε πεζό. κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το συμβάν προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Αιτωλίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, επί της λεωφόρου Κηφισίας.
  • Ειδικότερα, μηχανή παρέσυρε πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί έντονη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9) επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου προς Αθήνα, πριν από την λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Αιτωλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών και αλυσιδωτές επιπτώσεις στη μετακίνηση των οδηγών.

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Το χρονικό του ατυχήματος και οι επιπτώσεις στους δρόμους

Ειδικότερα, λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, μηχανή παρέσυρε πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής, συνθήκες. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί έντονη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία, δεν υπήρξε τραυματισμός και ως εκ τούτου, δεν μετέβη καν το ΕΚΑΒ, στο σημείο.

 

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