Τουρκία: Βίντεο δείχνει τον ένοπλο δράστη με την καραμπίνα έξω από το σχολείο – Τον συνέλαβαν οι Αρχές, 8 τραυματίες

Ένοπλος δράστης άνοιξε πυρ με καραμπίνα έξω από σχολικό συγκρότημα στη Μανίσα της Τουρκίας, τραυματίζοντας οκτώ άτομα. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον δράστη έπειτα από ταυτοποίηση μέσω βιντεοληπτικού υλικού, ενώ δεκάδες γονείς έσπευσαν έντρομοι στο σημείο, προκαλώντας ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία σχολείο ένοπλη επίθεση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοπλος δράστης άνοιξε πυρ με καραμπίνα έξω από σχολικό συγκρότημα στη Μανίσα της Τουρκίας, τραυματίζοντας συνολικά οκτώ άτομα το πρωί της Τρίτης.
  • Οι στιγμές της επίθεσης καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας, επιτρέποντας στις αρχές να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη.
  • Μετά το περιστατικό, δεκάδες γονείς έσπευσαν έντρομοι στο σχολείο, προκαλώντας μεγάλη ένταση και συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις που περιφρουρούσαν τον χώρο.

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Στα χέρια των τουρκικών αρχών βρίσκεται πλέον ο ένοπλος δράστης που προκάλεσε πανικό το πρωί της Τρίτης έξω από σχολικό συγκρότημα στη Μανίσα, όταν άνοιξε πυρ με καραμπίνα τραυματίζοντας συνολικά οκτώ άτομα.

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Η επίθεση και η σύλληψη του δράστη

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 08:00 το πρωί μπροστά από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολιανό Λύκειο «Turgutlu İnci Üzmez», στην περιοχή Τουργκουτλού.

Ο δράστης έφτασε στο σημείο κρατώντας καραμπίνα, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός.

Οι στιγμές της εφόδου, των πυροβολισμών και της διαφυγής του καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης.


Αναλύοντας το βιντεοληπτικό υλικό, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη, να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Ένταση με τους γονείς

Στο άκουσμα της είδησης, δεκάδες γονείς έσπευσαν έντρομοι στο σχολείο για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των παιδιών τους.


Στο σημείο επικράτησε μεγάλη ένταση, καθώς ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ των γονέων που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο σχολικό συγκρότημα και των αστυνομικών που περιφρουρούσαν τον χώρο, με τους αστυνομικούς να δυσκολεύονται να ηρεμήσουν τους αλλόφρονες γονείς.


Σε ανακοίνωσή της, η κυβερνητική διοίκηση της περιοχής ανέφερε: «Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, γύρω στις 07:59, λήφθηκε αναφορά για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολιανό Λύκειο İnci Üzmez στην περιοχή Τουργκουτλού. Μετά την αναφορά, στο σημείο στάλθηκαν πολυπληθείς δυνάμεις της αστυνομίας και ιατρικές ομάδες. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, 8 άτομα επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στην πλησιέστερη υγειονομική δομή».


«Μετά το περιστατικό, ο ύποπτος που θεωρείται ότι πυροβόλησε συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας μας. Έχει ξεκινήσει δικαστική και διοικητική έρευνα για το συμβάν, ενώ οι περαιτέρω εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

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