Θάσος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 3 αλλοδαπών που έκαναν πεζοπορία

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Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ έκαναν πεζοπορία, το βράδυ της Δευτέρας (21/9) στην περιοχή Υψάριον της Θάσου.

Ο συναγερμός σήμανε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 20:15, ύστερα από κλήση στο 112.

Μετά τον γεωεντοπισμό των τριών αλλοδαπών, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου, που τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση, με την ασφαλή μεταφορά των τριών πεζοπόρων, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.