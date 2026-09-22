Θάσος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 3 αλλοδαπών που έκαναν πεζοπορία

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ έκαναν πεζοπορία, το βράδυ της Δευτέρας (21/9) στην περιοχή Υψάριον της Θάσου.
Ο συναγερμός σήμανε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 20:15, ύστερα από κλήση στο 112.
Μετά τον γεωεντοπισμό των τριών αλλοδαπών, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου, που τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Η επιχείρηση, με την ασφαλή μεταφορά των τριών πεζοπόρων, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.