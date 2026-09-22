Θάσος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 3 αλλοδαπών που έκαναν πεζοπορία

Τρεις αλλοδαποί πεζοπόροι στην περιοχή Υψάριον της Θάσου μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, αφού αισθάνθηκαν αδιαθεσία το βράδυ της Δευτέρας (21/9). Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποίησε 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, και ξεκίνησε μετά από κλήση στο 112.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις αλλοδαποί πεζοπόροι στη Θάσο μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, αφού αισθάνθηκαν αδιαθεσία στην περιοχή Υψάριον.
  • Ο συναγερμός σήμανε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από κλήση στο 112.
  • Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου κινητοποιήθηκαν για τον γεωεντοπισμό και τη διάσωσή τους, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

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Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ έκαναν πεζοπορία, το βράδυ της Δευτέρας (21/9) στην περιοχή Υψάριον της Θάσου.

Ο συναγερμός σήμανε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 20:15, ύστερα από κλήση στο 112.

Μετά τον γεωεντοπισμό των τριών αλλοδαπών, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου, που τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση, με την ασφαλή μεταφορά των τριών πεζοπόρων, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

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