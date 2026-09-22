Καύσιμα: Το diesel… προσπέρασε την αμόλυβδη – Στα ύψη και η χονδρική τιμή ρεύματος

Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται στα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε την αντίστοιχη της αμόλυβδης βενζίνης, η οποία φτάνει τα 2,195 ευρώ ανά λίτρο. Η χονδρική τιμή ρεύματος βρίσκεται επίσης σε υψηλά επίπεδα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η  τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε πλέον την αντίστοιχη της αμόλυβδης βενζίνης, τη στιγμή που η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι.
  • Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,195 ευρώ ανά λίτρο, 3,7 λεπτά του ευρώ αυξημένη σχέση με την περασμένη Πέμπτη.
  • Η τιμή της αμόλυβδης θα ξεπέρναγε τα 2,30 ευρώ το λίτρο αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο. Οι εκπρόσωποι των πρατηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αυξομειώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε πλέον την αντίστοιχη της αμόλυβδης βενζίνης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,195 ευρώ ανά λίτρο, 3,7 λεπτά του ευρώ αυξημένη σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Τιμή που θα ξεπέρναγε τα 2,30 ευρώ το λίτρο αν δεν υπήρχε και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των πρατηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αυξομειώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με την τιμή στην αμόλυβδη να συνεχίζει να κινείται στα περίπου 2,20 ευρώ ανά λίτρο.  

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