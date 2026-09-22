Καύσιμα: Το diesel… προσπέρασε την αμόλυβδη – Στα ύψη και η χονδρική τιμή ρεύματος

Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε πλέον την αντίστοιχη της αμόλυβδης βενζίνης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,195 ευρώ ανά λίτρο, 3,7 λεπτά του ευρώ αυξημένη σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Τιμή που θα ξεπέρναγε τα 2,30 ευρώ το λίτρο αν δεν υπήρχε και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των πρατηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αυξομειώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με την τιμή στην αμόλυβδη να συνεχίζει να κινείται στα περίπου 2,20 ευρώ ανά λίτρο.

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