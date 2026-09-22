Πύργος: Στον ανακριτή ο 26χρονος που επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του

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Στον ανακριτή όπου απολογείται αυτή την ώρα, οδηγήθηκε ο 26χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με χαρακτηριστική αγριότητα στην πρώην σύντροφό του με ρόπαλο, στον Πύργο Ηλείας.

Λίγες ημέρες πριν, το Σάββατο, (19/9/2026), είχε οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Ηλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου.

Ο νεαρός άνδρας, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στον Πύργο (18/9/2026), κατά τη διάρκεια διεξαγωγής επιχείρησης αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ. της διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Εις βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 26χρονος φέρεται να εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο, και να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του.

Τα χτυπήματα που καταγγέλθηκαν προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό στη γυναίκα, ενώ στο σημείο φέρεται να παρενέβη και ο πατέρας της, σε μια προσπάθεια να σταματήσει την επίθεση.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ο 26χρονος είχε ξεφύγει από αστυνομική μεταγωγή

Ο 26χρονος είναι παλαιός γνώριμος των Αρχών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, είχε καταφέρει να διαφύγει.

Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον μετέφεραν από το Τμήμα προς το περιπολικό, κατάφερε να ξεφύγει και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για δύο ημέρες παρέμενε ασύλληπτος, μέχρι να εντοπιστεί από τις Αρχές.

Η νέα σύλληψή του βάζει ξανά στο επίκεντρο την υπόθεση της επίθεσης στον Πύργο, ενώ τον τελικό λόγο για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, θα έχει η Δικαιοσύνη.