Πύργος: Στον ανακριτή ο 26χρονος που επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του

Ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για βίαιη επίθεση με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του στον Πύργο Ηλείας, οδηγήθηκε στον ανακριτή, για να απολογηθεί. Είχε συλληφθεί την Παρασκευή στον Πύργο και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και σωματικές βλάβες, ενώ στο παρελθόν είχε διαφύγει κατά τη διάρκεια αστυνομικής μεταγωγής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον ανακριτή όπου απολογείται αυτή την ώρα οδηγήθηκε ο 26χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με χαρακτηριστική αγριότητα στην πρώην σύντροφό του με ρόπαλο, στον Πύργο Ηλείας.
  • Εις βάρος του είχαν σχηματιστεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Τα χτυπήματα που καταγγέλθηκαν προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό στη γυναίκα.
  • Ο 26χρονος είναι παλαιός γνώριμος των Αρχών. Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του, είχε καταφέρει να διαφύγει και παρέμενε ασύλληπτος για δύο ημέρες.

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Στον ανακριτή όπου απολογείται αυτή την ώρα, οδηγήθηκε ο 26χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με χαρακτηριστική αγριότητα  στην πρώην σύντροφό του με ρόπαλο, στον Πύργο Ηλείας.

Πύργος: Συνελήφθη ο 26χρονος που επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της

Λίγες ημέρες πριν, το Σάββατο,  (19/9/2026), είχε οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Ηλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου.

Ο νεαρός άνδρας,  συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στον Πύργο (18/9/2026), κατά τη διάρκεια διεξαγωγής επιχείρησης αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ. της διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Εις βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 26χρονος φέρεται να εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο, και να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του.

Τα χτυπήματα που καταγγέλθηκαν προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό στη γυναίκα, ενώ στο σημείο φέρεται να παρενέβη και ο πατέρας της, σε μια προσπάθεια να σταματήσει την επίθεση.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ο 26χρονος είχε ξεφύγει από αστυνομική μεταγωγή

Ο 26χρονος είναι παλαιός γνώριμος των Αρχών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, είχε καταφέρει να διαφύγει.

Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον μετέφεραν από το Τμήμα προς το περιπολικό, κατάφερε να ξεφύγει και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για δύο ημέρες παρέμενε ασύλληπτος, μέχρι να εντοπιστεί από τις Αρχές.

Η νέα σύλληψή του βάζει ξανά στο επίκεντρο την υπόθεση της επίθεσης στον Πύργο, ενώ τον τελικό λόγο για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, θα έχει η Δικαιοσύνη.

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