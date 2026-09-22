Κατερίνα Καινούργιου: «Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο παιδί, εγώ έχω τις φοβίες μου»

Στην κόρη της, Ξένια, τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αλλά και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day» και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

H παρουσιάστρια αρχικά μίλησε για το πρώτο καλοκαίρι που πέρασε με την κόρη της, σημειώνοντας ότι ήταν το πιο όμορφο της ζωής της.

«Είμαι πολύ καλά πραγματικά. Πέρασα το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου με την μικρή. Ήταν το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής μου. Μπήκα σε μια άλλη φάση ζωής, είπα θα αφοσιωθώ στο παιδί μου. Πέρασα δύο μαγευτικούς μήνες με την μικρούλα μου. Ξεπετάχτηκε λίγο στο νησί, ήμασταν συνέχεια στο σπίτι, κάναμε βολτούλες. Θα γίνει 6 μηνών στις 3 Οκτώβρη. Με έχουν πιάσει τύψεις που θα φεύγω νωρίς για τη δουλειά και θα γυρνάω πιο αργά. Αγχώνομαι. Θέλω να έχω γυρίσει στο σπίτι για να την ταΐσω. Το μόνο που με αγχώνει συνέχεια είναι ο ύπνος. Συνέχεια ξυπνάω το βράδυ για να δω αν το μωρό αναπνέει και είναι καλά».

Αναφέρθηκε, δε, με λόγια αγάπης στον σύζυγό της, «ο Παναγιώτης είναι φανταστικός μπαμπάς, ο Θεός μου έστειλε τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχει η κόρη μου. Είναι καταπληκτικός».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε: «Επειδή εγώ το έκανα λίγο πιο μεγάλη και φοβήθηκα και έπρεπε να γεννήσω λίγες ημέρες νωρίτερα… έχω τις φοβίες μου. Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο παιδί. Προς το παρόν θέλω να απολαύσω τις στιγμές με την Ξένια. Δεν θα το προσπαθήσω. Αν το φέρει ο Θεός εννοείται, για κάποιο λόγο θα έρθει. Το πρώτο το προσπάθησα και ήθελα πολύ».

Αναφορικά με τη βάφτιση της κόρης της αλλά και τον θρησκευτικό γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, η ίδια αποκάλυψε: «Την έχω τάξει στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο. Θα βαφτίσουμε την Ξένια την άνοιξη του 2027 σε κλειστό κύκλο. Ένα κλειστό μυστήριο. Γάμος θα είναι κάτι που θα γίνει πιο μετά και θα γίνει μόνο με εμένα, τον Παναγιώτη και τους κουμπάρους μου. Θέλω απλά την ευλογία».