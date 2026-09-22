Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε εργοτάξιο του Flyover – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στην Εγνατία Οδό, με την ανατροπή ενός βαν που είχε ως αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές και όχι σοβαρούς τραυματισμούς. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις πρώτες στροφές μετά τα διόδια, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, και η κυκλοφορία των οχημάτων έχει πλέον ομαλοποιηθεί.

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Κοινωνία

Εγνατία/ ανατροπή βαν
Πηγή: R-Thess
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στις πρώτες στροφές μετά τα διόδια στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα βανάκι με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας ανετράπη, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή έχει πλέον ομαλοποιηθεί και διεξάγεται κανονικά, μετά την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης.

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (22/9) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, προκαλώντας κινητοποίηση στις Αρχές. 

Μόνο υλικές ζημιές στο σημείο

Σύμφωνα με το R-Thess. το περιστατικό σημειώθηκε στις πρώτες στροφές μετά τα διόδια στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, όταν ένα βανάκι με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με όσα ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός του οχήματος είναι ένας άνδρας 70 ετών ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο του ατυχήματος.

 

 

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