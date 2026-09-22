Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε εργοτάξιο του Flyover – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (22/9) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, προκαλώντας κινητοποίηση στις Αρχές.

Μόνο υλικές ζημιές στο σημείο

Σύμφωνα με το R-Thess. το περιστατικό σημειώθηκε στις πρώτες στροφές μετά τα διόδια στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, όταν ένα βανάκι με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με όσα ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός του οχήματος είναι ένας άνδρας 70 ετών ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο του ατυχήματος.