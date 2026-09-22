Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Μαμντάνι: «Υποστηρίζεις τα τέρατα της Χαμάς που έσφαξαν τον λαό μας – Ντροπή σου»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι στηρίζει τη Χαμάς και ότι ενθαρρύνει ενέργειες εναντίον της εβραϊκής κοινότητας της πόλης.

«Ντροπή σου, κύριε Μαμντάνι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Ντροπή σου που υποστηρίζεις τα τρομοκρατικά τέρατα της Χαμάς που έσφαξαν τον λαό μας. Ντροπή σου που υποκινείς ταραχές εναντίον των Εβραίων της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ενώ πρόσθεσε ότι κατά την παρουσία του στον ΟΗΕ θα παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και για τις κατηγορίες που έχει διατυπώσει εναντίον του δημάρχου.

«Θα έρθω στον ΟΗΕ. Θα πω την αλήθεια για τους ηρωικούς στρατιώτες μας. Και θα πω την αλήθεια για εσένα», ανέφερε.

ממדאני – אני בא לאו״ם כדי להילחם על האמת של החיילים הגיבורים שלנו – וכדי לחשוף את האמת עליך! pic.twitter.com/141PPbSFHm — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 22, 2026

Η συνέντευξη Μαμντάνι στον Νετανιάχου

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι θεωρεί τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» και τον κατηγόρησε για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Όσον αφορά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον έχω περιγράψει όπως πιστεύω ότι είναι – εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα συζητήθηκε και κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρική κατοικία του δημάρχου, το Gracie Mansion.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος για μήνες είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε στη σύλληψη του Νετανιάχου αν επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη, έχει πλέον αναγνωρίσει ότι δεν διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες διαδηλώσεις κατά της παρουσίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην πόλη.