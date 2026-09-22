Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την τραγωδία στη Ρόδο

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος ενός πυροσβέστη στη Ρόδο, ο οποίος γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρριχητών, τραυματιζόμενος θανάσιμα. Το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του πυροσβέστη στη Ρόδο, ο οποίος γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρριχητών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης… δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας… τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης». Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου.
  • «Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση», ενώ η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήριά της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του πυροσβέστη στη Ρόδο, ο οποίος γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρριχητών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».

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