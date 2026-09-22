Μαρία Μαζωνάκη: «Θα ήθελα ο Γιώργος να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα, δεν ηρεμώ το βράδυ»

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Για τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, μίλησε στον ΑΝΤ1 η Μαρία Μαζωνάκη, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η ίδια και η οικογένειά της.

«Είμαι μουδιασμένη, δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη συναισθηματική φόρτιση που εξακολουθεί να βιώνει μετά την απώλεια του αδελφού της.

Τι είπε για τον υπνοθεραπευτή

Η Μαρία Μαζωνάκη ρωτήθηκε και για τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φέρεται να είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ίδια, ωστόσο, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε εκτίμηση πριν υπάρξουν επίσημα στοιχεία.

«Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις, δεν ξέρω τίποτα», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα του έλεγε αν μπορούσε να του μιλήσει την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε εκεί ο Γιώργος καν».

«Οργισμένη» η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη

Μιλώντας για τα συναισθήματά της μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε οργισμένη, υπογραμμίζοντας πως βασικό της αίτημα είναι να δικαιωθεί ο αδελφός της.

«Οργισμένη! Θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος αυτό, τίποτα άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην κατάσταση των γονιών της, περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια του παιδιού τους.

«Χάλια, χάλια είναι πώς να είναι; Το παιδί τους έχασαν. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει βρει 100%», ανέφερε.

«Δεν πρόλαβα να του πω όσα ήθελα»

Η Μαρία Μαζωνάκη αποκάλυψε επίσης ότι δεν πρόλαβε να πει στον αδελφό της όσα θα ήθελε πριν από τον θάνατό του.

«Όχι», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν πρόλαβε να του πει όσα ήθελε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές του και στην ευχή της να μην είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε.

«Αυτό που θα ήθελα είναι να μην κατάλαβε τίποτα. Να μην πόνεσε. Να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα ο Γιώργος, τίποτα άλλο. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη», ανέφερε.

Κλείνοντας, περιέγραψε τον αντίκτυπο της απώλειας στην καθημερινότητά της: «Δεν ηρεμώ το βράδυ, δεν ηρεμώ».

Η οικογένεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Μαρία Μαζωνάκη, αναμένει τις επίσημες καταθέσεις και την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας, με βασικό αίτημα την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη