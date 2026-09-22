Αλλαγές και νέοι «παίκτες» το Σαββατοκύριακο

Τέσσερις νέες εκπομπές παίρνουν θέση μάχης. Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στο πρωινό του ΑΝΤ1, η Μαρία Αντωνά εντάσσεται στο Mega, ενώ δύο νέα δίδυμα έρχονται στην ΕΡΤ, σύμφωνα με τη Reallife.

Σημαντικές αλλαγές με ανατρεπτικό χαρακτήρα διαμορφώνουν νέα εικόνα στο τοπίο ανταγωνισμού του Σαββατοκύριακου. Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στον ΑΝΤ1 αναλαμβάνοντας νέα πρόκληση.

Έπειτα από πολυετή πορεία στην καθημερινή πρωινή ζώνη, η παρουσιάστρια μετακομίζει στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου και «κλειδώνει» στο πρωινό πρόγραμμα. Οι συζητήσεις του ΑΝΤ1 με τη Φ. Σκορδά ολοκληρώθηκαν και η οριστική απόφαση που έλαβαν οι δύο πλευρές είναι να δημιουργήσουν μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή για το slot 10:00 με 13:00. Στο πλευρό της παρουσιάστριας θα είναι ο επί χρόνια συνεργάτης της Άρης Καβατζίκης, που μετά το Mega την «ακολουθεί» και στον ΑΝΤ1, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές για τα άλλα δύο πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη βασική on air ομάδα του νέου πρωινού. Η πρεμιέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Ανατροπή και στο «στρατόπεδο» του Mega για την εκπομπή που στήθηκε ώστε να αντικαταστήσει τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία μετακινήθηκε στο καθημερινό πρόγραμμα.

Στο «Mega non stop» με παρουσιαστές τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα εντάσσεται η Μαρία Αντωνά, που μέχρι τον Ιούλιο μετείχε στην πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου. Η πρεμιέρα της εκπομπής, που επρόκειτο να γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε λόγω της νέας προσθήκης. Οι δύο δημοσιογράφοι του Mega γύρισαν νέο τρέιλερ μαζί με τη Μ. Αντωνά, ενώ η εκπομπή αναμένεται να βγει στον αέρα το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με τον Νίκο Μάνεση στον Alpha, τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη στον ΣΚΑΪ και την Ιωάννα Μαλέσκου με την Κατερίνα Ζαρίφη στο Open υποδέχεται προσεχώς δύο νέες προτάσεις που ανεβάζουν τα επίπεδα του ανταγωνισμού.

Στο γαϊτανάκι των αλλαγών μετέχει και η ΕΡΤ, που ετοιμάζει δύο νέες εκπομπές για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, εισάγοντας νέα δίδυμα παρουσιαστών. Στην πρώτη εκπομπή φαβορί για να αναλάβουν την παρουσίαση είναι η Δέσποινα Καμπούρη, που αποχώρησε από τον ΑΝΤ1, και ο Θάνος Παπαχάμος, ο οποίος δοκιμάστηκε πέρυσι στην εκπομπή για τη Eurovision. Στη δεύτερη εκπομπή η οποία βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης, θα δοκιμαστεί ένα γυναικείο δίδυμο που συνθέτουν η Έλενα Παπαβασιλείου και η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Οι δύο εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχόμενου θα τοποθετηθούν στη μεσημεριανή-απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στην ΕΡΤ1 και θα μεταδίδονται back to back. Οι συζητήσεις για την υλοποίησή τους είναι προχωρημένες, ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα να πάρουν έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΡΤ.