Λιθουανία: «Θα πολεμήσουμε, δεν θα παραδοθούμε» – Σχέδια εκκένωσης υπό τον φόβο ρωσικής επίθεσης

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Σχέδια εκκένωσης για διαφορετικά σενάρια κρίσης έχει καταρτίσει η Λιθουανία, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους δηλώνει ότι η χώρα αισθάνεται «διαρκώς απειλούμενη» από τη Ρωσία. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, σε περίπτωση επίθεσης, η Λιθουανία δεν πρόκειται να παραδοθεί: «Θα αντισταθούμε, θα εμπλακούμε στη μάχη», ανέφερε, περιγράφοντας παράλληλα σχέδια για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από τις πόλεις.

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και χώρα που συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, έχει ενισχύσει σημαντικά την προετοιμασία της για ενδεχόμενες κρίσεις ασφαλείας.

Μιλώντας στο BBC Newsnight, ο Σινκεβίτσιους είπε ότι οι Αρχές εξετάζουν «μια σειρά διαφορετικών σεναρίων», ορισμένα από τα οποία, όπως σημείωσε, δεν συζητούνται δημοσίως.

«Θα αντισταθούμε, θα εμπλακούμε στη μάχη»

Ο Λιθουανός πρωθυπουργός ήταν σαφής ως προς το πώς θα αντιδρούσε η χώρα του σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση.

«Αν δεχθούμε επίθεση, θα αντισταθούμε, θα εμπλακούμε στη μάχη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα «δεν θα παραδοθεί».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι απειλές που αντιμετωπίζει η Λιθουανία δεν είναι θεωρητικές.

«Αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες απειλές. Όχι καθημερινά, αλλά τις βιώνουμε και είναι πραγματικότητα για εμάς», είπε.

Σχέδια για εκκένωση ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών

Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδια πολιτικής προστασίας για διαφορετικά ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και μαζικές εκκενώσεις.

Ο Σινκεβίτσιους έφερε ως παράδειγμα την ανάγκη να μπορούν οι Αρχές να απομακρύνουν ηλικιωμένους και άλλους ευάλωτους πολίτες από τις πόλεις χωρίς να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν και την πρωτεύουσα Βίλνιους, με προτεραιότητα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία σε περίπτωση μεγάλης κρίσης.

Το drone που καταρρίφθηκε από μαχητικό του ΝΑΤΟ

Οι δηλώσεις του Λιθουανού πρωθυπουργού έρχονται λίγες ημέρες μετά την κατάρριψη drone που είχε εισέλθει στον λιθουανικό εναέριο χώρο.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ιταλικό μαχητικό που εκτελούσε αποστολή του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone το οποίο είχε εισέλθει στη Λιθουανία από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Οι λιθουανικές Αρχές ανέφεραν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έφερε εκρηκτικά.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε αργότερα ότι το drone, ρωσικής κατασκευής τύπου Gerbera, πιθανότατα είχε αρχικό προορισμό την Ουκρανία και ενδέχεται να εκτράπηκε από την πορεία του λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Η τελική πορεία του εξακολουθούσε να εξετάζεται.

Στο επίκεντρο οι «υβριδικές επιθέσεις»

Η Λιθουανία έχει καταγράψει παράλληλα σειρά περιστατικών τα οποία χαρακτηρίζει υβριδικές επιθέσεις και αποδίδει στη γειτονική Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Μόσχας.

Οι λιθουανικές Αρχές έχουν αναφερθεί μεταξύ άλλων σε εισόδους μπαλονιών στον εναέριο χώρο, λαθρεμπόριο και εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών. Η λιθουανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτού του είδους οι ενέργειες αποτελούν διαρκή απειλή για την ασφάλεια της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.000 Γερμανοί στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό στη Λιθουανία

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία του στη χώρα.

Η Γερμανία αναπτύσσει μόνιμα στη Λιθουανία μία βαριά ταξιαρχία, η οποία όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της θα αριθμεί περίπου 4.800 στρατιωτικούς και 200 πολιτικούς υπαλλήλους. Η πλήρης επιχειρησιακή της ετοιμότητα προβλέπεται έως το τέλος του 2027.

Η πλειονότητα των δυνάμεων θα εγκατασταθεί στο Ρουντνινκάι, σε στρατηγική τοποθεσία κοντά στον λεγόμενο διάδρομο του Σουβάλκι, τη στενή χερσαία ζώνη μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας που βρίσκεται ανάμεσα στη Λευκορωσία και το Καλίνινγκραντ.

Ήδη από τα τέλη του 2025, το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι περισσότεροι από 5.000 στρατιώτες υπό νατοϊκή διοίκηση βρίσκονταν στη Λιθουανία.

Η προστασία κρίσιμων υποδομών απέναντι σε drones

Η προετοιμασία δεν περιορίζεται στον στρατιωτικό τομέα.

Η Λιθουανία κατασκευάζει κοντά στο Καλίνινγκραντ έναν νέο, ενισχυμένο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδιασμένο ώστε να αντέχει ακόμη και πλήγματα από drones με εκρηκτικά.

Το έργο περιλαμβάνει ενισχυμένες περιφράξεις, υπόγειους αισθητήρες, διπλά κρίσιμα συστήματα και ειδικές κατασκευές από σκυρόδεμα για την προστασία μετασχηματιστών.

Η χώρα επιχειρεί έτσι να θωρακίσει τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις πολιτικές υποδομές της, καθώς οι εισβολές drones και οι φόβοι για επιχειρήσεις δολιοφθοράς έχουν αυξήσει το επίπεδο συναγερμού στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Πιο κοντά στα σύνορα και πιο κοντά στην απειλή»

Ο Σινκεβίτσιους σημείωσε ότι χώρες όπως η Λιθουανία αντιλαμβάνονται διαφορετικά την απειλή λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται «πιο κοντά στα σύνορα και πιο κοντά στην απειλή».

Το μήνυμα του Βίλνιους είναι διπλό: προετοιμασία για την προστασία και, εφόσον χρειαστεί, την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού, αλλά ταυτόχρονα διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση επίθεσης η χώρα θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί το έδαφός της στο πλαίσιο και των συλλογικών εγγυήσεων του ΝΑΤΟ.