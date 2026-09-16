Λιθουανία: Ρωσικό Gerbera το drone που κατέρριψε το ΝΑΤΟ – Πιθανότατα ξέφυγε από την πορεία του λόγω ουκρανικών παρεμβολών

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Ρωσικό drone τύπου Gerbera ήταν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των λιθουανικών αρχών, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εισήλθε στη Λιθουανία από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας και καταρρίφθηκε από μαχητικά της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της χώρας, Γκιτάνας Ναουσέντα, εκτίμησε ότι πιθανότατα δεν επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση κατά της Λιθουανίας, αλλά για ρωσικό drone με προορισμό την Ουκρανία που βγήκε από την πορεία του.

«Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, επρόκειτο για drone τύπου Gerbera», δήλωσε ο Ναουσέντα μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας της Λιθουανίας.

Το drone είχε εισέλθει στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την πλευρά της Λευκορωσίας και παρέμεινε σε αυτόν περίπου μισή ώρα, προτού καταρριφθεί κοντά στο χωριό Πράτκουναι, στην περιοχή Καϊσιαντόρις, σύμφωνα με το LTR.

Ναουσέντα: Πιθανότατα προοριζόταν για την Ουκρανία

Ο Λιθουανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν εσκεμμένη επίθεση εναντίον της χώρας του.

«Πιθανότατα ήταν ένα ρωσικό drone που προοριζόταν για την Ουκρανία, αλλά εξετράπη της πορείας του εξαιτίας των ουκρανικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου και εισήλθε στο έδαφός μας, όπου καταρρίφθηκε», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η τεχνική έρευνα. Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ρομπέρτας Κάουνας, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η λεπτομερής εξέταση των συντριμμιών θα χρειαστεί χρόνο, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια ο τύπος, η διαδρομή και ενδεχομένως το σημείο εκτόξευσης του drone.

Καταρρίφθηκε από μαχητικά του ΝΑΤΟ

Το drone εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και προκάλεσε συναγερμό σε αρκετές περιοχές της Λιθουανίας.

Οι αρχές έστειλαν προειδοποιήσεις σε κατοίκους του Βίλνιους, του Τρακάι, του Ελεκτρέναι και αργότερα της περιφέρειας Κάουνας, καλώντας τους να είναι έτοιμοι να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία.

Μαχητικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν και κατέρριψαν το drone στην περιοχή Καϊσιαντόρις, κοντά στο χωριό Πράτκουναι.

Ο συνταγματάρχης Μπαρτόζ Οκονιέφσκι, ο αναπληρωτής εισαγγελέας για στρατιωτικές υποθέσεις στην περιφερειακή εισαγγελία του Πόζναν, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP ότι το drone «εξουδετερώθηκε και διαπιστώθηκε ότι ήταν οπλισμένο». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «περιελάμβανε μια κεφαλή με πυροκροτητή», χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Παρόμοια περιστατικά μπορεί να επαναληφθούν»

Ο Ναουσέντα προειδοποίησε ότι η Λιθουανία πρέπει να είναι προετοιμασμένη για νέα περιστατικά αυτού του είδους.

Όπως είπε, η χώρα χρειάζεται να ενισχύσει τις δυνατότητές της τόσο στον έγκαιρο εντοπισμό drones και άλλων εναέριων αντικειμένων που πλησιάζουν τα σύνορά της όσο και στην καταστροφή τους.

«Το Βίλνιους βρίσκεται κοντά στα σύνορα και, αναμφίβολα, από τη στιγμή που τα εντοπίζουμε, θα πρέπει να διαθέτουμε και τα μέσα για να καταστρέφουμε drones ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα», τόνισε.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η χρήση μαχητικών αεροσκαφών για την κατάρριψη κάθε drone δεν αποτελεί την αποτελεσματικότερη ή οικονομικότερη λύση και ότι η χώρα χρειάζεται εναλλακτικά μέσα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Λευκορωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, ανακοίνωσε ότι το Βίλνιους θα επιδώσει διάβημα διαμαρτυρίας στη Λευκορωσία, καθώς το drone εισήλθε στη χώρα από τη λευκορωσική πλευρά, αναφέρει η Ukrinform.

Παράλληλα, η Λιθουανία σκοπεύει να διαβουλευθεί με τους συμμάχους της για το περιστατικό και για την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου της.

Το συμβάν έρχεται ενώ ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μαζικά drones Gerbera, Shahed και άλλα μη επανδρωμένα συστήματα στις επιθέσεις τους κατά της Ουκρανίας. Μόνο τη νύχτα προς την 16η Σεπτεμβρίου, η ουκρανική αεράμυνα ανέφερε ότι αντιμετώπισε 80 ρωσικά drones διαφόρων τύπων.