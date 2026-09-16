Γιώργος Μαζωνάκης: Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο οι 2 γιατροί – Συνεχίζεται η ανάκριση για την υπόθεση

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Το πρωί της Πέμπτης (17/9) αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σήμερα το μεσημέρι εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο γιατρούς, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο το πρωί από την Ευελπίδων στις φυλακές Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά την μαραθώνια απολογία τους στον ανακριτή, που διήρκεσε 18 ώρες. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες σε βάρος τους πράξεις και υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας ακολούθησαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών

Συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη και ενέργειες με σκοπό την συγκάλυψη γεγονότων που θα αποκάλυπταν στις αρχές το έγκλημα, περιλαμβάνονται στο σκεπτικό της απόφασης των δικαστικών αρχών για την προσωρινή κράτηση του ζεύγους των κατηγορούμενων γιατρών.

Κατά την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο γιατροί πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή καθώς:

Προέβησαν σε διενέργεια παράνομων ιατρικών πράξεων εκτελώντας σοβαρές επεμβάσεις σε χώρο που στερούνταν νόμιμης άδειας, κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παραλείποντας να υποβάλουν τους ασθενείς στον αναγκαίο ιατρικό έλεγχο.

Ενεργούσαν με πλήρη συνείδηση των κινδύνων και των δυνητικών συνεπειών των πράξεών τους θέτοντας σε κίνδυνο ζωής τον καλλιτέχνη.

Παρά τις προειδοποιήσεις του ιατρικού μηχανήματος (alarms) που κατέγραφε ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ασθενούς, οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να συνεχίσουν την ιατρική πράξη.

Καθυστέρησαν αναιτιολόγητα να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, παρότι οι ίδιοι στερούνταν της δυνατότητας και των μέσων για την παροχή της απαιτούμενης επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Παρακώλυσαν τις έρευνες των Αρχών, μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, με συγκεκριμένες ενέργειες που στόχευαν “την παρεμπόδιση και τη συσκότιση της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας”.

Τέλος στο ένταλμα του δικαστικού λειτουργού τονίζεται ότι προκύπτει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων και κανένας άλλος περιοριστικός όρος δεν κρίνεται επαρκής για να αποτρέψει τους δύο κατηγορούμενους από την τέλεση ανάλογων εγκληματικών πράξεων. Έτσι η προσωρινή κράτηση καθίσταται κατά την κρίση της Δικαιοσύνης μοναδικό και αναγκαίο δικονομικό μέτρο.

Η ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί σε κατάθεση το πρόσωπο που κατονόμασε η κατηγορούμενη γιατρός ως παραλήπτη της φωτογραφίας που τράβηξε στον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της ιατρικής πράξης.

Στο ανακριτικό γραφείο ενδέχεται επίσης να κληθούν πρόσωπα με τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες επικοινώνησαν οι κατηγορούμενοι το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Η κατάρρευση της γιατρού και η απεργία πείνας του συζύγου της

Η δικαστική διαδικασία είχε διακοπεί λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης, όταν η κατηγορούμενη γιατρός κατέρρευσε έξω από το γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή. Αν και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η ίδια αρνήθηκε τη φροντίδα και τη διακομιδή της, επικαλούμενη κακή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκιση και των δύο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) έγινε γνωστό ότι ο κατηγορούμενος γιατρός άρχισε απεργία πείνας.

Ο δικηγόρος των 2 γιατρών θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκισής τους

Την άμεση προσβολή του εντάλματος προσωρινής κράτησης των δύο γιατρών προανήγγειλε ο συνήγορος υπεράσπισής του, με ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9).

Σε ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» γνωστοποιεί ότι θα προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, είναι «παντελώς αναιτιολόγητη».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «βάναυση κακοποίηση» των δικονομικών δικαιωμάτων των δύο κατηγορουμένων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες”, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

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Για τη Δικηγορική Εταιρεία “Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες”

Ο ιδρυτής

Νικόλαος Αγαπηνός».