«Βιολάντα»: Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη από την οικογένεια θύματος – Ζητούν αναβάθμιση της κατηγορίας

Νέα δικαστική εξέλιξη αναμένεται αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στη Λάρισα, καθώς ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, θύματος της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», θα προσφύγει κατά της αποφυλάκισης του βασικού κατηγορούμενου. Η οικογένεια ζητά την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος και την αναβάθμιση της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα δικαστική εξέλιξη αναμένεται αύριο, 17 Σεπτεμβρίου, στη Λάρισα, με την οικογένεια θύματος της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα», να προσφεύγει κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη.
  • Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας θα υποβάλει αύριο, 17.9.2026, στις 12:00 στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας αίτηση, για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος αποφυλάκισης του βασικού κατηγορούμενου.
  • Η οικογένεια ζητά την εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα δικαστική εξέλιξη, από την πλευρά οικογένειας θύματος της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», αναμένεται αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στη Λάρισα. Ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, θα προσφύγει μέσω των συνηγόρων του κατά του βουλεύματος, με το οποίο αποφασίστηκε η αποφυλάκιση του βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης.

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Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους Βάσω Πανταζή και Δημοσθένη Πανταζόπουλο, θα μεταβεί στις 12:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να υποβάλει στον Εισαγγελέα Εφετών, αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του υπ’ αριθμ. 460/2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δελτίο Τύπου η δικηγόρος της οικογένειας, η προσφυγή αφορά τόσο την απόφαση αποφυλάκισης όσο και την περαιτέρω εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας, με την πλευρά της οικογένειας να ζητά, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της κατηγορίας.

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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Βάσω Πανταζή:

«Κατόπιν εντολής που έλαβα από τον σύζυγο της αείμνηστης Σκαμπαρδώνη Βασιλικής, μητέρας δύο ανήλικων τέκνων ηλικίας έξι (6) και τεσσάρων (4) ετών που έχασε τη ζωή της στη φονική έκρηξη που έλαβε χώρα στις 26-1-2026 στο εργοστάσιο Βιολάντα, αναλαμβάνω το βήμα υποστήριξης της κατηγορίας, σε βάρος όλων όσων με πράξεις και παραλείψεις τους, οδήγησαν στην ανθρωποκτονία της Βάσως.

Αύριο 17.9.2026 και ώρα 12:00, από κοινού με τον εξαίρετο συνάδελφο μου κο Δημοσθένη Πανταζόπουλο, εξαρχής διορισθέντα συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, θα υποβάλλουμε ενώπιον του κου Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, αίτηση περί άσκησης του ένδικου μέσου της εφέσεως, κατά του υπ’ αριθμ 460/2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης Κ. T. πριν καν συμπληρωθούν 6 μήνες προσωρινής κράτησης του, με αντίθετη εισαγγελική πρόταση και ενώ από την μέχρι τώρα σε εξέλιξη ανακριτική διαδικασία, έχει αποδειχθεί ότι γνώριζε».

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Σε σχετική ανακοίνωση η δικηγόρος Βάσω Πανταζή αναφέρει:

«Κατόπιν εντολής που έλαβα από τον σύζυγο της αείμνηστης Σκαμπαρδώνη Βασιλικής, μητέρας δύο ανήλικων τέκνων ηλικίας έξι και τεσσάρων ετών που έχασε τη ζωή της στη φονική έκρηξη που έλαβε χώρα στις 26-1-2026 στο εργοστάσιο Βιολάντα , αναλαμβάνω το βήμα υποστήριξης της κατηγορίας, σε βάρος όλων όσων με πράξεις και παραλείψεις τους, οδήγησαν στην ανθρωποκτονία της Βάσως.

Στην ως άνω αίτηση μας προς τον κο Εισαγγελέα, πέρα από τους σοβαρούς νομικούς και ουσιαστικούς λόγους που καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου, γίνεται και ρητή αναφορά στα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα που συνηγορούν υπέρ του επόμενου αιτήματος μας, περί αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, από ανθρωποκτονία από αμέλεια, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

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