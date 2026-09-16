«Βιολάντα»: Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη από την οικογένεια θύματος – Ζητούν αναβάθμιση της κατηγορίας

Νέα δικαστική εξέλιξη, από την πλευρά οικογένειας θύματος της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», αναμένεται αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στη Λάρισα. Ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, θα προσφύγει μέσω των συνηγόρων του κατά του βουλεύματος, με το οποίο αποφασίστηκε η αποφυλάκιση του βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης.

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους Βάσω Πανταζή και Δημοσθένη Πανταζόπουλο, θα μεταβεί στις 12:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να υποβάλει στον Εισαγγελέα Εφετών, αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του υπ’ αριθμ. 460/2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δελτίο Τύπου η δικηγόρος της οικογένειας, η προσφυγή αφορά τόσο την απόφαση αποφυλάκισης όσο και την περαιτέρω εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας, με την πλευρά της οικογένειας να ζητά, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της κατηγορίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Βάσω Πανταζή:

«Κατόπιν εντολής που έλαβα από τον σύζυγο της αείμνηστης Σκαμπαρδώνη Βασιλικής, μητέρας δύο ανήλικων τέκνων ηλικίας έξι (6) και τεσσάρων (4) ετών που έχασε τη ζωή της στη φονική έκρηξη που έλαβε χώρα στις 26-1-2026 στο εργοστάσιο Βιολάντα, αναλαμβάνω το βήμα υποστήριξης της κατηγορίας, σε βάρος όλων όσων με πράξεις και παραλείψεις τους, οδήγησαν στην ανθρωποκτονία της Βάσως.

Αύριο 17.9.2026 και ώρα 12:00, από κοινού με τον εξαίρετο συνάδελφο μου κο Δημοσθένη Πανταζόπουλο, εξαρχής διορισθέντα συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, θα υποβάλλουμε ενώπιον του κου Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, αίτηση περί άσκησης του ένδικου μέσου της εφέσεως, κατά του υπ’ αριθμ 460/2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης Κ. T. πριν καν συμπληρωθούν 6 μήνες προσωρινής κράτησης του, με αντίθετη εισαγγελική πρόταση και ενώ από την μέχρι τώρα σε εξέλιξη ανακριτική διαδικασία, έχει αποδειχθεί ότι γνώριζε».

Σε σχετική ανακοίνωση η δικηγόρος Βάσω Πανταζή αναφέρει: