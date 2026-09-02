«ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Αίτημα κατά της απόφασης αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου καταθέτει η πλευρά οικογενειών των θυμάτων

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Σήμερα (2/9/2026) αναμένεται να κατατεθεί αίτημα στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, οι οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας.

H απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, που ελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (2/9/2026), προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις οικογένειες των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους.

Οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δικαστική τους προσπάθεια, ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Η σημερινή προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας αποτελεί, όπως επισημαίνουν, το επόμενο σημαντικό βήμα στη δικαστική διαδικασία.

«Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί»

Για τις οικογένειες των θυμάτων, η απόφαση για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειάς τους. Αντίθετα, δηλώνουν αποφασισμένες να εξαντλήσουν κάθε προβλεπόμενο δικαστικό μέσο, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία.