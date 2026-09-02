«ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Αίτημα κατά της απόφασης αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου καταθέτει η πλευρά οικογενειών των θυμάτων

Οι οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας του εργοστασίου «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» καταθέτουν σήμερα έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους συγγενείς να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δικαστική τους προσπάθεια για την απόδοση ευθυνών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Βιολάντα, έκρηξη, Τρίκαλα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα (2/9/2026) αναμένεται να καταθέσουν στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, οι οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας.
  • Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις οικογένειες των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους, ενώ παράλληλα έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.
  • Οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δικαστική τους προσπάθεια, ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σήμερα (2/9/2026) αναμένεται να κατατεθεί αίτημα στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, οι οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας.

«Βιολάντα»: «Η εταιρεία θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα»

H απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, που ελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (2/9/2026), προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις οικογένειες των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους.

Οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δικαστική τους προσπάθεια, ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, σύμφωνα με το larissanet.gr.

«Βιολάντα»: Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Η σημερινή προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας αποτελεί, όπως επισημαίνουν, το επόμενο σημαντικό βήμα στη δικαστική διαδικασία.

«Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί»

Για τις οικογένειες των θυμάτων, η απόφαση για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειάς τους. Αντίθετα, δηλώνουν αποφασισμένες να εξαντλήσουν κάθε προβλεπόμενο δικαστικό μέσο, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία.

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο διευθυντής του εργοστασίου – Περίπου 4 ώρες κράτησε η απολογία του

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ