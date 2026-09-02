Τουρκία: Βυθίστηκε το ένα εμπορικό πλοίο μετά τη σύγκρουση στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Έρευνες σε βάθος 900 μέτρων για 10 αγνοούμενους ναυτικούς

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Θάλασσα του Μαρμαρά, έπειτα από σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων, που οδήγησε στη βύθιση του ενός. Τα μέλη του πληρώματος του συγκεκριμένου πλοίου αγνοούνται.

Το ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια νότια της Σηλυβρίας, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν το υπό τουρκική σημαία εμπορικό πλοίο «ALSU» (μήκους 90 μέτρων και πλάτους 13 μέτρων), το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κοτζαέλι – Αλίαγα, και το επίσης υπό τουρκική σημαία εμπορικό πλοίο «TUĞBERK İMAMOĞLU» (μήκους 89,98 μέτρων και πλάτους 12,8 μέτρων), το οποίο έπλεε από το λιμάνι της Ισκαντερούν προς το Καραντενίζ Ερεγλί.

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. ALSU gemisinde hasar oluşmazken TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinden ve içindeki 10 personelden haber alınamıyor. pic.twitter.com/yD8oILp8Hl — Sabah (@sabah) September 2, 2026



Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων ανέφερε: «Πιστεύεται ότι το πλοίο έχει βυθιστεί. Δέκα αγνοούμενοι ναυτικοί δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί».

Ο Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης ανέφερε πως «Διαπιστώθηκε ότι το ALSU, που επηρεάστηκε από τη σύγκρουση, ήταν άδειο και το βάθος της θάλασσας στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ατύχημα ήταν περίπου 800-900 μέτρα».

Ενώ έγινε γνωστό ότι το πλοίο «ALSU» δεν υπέστη ζημιές, η επαφή με το πλοίο «TUĞBERK İMAMOĞLU» και τα 10 μέλη του πληρώματός του έχει χαθεί πλήρως.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται με τη συνδρομή συνολικά 14 σκαφών και ενός ελικοπτέρου της Διοίκησης Λιμενικού Σώματος και της Γενικής Διεύθυνσης Παράκτιας Ασφάλειας, καθώς και του ίδιου του εμπλεκόμενου πλοίου «ALSU».