Τουρκία: Βυθίστηκε το ένα εμπορικό πλοίο μετά τη σύγκρουση στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Έρευνες σε βάθος 900 μέτρων για 10 αγνοούμενους ναυτικούς

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θάλασσα του Μαρμαρά, έπειτα από σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων, που οδήγησε στη βύθιση του ενός. Δέκα ναυτικοί από το πλοίο «TUĞBERK İMAMOĞLU» αγνοούνται, με τις έρευνες να διεξάγονται σε βάθος έως 900 μέτρων ανοιχτά της Σηλυβρίας.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία σύγκρουση πλοίων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θάλασσα του Μαρμαρά, έπειτα από σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων που οδήγησε στη βύθιση του ενός.
  • Δέκα αγνοούμενοι ναυτικοί δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, με τις έρευνες να διεξάγονται σε βάθος 800-900 μέτρων.
  • Το ναυτικό δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν τα τουρκικά εμπορικά πλοία «ALSU» και «TUĞBERK İMAMOĞLU», σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια νότια της Σηλυβρίας.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Θάλασσα του Μαρμαρά, έπειτα από σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων, που οδήγησε στη βύθιση του ενός. Τα μέλη του πληρώματος του συγκεκριμένου πλοίου αγνοούνται.

Τουρκία: Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος

Το ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια νότια της Σηλυβρίας, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν το υπό τουρκική σημαία εμπορικό πλοίο «ALSU» (μήκους 90 μέτρων και πλάτους 13 μέτρων), το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κοτζαέλι – Αλίαγα, και το επίσης υπό τουρκική σημαία εμπορικό πλοίο «TUĞBERK İMAMOĞLU» (μήκους 89,98 μέτρων και πλάτους 12,8 μέτρων), το οποίο έπλεε από το λιμάνι της Ισκαντερούν προς το Καραντενίζ Ερεγλί.


Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων ανέφερε: «Πιστεύεται ότι το πλοίο έχει βυθιστεί. Δέκα αγνοούμενοι ναυτικοί δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί».

Ο Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης ανέφερε πως «Διαπιστώθηκε ότι το ALSU, που επηρεάστηκε από τη σύγκρουση, ήταν άδειο και το βάθος της θάλασσας στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ατύχημα ήταν περίπου 800-900 μέτρα».

Ενώ έγινε γνωστό ότι το πλοίο «ALSU» δεν υπέστη ζημιές, η επαφή με το πλοίο «TUĞBERK İMAMOĞLU» και τα 10 μέλη του πληρώματός του έχει χαθεί πλήρως.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται με τη συνδρομή συνολικά 14 σκαφών και ενός ελικοπτέρου της Διοίκησης Λιμενικού Σώματος και της Γενικής Διεύθυνσης Παράκτιας Ασφάλειας, καθώς και του ίδιου του εμπλεκόμενου πλοίου «ALSU».

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