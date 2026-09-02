Τουρκία: Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όταν δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης. Η επικοινωνία με το εμπορικό πλοίο «Tuğberk İmamoğlu» δεν είναι δυνατή, ενώ 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία σύγκρουση πλοίων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όταν δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης.
  • Η σύγκρουση αφορούσε τα πλοία «Alsu» και «Tuğberk İmamoğlu», με πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα να σπεύδουν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
  • Ενώ το πλοίο «Alsu» δεν φέρει ορατές ζημιές, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το εμπορικό πλοίο «Tuğberk İmamoğlu» και τα 10 μέλη του πληρώματος που επιβαίνουν σε αυτό αγνοούνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όταν δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, θέτοντας σε άμεσο συναγερμό τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα) σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ του εμπορικού πλοίου «Alsu», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κοτζαέλι προς την Αλίαγα, και του εμπορικού πλοίου «Tuğberk İmamoğlu», το οποίο κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ισκεντερούν προς το Καραντενίζ Ερεγλί.

Αμέσως μετά το περιστατικό, πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα από τη Διοίκηση Ακτοφυλακής Μαρμαρά και Βοσπόρου έσπευσαν επιτόπου για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση από το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, που επικαλείται το Anadolu: «Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των μονάδων που έφτασαν στην περιοχή, το πλοίο με την ονομασία Alsu δεν φέρει ορατές ζημιές. Ωστόσο, προς το παρόν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το εμπορικό πλοίο Tuğberk İmamoğlu και τα 10 μέλη του πληρώματος που επιβαίνουν σε αυτό, ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης από τις μονάδες στην περιοχή συνεχίζονται».

 

 

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