ΕΕ-ΝΑΤΟ: Έκτακτη συνάντηση Φον ντερ Λάιεν-Ρούτε για τις ρωσικές υβριδικές απειλές – Επιστρατεύουν τα «λαμπρά μυαλά» της άμυνας και ετοιμάζουν νέες κυρώσεις

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Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ Ευρώπης και Μόσχας, καθώς η Γερμανία απέδωσε και επισήμως στη Ρωσία την υβριδική επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, πυροδοτώντας ένα ευρύ κύμα διπλωματικών αντιδράσεων, νέων κυρώσεων και έκτακτων διαβουλεύσεων μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Συντονισμένη αντίδραση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της προς τη Γερμανία, μετά τις επίσημες ανακοινώσεις του Βερολίνου.



Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τη συνάντηση της Τετάρτης με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα, ενώ πρόσθετες κυρώσεις πρόκειται να προετοιμαστούν από τους υπουργούς Εξωτερικών σε επικείμενη σύνοδό τους.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε σε δήλωσή της στην πλατφόρμα X: «Θα διατηρήσουμε την ενότητα της ΕΕ παρά αυτές τις κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες. Η γερμανική κυβέρνηση έχει λάβει αυστηρά μέτρα. Και το μήνυμα είναι σαφές: οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς σαφή απάντηση».

Η διμερής συνάντηση «σύντομης ειδοποίησης» επιβεβαιώθηκε από την επικεφαλής εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, η οποία σημείωσε ότι η συνάντηση εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο Euronews ότι η συνάντηση θα εστιαστεί κυρίως στην εμβάθυνση του συντονισμού απέναντι στις υβριδικές απειλές.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε, δήλωσε επίσης μέσω X ότι η Συμμαχία στέκεται στο πλευρό του Βερολίνου, τονίζοντας πως «τα στοιχεία είναι σαφή» για την ευθύνη της Ρωσίας.

«Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά μας να αποτρέπουμε και να υπερασπιζόμαστε όλους τους Συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής – συμπεριλαμβανομένων κακόβουλων ενεργειών όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στη Λειψία και αλλού σε ολόκληρη τη Συμμαχία», σημείωσε.

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 4 August. The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 1, 2026



Τα ευρήματα της Γερμανίας και τα αντίμετρα

Οι δηλώσεις της Φον ντερ Λάιεν ακολούθησαν τις ανακοινώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος ανέφερε ότι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό δολιοφθοράς του Αυγούστου είναι «γνωστά σε εμάς από άλλες υβριδικές επιχειρήσεις που διεξάγει η Ρωσία και τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας».

«Ως εκ τούτου, η γερμανική κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 4 Αυγούστου», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν τη Μόσχα —η οποία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή— μετά τον εντοπισμό ενός drone φορτωμένου με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, έναν κομβικό σταθμό για τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

Σε απάντηση, η Γερμανία ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη καθώς και τη διακοπή της λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει για συνάντηση με διευρυμένη ομάδα υπουργών Εξωτερικών -συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της Βρετανίας, της Νορβηγίας, του Καναδά και της Ουκρανίας- ότι οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν μέρος μιας «μακράς σειράς αποπειρών αποσταθεροποίησης, παραπληροφόρησης, απειλών, δολιοφθοράς και επιθετικότητας που κατευθύνονται κατά της Ευρώπης».

Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία εξέδωσε ανακοίνωση απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Βερολίνου και απειλώντας με «συνέπειες» για τις νέες κυρώσεις.

Το Ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε επίσης εκδώσει ανακοίνωση στα τέλη Αυγούστου καταδικάζοντας την Ευρώπη για την απόδοση ευθυνών στη Μόσχα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα.

Το χρονικό του επεισοδίου στη Λειψία

Στις 4 Αυγούστου, ένα drone εντοπίστηκε στη ζώνη ασφαλείας του αεροδρομίου Λειψίας/Χάλε, κοντά σε ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

Στη συνέχεια, ένα δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος συγκρούστηκε με αεροσκάφος, με αποτέλεσμα το τελευταίο να μην μπορέσει να προσγειωθεί.

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς έχει υποσχεθεί συντονισμένη απάντηση μεταξύ των συμμάχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Προειδοποιήσεις και αντιδράσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας μια αυστηρή προειδοποίηση ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος θα είναι «εντελώς ανασφαλής» – ακόμη και για την εμπορική αεροπορία – και όκαι θα γεμίζει όλο και περισσότερο με ουκρανικά drones όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, φουντώνοντας τη σεναριολογία για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ukraine is a country of peace. And we truly respect the fact that our partners want to help bring this war to an end. We support every such effort. When the Americans asked us to pause strikes on Moscow and St. Petersburg on August 25, 26, and 27, we observed that pause. There… pic.twitter.com/wck56fwMUR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026



Παράλληλα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία.

Ο Μακρόν έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Η Γαλλία στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία και υποστηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

L’Allemagne a établi la responsabilité de la Russie dans les graves incidents survenus à Leipzig début août. Ces attaques hybrides se multiplient en Europe. Elles ne peuvent rester sans réponse. La France est pleinement solidaire de l’Allemagne et soutient l’adoption de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2026



«Οι απόπειρες εκφοβισμού μας ή δημιουργίας ρήγματος μεταξύ των Συμμάχων δεν θα πετύχουν: οι υβριδικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε από εμάς αποτελούν ζήτημα που αφορά όλους μας και θα αντιμετωπιστούν με μια ενωμένη απάντηση», πρόσθεσε η Μελόνι.

Italy stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig. The security of our Allies is the security of us all. Attempts to intimidate us or to drive a wedge between Allies will not succeed: hybrid actions against any one of us are a matter of… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 1, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε ότι «γνωρίζουμε το ρωσικό εγχειρίδιο», διαβεβαιώνοντας ότι η προσπάθεια εκφοβισμού των συμμάχων δεν θα πετύχει.

«Όπως δείχνουν τα ισχυρά μέτρα που ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε από εμάς θα αντιμετωπιστεί με σαφή απάντηση», τόνισε.

Finland stands in full solidarity with its ally Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig. We know the Russian playbook. It attempts to intimidate us, to undermine our resolve and our willingness to support Ukraine in its defense against Russia’s invasion. It will not… — Alexander Stubb (@alexstubb) September 1, 2026

Αύξηση των υβριδικών απειλών στην Ευρώπη

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε μετά από συνάντηση υπουργών Άμυνας στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας ότι η Ρωσία πλήττει την Ευρώπη με αυξανόμενα υβριδικά περιστατικά που στόχο έχουν «να μας τρομάξουν» ώστε να σταματήσουμε τη στήριξη στην Ουκρανία.

«Δεν θα το πετύχουν», σημείωσε.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι κίνδυνοι από αυτά τα περιστατικά αυξάνονται και ότι «προφανώς δεν κάνουμε αρκετά για να το σταματήσουμε αυτό».

Russia is hitting Europe with a wave of increasingly kinetic hybrid attacks. With this, Putin wants to scare us away from supporting Ukraine.

He will not succeed. To the contrary, we will increase our support and invest in our own defence. We are also planning the most… pic.twitter.com/J8m9FYzTkD — Kaja Kallas (@kajakallas) September 1, 2026



Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ συγκροτεί μια ομάδα υψηλού επιπέδου από πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες κρατών μελών, της Ουκρανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο την επιτάχυνση των προσπαθειών για την κάλυψη των αμυντικών κενών της Ευρώπης.

«Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν ορισμένα από τα λαμπρότερα μυαλά στην ασφάλεια και την άμυνα και να προσφέρουν πραγματικά πρωτοποριακές λύσεις για το πώς μπορούμε να είμαστε ταχύτεροι στην κάλυψη αυτών των κενών και πιο αποτελεσματικοί, ειδικά τώρα που η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη είναι τόσο πιο πραγματική», δήλωσε η Κάλας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις ασφαλείας, με την αμερικανική διοίκηση να μειώνει τη στρατιωτική της παρουσία στην ήπειρο και την κλιμάκωση της Ρωσίας στην Ουκρανία να τροφοδοτεί ανησυχίες για επέκταση της κρίσης σε εδάφη της ΕΕ.

Η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜακΈντι, δήλωσε: «Αρχίζουμε τώρα να βλέπουμε απειλές να υλοποιούνται μόλις τις τελευταίες 24 ώρες, όπου οι συνάδελφοί μας στη Ρουμανία, τη Λετονία, την Εσθονία και φυσικά τη Γερμανία, μίλησαν για εισβολές στον εναέριο χώρο τους, αλλά και στο χερσαίο έδαφός τους».

Η Ρουμανία και η Εσθονία ανέφεραν εισβολές drones, ενώ αρκετοί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από άνθρακα στη Γερμανία.

Προσερχόμενος στις συνομιλίες, ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Χάννο Πέβκουρ, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερα περιστατικά ρωσικού υβριδικού πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει «πολύ καθαρό» μυαλό.