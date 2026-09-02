Ορμούζ: Στις φλόγες δύο τάνκερ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες – Επιχειρούσαν διέλευση από «παράνομη διαδρομή»

Δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), καθώς επιχειρούσαν διέλευση από «παράνομη διαδρομή» εκτός της ορισμένης από τις ιρανικές δυνάμεις. Η δημόσια σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο Φιλιππινέζων ναυτικών σε συμβάν ασφαλείας που ενέπλεξε το πλοίο Sidr την νύκτα της 31ης Αυγούστου στον Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες ανακοίνωσαν Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, καθώς επιχειρούσαν διέλευση από «παράνομη διαδρομή».
  • Στη ανακοίνωσή τους οι IRGC δηλώνουν ότι τα δύο πλοία ζήτησαν από το αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω «παράνομης διαδρομής» πριν «προσκρούσουν σε νάρκες και ανατιναχθούν».
  • Η δημόσια σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri ανακοίνωσε ότι δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά την χθεσινή επίθεση εναντίον τάνκερ στο Ορμούζ.

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Φωτιά σε δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες ανακοίνωσαν Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εκτός της διαδρομής που έχει οριστεί από τις ιρανικές δυνάμεις.

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Στη ανακοίνωσή τους οι IRGC δηλώνουν ότι τα δύο πλοία ζήτησαν από το αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω «παράνομης διαδρομής» πριν «προσκρούσουν σε νάρκες και ανατιναχθούν…αυτήν την στιγμή φλέγονται».

Είχαν υποχρεωθεί να αποβιβάσουν τα πληρώματά τους και είχαν περάσει υπό τον έλεγχο αμερικανών πρακτόρων, παρά τις προειδοποιήσεις των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης για τον κίνδυνο διέλευσης από ναρκοθετημένη διαδρομή.

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Η δημόσια σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά την χθεσινή επίθεση εναντίον τάνκερ στο Ορμούζ.

«Η Bahri επιβεβαιώνει ότι το πλοίο Sidr ενεπλάκη σε συμβάν ασφαλείας καθώς διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ» την νύκτα της 31ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω του Χ επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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