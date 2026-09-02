Ορμούζ: Στις φλόγες δύο τάνκερ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες – Επιχειρούσαν διέλευση από «παράνομη διαδρομή»

Φωτιά σε δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες ανακοίνωσαν Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εκτός της διαδρομής που έχει οριστεί από τις ιρανικές δυνάμεις.

Στη ανακοίνωσή τους οι IRGC δηλώνουν ότι τα δύο πλοία ζήτησαν από το αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω «παράνομης διαδρομής» πριν «προσκρούσουν σε νάρκες και ανατιναχθούν…αυτήν την στιγμή φλέγονται».

Είχαν υποχρεωθεί να αποβιβάσουν τα πληρώματά τους και είχαν περάσει υπό τον έλεγχο αμερικανών πρακτόρων, παρά τις προειδοποιήσεις των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης για τον κίνδυνο διέλευσης από ναρκοθετημένη διαδρομή.

Η δημόσια σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά την χθεσινή επίθεση εναντίον τάνκερ στο Ορμούζ.

«Η Bahri επιβεβαιώνει ότι το πλοίο Sidr ενεπλάκη σε συμβάν ασφαλείας καθώς διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ» την νύκτα της 31ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω του Χ επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ