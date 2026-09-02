Μέση Ανατολή: Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης σε χώρες του Κόλπου – «Ματωμένος» γάμος στο Κουχεστάκ με νεκρούς και τραυματίες

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Επικίνδυνη αναζωπύρωση του πολέμου σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εκ νέου στόχους εντός της ιρανικής επικράτειας, προκαλώντας κύμα αντεπιθέσεων της Τεχεράνης με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιράκ.

Αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι ολοκλήρωσε το τελευταίο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αεράμυνας, συστημάτων ραντάρ και ναυτικών μέσων.



Από την πλευρά του, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «σε τυφλές και απελπισμένες επιθέσεις», οι ΗΠΑ βομβάρδισαν διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών.

Τα αμερικανικά πλήγματα της Τρίτης ακολούθησαν εκείνα της Κυριακής, τερματίζοντας απότομα έναν μήνα χωρίς στρατιωτική δράση και απειλώντας με πλήρη αναζωπύρωση μια σύγκρουση που έχει εκτινάξει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και προκαλεί πονοκεφάλους στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Η CENTCOM σημείωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην προσπάθεια της Τεχεράνης να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια πρόσθετη εξήγηση, αναφέροντας στο Fox News: «Προσπάθησαν να ανακατασκευάσουν το ραντάρ τους, επειδή δεν μπορούν να δουν τίποτα. Περιμέναμε μέχρι να σχεδόν ολοκληρωθεί και μετά το χτυπήσαμε».

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και η κοινή στρατιωτική διοίκηση δήλωσαν ότι θα καταφέρουν «συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα» εναντίον των ΗΠΑ.

Το πρακτορείο IRNA επικαλέστηκε δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι τόνισαν ότι οι επιθέσεις ενίσχυσαν την απόφαση για αποτελεσματικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται κανονικά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε παράκτιες περιοχές του νοτίου Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Μπαντάρ Αμπάς και της νήσου Κεσμ.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι βομβαρδίστηκε εργοστάσιο ιχθυαλεύρων στο Κεσμ, μια προβλήτα αλιείας και ένας πύργος του Οργανισμού Λιμένων στο Σιρίκ.

Επιπλέον, πλήγμα δέχθηκε το πολιτικό αεροδρόμιο Τζιρόφτ στην επαρχία Κερμάν, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές, ενώ η εταιρεία διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας Tavanir ανέφερε πλήγματα σε τμήματα του δικτύου της επαρχίας Χορμοζγκάν.

Βαρύς φόρος αίματος σε γάμο

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πολιτικές υποδομές κατά μήκος των νοτίων ακτών του Ιράν.

Ένα αμερικανικό πλήγμα έπληξε σπίτι όπου διεξαγόταν γαμήλια τελετή στην πόλη Κουχεστάκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν.

BREAKING: CCTV footage shows the moment of the U. S. military strike at a wedding ceremony in Kouhestak, Sirik County, southern Iran, tonight. In the footage, the two incoming missiles can be heard making a very distinctive and unusual sound immediately before impact. pic.twitter.com/c8LcA2i9jj — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 1, 2026



Ο Αχμάντ Ναφισί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν, δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 68 άλλοι.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, χαρακτήρισε «βάναυση» την επίθεση στο Κουχεστάκ, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν.

The United States’ catalogue of atrocities against the nation of Iran is now complete: a residential home in Kuhestak, #Sirik, was brutally attacked tonight while families were celebrating a wedding. More than 50 innocent men, women and children were martyred or wounded. This… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 1, 2026



«Ανάμεσα στους μάρτυρες είναι και ένα παιδί. Η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί», έγραψε στο X ο Χοσεΐν Κερμανπούρ, στέλεχος του υπουργείου Υγείας του Ιράν.

«Μην κάνετε λάθος: αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα», δήλωσε στο X ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.

Targeting a wedding and slaughtering innocent civilians in Kuhestak, Iran, is the ultimate proof of the utter desperation of the fake defenders of human rights, a repetition of their atrocities in Minab and Lamerd. Make no mistake: these crimes will not go unpunished. Nothing… pic.twitter.com/3EcHmkxxqZ — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) September 1, 2026



Ο κυβερνήτης της περιοχής Σιρίκ, Ρεζά Σαχιντιάν, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο IRIB ότι 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 50 ήταν γυναίκες και παιδιά, προσθέτοντας ότι όλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της κοντινής πόλης Μινάμπ σε σταθερή κατάσταση.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars δημοσίευσε μαρτυρία παιδιού που επέζησε από την έκρηξη, το οποίο ανέφερε: «Όταν φτάσαμε εκεί, σημειώθηκε μια έκρηξη. Ήταν πολύ σφοδρή. Τούβλα, πέτρες και τσιμέντο με χτύπησαν στο πρόσωπο και στο κεφάλι, και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν. Όλοι ήταν απλοί πολίτες».

The source said that the entire area near the wedding venue in Iran has been “closed off and that only emergency services are being allowed through”. Here are some photos of the aftermath received by semi-official Fars News Agency: pic.twitter.com/FGzqevWbvU — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) September 1, 2026



Απαντώντας στις αναφορές αυτές, ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, δήλωσε: «Ο αμερικανικός στρατός δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο πολίτες, σε αντίθεση με τους IRGC».

Προειδοποιήσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Ποσώς με ενδιαφέρει αν υπογράψουν μια άχρηστη, για εκείνους, συμφωνία. Μου αρέσει η θέση μας τώρα πολύ περισσότερο, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, και την οικονομία τους να καταρρέει εντελώς. Απλώς καθυστερούν το αναπόφευκτο. Πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός να πολεμήσει;».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν απαντήσει στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα, «Θα δεχθούν ξανά χτύπημα σε πολύ σκληρότερο και υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες, αυτή περιμένει στο παρασκήνιο και, όταν τελειώσει, θα απομείνουν ελάχιστα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Τη Δευτέρα, στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι τα νέα πλήγματα δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας, αποκαλώντας το Ιράν «κράτος σε παρακμή» με κατεστραμμένη οικονομία.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τους χτυπήσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει αποκλείσει τη χρήση πυρηνικών όπλων, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος» για κάτι τέτοιο, επειδή το Ιράν είναι ήδη «εντελώς ηττημένο στρατιωτικά».

Ιρανικά αντίποινα

Μετά την έναρξη των χθεσινών αμερικανικών επιθέσεων, το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ιορδανίας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση στην ακτή του Κόλπου της Άκαμπα, ενώ η αμερικανική βάση Camp Titin των Πεζοναυτών έγινε στόχος «έντονης επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους», σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 10 από τους πυραύλους, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές. Εκρήξεις που φάνηκαν να είναι αναχαιτίσεις καταγράφηκαν πάνω από την Άκαμπα.

Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε στο X ότι η αεράμυνά του αναχαίτισε επιθέσεις drones «μετά την εγκληματική ιρανική επιθετικότητα».

Το Ιράν ανέφερε επίσης ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά των αμερικανικών δυνάμεων στο Μπαχρέιν, αλλά η χώρα ανακοίνωσε ότι όλες οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν.

Επιπλέον, οι IRGC ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση στην Ερμπίλ του Ιράκ.

Αδιέξοδο

Οι νέες συγκρούσεις οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Το αργό πετρέλαιο, με άνοδο περίπου 7% αυτή την εβδομάδα, συνέχισε να ανεβαίνει.

Η τιμή του έχει αυξηθεί πάνω από 50% φέτος, παρασύροντας προς τα πάνω και την τιμή της βενζίνης, η οποία στις ΗΠΑ έφτασε τα 4,10 δολάρια ανά γαλόνι.

Πριν από τη νέα κλιμάκωση, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε δηλώσει έτοιμος για επιστροφή στην ενδιάμεση συμφωνία εκεχειρίας (Μνημόνιο Συναντίληψης/MoU) του Ιουνίου, εφόσον οι ΗΠΑ πράξουν το ίδιο.

«Εάν οι ΗΠΑ επιστρέψουν στις δεσμεύσεις τους στο μνημόνιο συναντίληψης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ανταποκριθεί άμεσα», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι δεν δείχνουν σημεία υποχώρησης. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε: «Αν ο εχθρός θέλει να μην εξάγουμε πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, κανείς δεν θα μπορεί να εξαγάγει πετρέλαιο».

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον είναι «εθισμένη στο να προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις και έχει μπερδέψει τις διαπραγματεύσεις με την υπαγόρευση όρων».

«Όσο ενεργούν με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα από αυτό που έχουν επιτύχει μέχρι τώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας, είτε στο πεδίο της μάχης είτε μέσω του διπλωματικού μας μηχανισμού».