Χιλή: Στο επίκεντρο οι συνταγματικές αλλαγές Καστ για την ασφάλεια – «Απειλούνται τα δικαιώματα», προειδοποιεί η Human Rights Watch

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Αντιδράσεις προκαλεί στη Χιλή η πρόταση του προέδρου Χοσέ Αντόνιο Καστ για ευρείες συνταγματικές αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας, καθώς προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης για έως και 240 ημέρες χωρίς προηγούμενη έγκριση του κοινοβουλίου.

Η Human Rights Watch (HRW) προειδοποιεί ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να περιορίσουν θεμελιώδη δικαιώματα και να διευρύνουν σημαντικά τις εξουσίες του προέδρου.

Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει επιφυλάξεις και στο εσωτερικό της χώρας, με στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να εκφράζουν προβληματισμό για την έκταση των εξουσιών που θα αποκτήσει η εκτελεστική εξουσία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

Η Χιλή συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς χώρες της περιοχής, ωστόσο οι ανθρωποκτονίες και οι απαγωγές αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδίδεται στην εγκατάσταση ξένων συμμοριών στο έδαφός της, συμπεριλαμβανομένης της Tren de Aragua, που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα.

Οι αλλαγές που προτείνει ο Καστ

Ο πρόεδρος Καστ κατέθεσε στο κοινοβούλιο πρόταση για οκτώ αναθεωρήσεις του Συντάγματος, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία της δυνατότητας επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μέτρου με διάρκεια 240 ημερών, χωρίς έγκριση της εθνικής αντιπροσωπείας. Το μέτρο θα επιτρέπει να περιστέλλονται και ακόμη και να αναστέλλονται ελευθερίες όπως αυτές της κυκλοφορίας και της συνάθροισης.

«Οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος που προτείνονται απειλούν τα δικαιώματα των Χιλιανών και θέτουν σε κίνδυνο τους θεσμούς τους», έκρινε η Χουανίτα Γκεμπέρτους, διευθύντρια του τμήματος που είναι αρμόδιο για την αμερικανική ήπειρο στην HRW, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η αναθεώρηση παρέχει «υπερβολικές εξουσίες στον πρόεδρο που δεν θα ήθελα ποτέ να δω στα χέρια της αντιπολίτευσης», κι αυτό πρέπει να «διορθωθεί», υποστήριξε μέσω X ο Λουσιάνο Κρους-Κόκε, γερουσιαστής και πρόεδρος του κόμματος της Δεξιάς Evopoli, που ανήκει στην κυβερνητική συμμαχία. Ως έχουν, οι προτάσεις «δεν δικαιολογούνται σε δημοκρατία», πρόσθεσε.

Ágenda Seguridad es prioridad y contará con apoyo @evopoli Estado Excepción Seguridad concede poderes excesivos a Presidente que jamás querría en manos de oposición debe ser corregido. No se justifica en democracia dar atribuciones al ejecutivo sin control Congreso en 240 días pic.twitter.com/u5IYjSkT0v — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) August 18, 2026

Στο επίκεντρο οι εξουσίες του προέδρου

Η HRW επισημαίνει παράλληλα και άλλες αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα υποκλοπής επικοινωνιών και επίταξης αγαθών.

Ακόμη, επέκρινε το ότι θα δοθεί στον αρχηγό του κράτους δυνατότητα να κηρύσσει οργανώσεις τρομοκρατικές ή εγκληματικές, χωρίς να ξεκαθαρίζονται οι συνέπειες του νόμου σε περίπτωση τέτοιου χαρακτηρισμού.

Για το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η προταθείσα αναθεώρηση, με δεδομένα «την ευρεία έκταση και τα προνόμια που δίνει για την αναστολή ή την περιστολή θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν συμμορφώνεται ούτε επιδιώκει να συμμορφωθεί με διεθνείς υποχρεώσεις» της Χιλής.