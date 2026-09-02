Σήμερα (2/9) απολογούνται ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, που φέρεται να είναι ο πατέρας του μωρού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη της οικογένειας για τη φρικιαστική υπόθεση με το βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο που είχε τοποθετηθεί σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σπίτι – «κολαστήριο» προκαλούν ανατριχίλα. Οι έρευνες εστιάζουν τόσο στις συνθήκες θανάτου του βρέφους, του οποίου η ηλικία εκτιμάται μεταξύ 7 και 9 μηνών, όσο και στις συγγενικές σχέσεις των προσώπων που διαμένουν στο σπίτι.

Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και αρνείται ότι το παιδί δολοφονήθηκε. Παράλληλα, έδωσε τη δική του εκδοχή για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο πτώμα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές, τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει την κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί στο σώμα του βρέφους κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

Ο ίδιος αρνείται, επομένως, ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να προκαλέσει τον θάνατο του παιδιού.

Η ιατροδικαστική έκθεση διαψεύδει τους ισχυρισμούς

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις των δύο ενηλίκων

Οι εξελίξεις στην υπόθεση επιταχύνονται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Οι Αρχές εξετάζουν τις περιγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγές ή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, αναμένεται να διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Αναμένονται οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, οι οποίες αναμένονται σήμερα το πρωί.

Οι Αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση και να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη προκύψει από τις καταθέσεις των ενηλίκων με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Η φωτογραφία με το «4ο παιδί» και οι εξετάσεις DNA

Πρόσθετα ερωτήματα δημιουργεί φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο 43χρονος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2022. Σε αυτή εμφανίζεται μαζί με τη 38χρονη, τα τρία παιδιά και ένα ακόμη βρέφος σε παιδικό καροτσάκι.

Οι Αρχές εξετάζουν τη χρονική στιγμή της ανάρτησης σε συνδυασμό με όσα έχει υποστηρίξει η 38χρονη για τον χρόνο γέννησης του βρέφους που βρέθηκε νεκρό. Η φωτογραφία είχε δημοσιευθεί αρκετό διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία, όπως η ίδια υποστηρίζει, γέννησε το συγκεκριμένο βρέφος.

Το ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Νέα στοιχεία για το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου φερόμενου πατέρα της οικογένειας έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o 43χρονος είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για μαστροπεία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί.

Στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών για διακίνηση ναρκωτικών.

Γιαννόπουλος στο enikos.gr: «Είχαμε δύο καταγγελίες για την οικογένεια»

Η οικογένεια δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αστυνομικές και τις εισαγγελικές Αρχές. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος στο enikos.gr, είχε λάβει καταγγελίες, επώνυμες και ανώνυμες, δύο φορές στο παρελθόν.

Ο κ. Γιαννόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι «το 2020 λάβαμε μία αναφορά για σοβαρή παραμέληση των παιδιών της οικογένειας, για άθλιες συνθήκες υγιεινής στο σπίτι όπου διέμεναν τότε, αλλά και για οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών και αμέσως ενημερώσαμε την Εισαγγελία».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, «υπήρξε μία ανώνυμη κλήση στο Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία για την οικογένεια- ούτε τα ονόματα ξέραμε, ούτε τις ηλικίες- με αποτέλεσμα αυτή η καταγγελία να μην οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πλέον με τις σοκαριστικές εξελίξεις με το βρέφος, το οποίο έφερε 20 μαχαιριές στην πλάτη του, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια, εις βάρος της οποίας είχε γίνει καταγγελία και το 2024».

«Πήγε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά σαν… κύριος»

«Το θέμα είναι πως τα παιδιά φιλοξενήθηκαν σε νοσοκομείο για να προστατευτούν και ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας, πήγε άνετος, σαν… κύριος και τα πήρε, χωρίς να ενημερωθεί ούτε η Αστυνομία, ούτε εμείς ως «Χαμόγελο του Παιδιού». Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώνεται η Αστυνομία και ακολουθεί κινητοποίηση για να τα βρούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν έφτασε ποτέ σε εμάς» πρόσθεσε ο κ. Γιαννόπουλος.